https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/meteoroloji-uyardi-4-il-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1106995341.html

Meteoroloji uyardı: 4 il için 'sarı' kodlu uyarı, kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 4 il için 'sarı' kodlu uyarı, kuvvetli yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul ve Tekirdağ çevreleri, Kırklareli'nin güneyi ile Kars'ta beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T10:12+0300

2026-07-04T10:12+0300

2026-07-04T10:12+0300

türki̇ye

tekirdağ

kırklareli

i̇stanbul

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Temmuz hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin batı ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.Meteoroloji, hava şartlarının oluşturabileceği olumsuzluklara dikkat çekerek İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kars illeri için "sarı" kodlu alarm verdi.MARMARAParçalı, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.AKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.İÇ ANADOLUBölge genelinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu hava, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu hava zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUBölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

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