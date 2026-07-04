https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/karadenizdeki-4-ilde-yarin-denize-girilmesine-izin-verilmeyecek-1107006001.html

Karadeniz'deki 4 ilde yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

Karadeniz'deki 4 ilde yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

Sputnik Türkiye

Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek. 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T21:22+0300

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türki̇ye

giresun

trabzon

trabzon valiliği

rize

artvin

türkiye

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Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan bu karara titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinden yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.

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türki̇ye

giresun

trabzon

rize

artvin

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