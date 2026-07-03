https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/istanbulda-hava-degisiyor-akom-uyardi-yarina-dikkat-1106975755.html
İstanbul'da hava değişiyor, AKOM uyardı: Yarına dikkat
İstanbul'da hava değişiyor, AKOM uyardı: Yarına dikkat
Sputnik Türkiye
Türkiye, yarından itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta sonu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul'da sağanak... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T13:18+0300
2026-07-03T13:18+0300
2026-07-03T13:55+0300
türki̇ye
hava durumu
akom
i̇stanbul
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul hava durumuna ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı.Açıklamaya göre, Türkiye yarından itibaren yeni bir hava sisteminin etkisine girerken, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Nem oranı yüzde 92'ye ulaşacakİstanbul'da yağış öncesinde nem oranının yüzde 92'ye kadar çıkması tahmin ediliyor.Yüksek nem nedeniyle kentte hissedilen sıcaklığın artması beklenirken, cumartesi günüyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor.AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısıAKOM, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Hafta boyunca 30-34 °C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cumartesi (Yarın) itibari 27 °C'ler civarına mevsim normalleri altına gerileyeceği beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar itibari ile tekrardan güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor."'İstanbul'u kaplayacak'Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada saat aralığı vererek İstanbulluları uyardı:
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hava durumu, akom, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
hava durumu, akom, i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
İstanbul'da hava değişiyor, AKOM uyardı: Yarına dikkat
13:18 03.07.2026 (güncellendi: 13:55 03.07.2026)
Türkiye, yarından itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta sonu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul'da sağanak öncesinde nem oranının yüzde 92'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul hava durumuna ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı.
Açıklamaya göre, Türkiye yarından itibaren yeni bir hava sisteminin etkisine girerken, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Nem oranı yüzde 92'ye ulaşacak
İstanbul'da yağış öncesinde nem oranının yüzde 92'ye kadar çıkması tahmin ediliyor.
Yüksek nem nedeniyle kentte hissedilen sıcaklığın artması beklenirken, cumartesi günüyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor.
AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Hafta boyunca 30-34 °C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cumartesi (Yarın) itibari 27 °C'ler civarına mevsim normalleri altına gerileyeceği beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar itibari ile tekrardan güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor."
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada saat aralığı vererek İstanbulluları uyardı:
"Yarın saat 8-9 civarında İstanbul'a kuzeyden yağış geliyor. Gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ben hep şundan çekinmişimdir; Bu kadar sıcak havanın üstüne bir yağış geldiği zaman biraz afete dönüştüren bir hal alıyor. İnşallah yarın öyle bir durum olmaz ama kuvvetli bir yağış gözüküyor. Nerelerde? İstanbul'un Avrupa Yakası'nda öğlene kadar kuvvetli gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı, bir yağış olabilir. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yağış akşama kadar yarın İstanbul'da devam edecek. Yarın Marmara'yı kaplayacak, yarın akşam 18.00-20.00'a kadar. 10-12 saatlik bir yağış görülecek. Bütün İstanbul'u kaplayacak."