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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/endonezyada-cop-yangini-7-hektardan-fazla-alan-yandi-1106991700.html
Endonezya'da çöp yangını: 7 hektardan fazla alan yandı
Endonezya'da çöp yangını: 7 hektardan fazla alan yandı
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Endonezya'ya çöp depolama sahasında çıkan yangına müdahale sürerken, alevler yedi hektardan fazla alanı etkiledi. Yoğun dumandan etkilenen 154 kişide akut... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T23:42+0300
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Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Tangerang Regency'de bulunan Jatiwaringin çöp depolama sahasında yangın çıktığı bildirildi. Yangında yedi hektardan fazla alanın zarar gördüğü ifade edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de destek veriyor.Yangının neden olduğu yoğun duman çevreyi etkisi altına alırken, yerel yetkililer dumana maruz kalan ve büyük bölümünü hamile kadınlar ile küçük çocukların oluşturduğu 154 kişide akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri tespit edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-1106964734.html
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endonezya, yangın, çöp
endonezya, yangın, çöp

Endonezya'da çöp yangını: 7 hektardan fazla alan yandı

23:42 03.07.2026
© AAEndonezya'ya çöp depolama sahasında çıkan yangına müdahale sürerken, alevler yedi hektardan fazla alanı etkiledi.
Endonezya'ya çöp depolama sahasında çıkan yangına müdahale sürerken, alevler yedi hektardan fazla alanı etkiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA
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Endonezya'ya çöp depolama sahasında çıkan yangına müdahale sürerken, alevler yedi hektardan fazla alanı etkiledi. Yoğun dumandan etkilenen 154 kişide akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri görüldü.
Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Tangerang Regency'de bulunan Jatiwaringin çöp depolama sahasında yangın çıktığı bildirildi.
Yangında yedi hektardan fazla alanın zarar gördüğü ifade edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de destek veriyor.
Yangının neden olduğu yoğun duman çevreyi etkisi altına alırken, yerel yetkililer dumana maruz kalan ve büyük bölümünü hamile kadınlar ile küçük çocukların oluşturduğu 154 kişide akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri tespit edildiğini açıkladı.
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