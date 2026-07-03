https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/endonezyada-cop-yangini-7-hektardan-fazla-alan-yandi-1106991700.html
Endonezya'da çöp yangını: 7 hektardan fazla alan yandı
Endonezya'da çöp yangını: 7 hektardan fazla alan yandı
Sputnik Türkiye
Endonezya'ya çöp depolama sahasında çıkan yangına müdahale sürerken, alevler yedi hektardan fazla alanı etkiledi. Yoğun dumandan etkilenen 154 kişide akut... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T23:42+0300
2026-07-03T23:42+0300
2026-07-03T23:42+0300
dünya
endonezya
yangın
çöp
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Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Tangerang Regency'de bulunan Jatiwaringin çöp depolama sahasında yangın çıktığı bildirildi. Yangında yedi hektardan fazla alanın zarar gördüğü ifade edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de destek veriyor.Yangının neden olduğu yoğun duman çevreyi etkisi altına alırken, yerel yetkililer dumana maruz kalan ve büyük bölümünü hamile kadınlar ile küçük çocukların oluşturduğu 154 kişide akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri tespit edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-1106964734.html
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endonezya, yangın, çöp
Endonezya'da çöp yangını: 7 hektardan fazla alan yandı
Endonezya'ya çöp depolama sahasında çıkan yangına müdahale sürerken, alevler yedi hektardan fazla alanı etkiledi. Yoğun dumandan etkilenen 154 kişide akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri görüldü.
Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Tangerang Regency'de bulunan Jatiwaringin çöp depolama sahasında yangın çıktığı bildirildi.
Yangında yedi hektardan fazla alanın zarar gördüğü ifade edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de destek veriyor.
Yangının neden olduğu yoğun duman çevreyi etkisi altına alırken, yerel yetkililer dumana maruz kalan ve büyük bölümünü hamile kadınlar ile küçük çocukların oluşturduğu 154 kişide akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri tespit edildiğini açıkladı.