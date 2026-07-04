https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/pakistan-basbakani-serif-turkiyenin-basarisi-pakistanin-basarisidir-1107004571.html

Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'nin başarısı, Pakistan'ın başarısıdır

Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'nin başarısı, Pakistan'ın başarısıdır

Sputnik Türkiye

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yaparak... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T18:24+0300

2026-07-04T18:24+0300

2026-07-04T18:24+0300

poli̇ti̇ka

yunus emre

emine erdoğan

pakistan

i̇stanbul

türkiye

recep tayyip erdoğan

şahbaz şerif

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Bugün aldığımız kararlar kağıt üzerinde kalmayacaktır. Bu kararlar, daha fazla ticaret, daha güçlü yatırımlar, daha derin stratejik işbirliği ve her şeyden önce halklarımız için daha iyi bir geleceğe dönüşecektir. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu eşsiz ortaklığı daha da güçlendirme konusunda Pakistan’ın sarsılmaz kararlılığını temin ederim. Türkiye'nin başarısı, Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi, Türkiye'nin ilerlemesidir" dedi.Misafirperverliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, "Tarihin modernlikle buluştuğu, doğu ve batının zengin kültürlerinin yan yana geliştiği muhteşem İstanbul şehrini ziyaret etmek her zaman büyük bir zevktir" diye konuştu.Şerif, Yunus Emre'nin "Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" dizesine atıfta bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:Zor zamanlarda iki ülkenin birbirinin yanında durduğunu belirten Şerif, "Bu dayanışma ruhu, Pakistan'ın zorluklarla karşılaştığı her durumda, ister savaş, ister yıkıcı depremler, ister sel felaketleri olsun, olağanüstü bir cömertlikle karşılık buldu, Türk halkı, Pakistan'ın yanında kararlı bir şekilde durdu" dedi.Şerif, 2010'da Pakistan'daki sel felaketinde Erdoğan'ın bölgeyi ziyaret ettiğini ve eşi Emine Erdoğan'ın bölgede etkilenenlere destek için kolyesini bağışladığını hatırlattı.Pakistan ve Türkiye'yi "iki kalp tek ruh" şeklinde tanımlayan Şerif, şöyle devam etti:Şerif, Erdoğan'ın Türkiye'nin ulusal itibarını ve özgüvenini güçlendirmiş, ülkenin bağımsız sesini korumuş ve bölgesel ile küresel meselelerde en etkili ülkelerden biri olarak Türkiye'nin konumunu yücelttiğini vurgulayarak, "Pakistan, onun dostluğuna, bilgeliğine, tutarlı rehberliğine ve desteğine büyük değer vermektedir" dedi.'Türkiye'nin başarısı, Pakistan'ın başarısıdır'"Türkiye-Pakistan İş Forumu"na katıldığını hatırlatan Şerif, "Bugün tanık olduğum iyimserlik, yenilikçilik ve girişimci iş ruhu, Pakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ortaklığın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkin liderliği altında yeni bir aşamaya girdiğine ve yeni bir sayfa açtığına dair inancımı bir kez daha pekiştirdi" diye konuştu.Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok kapsamlı ve verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "İkili ticaret, yatırım ve endüstriyel işbirliğindeki artan ivmeden duyduğumuz memnuniyeti dile getirirken ekonomik ortaklığımızın tam potansiyelini ortaya çıkarmak için atılacak somut adımları da gözden geçirdik. İki ülke arasındaki muazzam iyi niyet rezervi, karşılıklı olarak kararlaştırdığımız 5 milyar dolar tutarındaki ikili ticaret hedefine ulaşmamız için bize eşsiz ve ideal bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.Pakistan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meselesinde Türkiye'nin yanında kararlı bir şekilde durmaya devam edeceğini söyleyen Şerif, "Türkiye'nin Cammu Keşmir halkına ve onların meşru kendi kaderini tayin hakkına gösterdiği ilkeli ve sarsılmaz desteğe yönelik Pakistan'ın derin minnettarlığını bir kez daha ifade ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.Şerif, Erdoğan'la diyalog, diplomasi ve karşılıklı saygının, anlaşmazlıkları çözmek ve uluslararası barış ile güvenliği korumak için tek sürdürülebilir yol olmaya devam ettiği yönündeki ortak inancı bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin, İslamabad Mutabakat Anlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlanan Pakistan'ın bölgedeki barış çabalarına verdiği güçlü ve sarsılmaz destek için derin ve samimi şükranlarımı sunuyorum" dedi.Pakistan ve Türk halkının geleceğinin parlak olduğunu dile getiren Şerif, şunları kaydetti:

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yunus emre, emine erdoğan, pakistan, i̇stanbul, türkiye, recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif