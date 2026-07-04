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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/meteoroloji-uyardi-4-il-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1106995341.html
Meteoroloji uyardı: 4 il için 'sarı' kodlu uyarı, kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 4 il için 'sarı' kodlu uyarı, kuvvetli yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul ve Tekirdağ çevreleri, Kırklareli'nin güneyi ile Kars'ta beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T10:12+0300
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tekirdağ
kırklareli
i̇stanbul
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin batı ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.Meteoroloji, hava şartlarının oluşturabileceği olumsuzluklara dikkat çekerek İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kars illeri için "sarı" kodlu alarm verdi.MARMARAParçalı, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.AKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.İÇ ANADOLUBölge genelinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu hava, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu hava zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUBölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/istanbulda-hava-degisiyor-akom-uyardi-yarina-dikkat-1106975755.html
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tekirdağ, kırklareli, i̇stanbul, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
tekirdağ, kırklareli, i̇stanbul, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji uyardı: 4 il için 'sarı' kodlu uyarı, kuvvetli yağış bekleniyor

10:12 04.07.2026
© AA / Binnur Ege Gürün Koçaksağanak yağış
sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul ve Tekirdağ çevreleri, Kırklareli'nin güneyi ile Kars'ta beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin batı ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji, hava şartlarının oluşturabileceği olumsuzluklara dikkat çekerek İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kars illeri için "sarı" kodlu alarm verdi.

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bursa: 29°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Çanakkale: 32°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İstanbul: 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli: 29°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Güney kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Denizli: 36°C - Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu.
İzmir: 35°C - Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kütahya: 26°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Muğla: 36°C - Az bulutlu ve açık.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Adana: 33°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: 33°C - Parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Burdur: 34°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Hatay: 30°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Ankara: 31°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Eskişehir: 29°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Konya: 33°C - Parçalı ve az bulutlu.
Yozgat: 26°C - Parçalı bulutlu.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu hava, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 28°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Bartın: 31°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kastamonu: 29°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Zonguldak: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu hava zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 33°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
Rize: 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Samsun: 30°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı.
Trabzon: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum: 26°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Kars: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Malatya: 34°C - Az bulutlu ve açık.
Van: 27°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Diyarbakır: 39°C - Az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 36°C - Az bulutlu ve açık.
Mardin: 36°C - Az bulutlu ve açık.
Şanlıurfa: 40°C - Az bulutlu ve açık.
İstanbul gök gürültülü sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
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