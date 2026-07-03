İstanbul'da hava değişiyor, AKOM uyardı: Yarına dikkat

"Yarın saat 8-9 civarında İstanbul'a kuzeyden yağış geliyor. Gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ben hep şundan çekinmişimdir; Bu kadar sıcak havanın üstüne bir yağış geldiği zaman biraz afete dönüştüren bir hal alıyor. İnşallah yarın öyle bir durum olmaz ama kuvvetli bir yağış gözüküyor. Nerelerde? İstanbul'un Avrupa Yakası'nda öğlene kadar kuvvetli gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı, bir yağış olabilir. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yağış akşama kadar yarın İstanbul'da devam edecek. Yarın Marmara'yı kaplayacak, yarın akşam 18.00-20.00'a kadar. 10-12 saatlik bir yağış görülecek. Bütün İstanbul'u kaplayacak."