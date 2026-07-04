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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/italyan-basini-putinden-kiev-ve-abdeki-sozde-bariscilara-sert-mesaj-1107006870.html
İtalyan basını: Putin’den Kiev ve AB’deki ‘sözde barışçılara’ sert mesaj
İtalyan basını: Putin’den Kiev ve AB’deki ‘sözde barışçılara’ sert mesaj
Sputnik Türkiye
İtalyan L’AntiDiplomatico gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Rusya'ya yönelik altyapı saldırıları arttıkça güvenlik bölgesinin daha da... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T23:19+0300
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dünya
konstantinovka
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
vladimir putin
rus ordusu
rusya
moskova
kiev
avrupa birliği
ab
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İtalyan L’AntiDiplomatico gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ordusunun Donbass'taki "kale şehirlerinden" Konstantinovka’nın ele geçirilmesinin ardından yaptığı açıklamaları sayfasına taşıdı.Rus liderin mesajlarını "sert ve net" olarak tanımlayan gazete, Putin'in açıklamalarını Kiev yönetimi ile Avrupa Birliği (AB) içindeki “sözde barış yanlısı girişimlere” verilmiş doğrudan bir yanıt olarak yorumladı.Haberde, “Rusya Devlet Başkanı, sözde ‘Avrupalı sahte barışçılara’ çok sert bir mesaj gönderdi. Putin, Moskova’nın bu aktörlerin gerçek niyetlerine ilişkin temel şüphelerinin de doğrulandığını ifade etti” denildi.L’AntiDiplomatico analizinde özellikle Putin’in şu uyarısını öne çıkardı:Gazete, Putin’in ayrıca Ukrayna’daki savaşı körükleyen aktörlerin gerçek anlamda ne ölçüde çatışmaya dahil olduğunun dikkatle analiz edildiğini, bunun da gelecekte “sorumlu kararlar” alabilmek için yapıldığını vurguladığına dikkat çekti.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Konstantinovka’nın tamamen Rus kontrolüne geçtiğini rapor etmişti. Putin, bu gelişmeyi “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin tamamının özgürleştirilmesinin anahtarı” olarak nitelendirerek, bunun Slavyansk ve Kramatorsk yönünde ilerleyiş için “doğrudan bir yol” açtığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/eski-isvec-hava-savunma-subayi-valtersson-ukrayna-konstantinovkanin-dususunu-gizlemeye-calisiyor-1107006407.html
konstantinovka
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya
moskova
kiev
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konstantinovka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), vladimir putin, rus ordusu, rusya, moskova, kiev, avrupa birliği, ab, valeriy gerasimov
konstantinovka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), vladimir putin, rus ordusu, rusya, moskova, kiev, avrupa birliği, ab, valeriy gerasimov

İtalyan basını: Putin’den Kiev ve AB’deki ‘sözde barışçılara’ sert mesaj

23:19 04.07.2026
© Sputnik . © Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Basın ServisiVladimir Putin’in Birleşik Kuvvetler Grubunun komuta noktasını ziyareti
Vladimir Putin’in Birleşik Kuvvetler Grubunun komuta noktasını ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . © Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Basın Servisi
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İtalyan L’AntiDiplomatico gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Rusya'ya yönelik altyapı saldırıları arttıkça güvenlik bölgesinin daha da genişletileceği" yönündeki açıklamalarını, Kiev'e ve Avrupa Birliği’ndeki “sözde barış girişimcilerine” verilmiş “sert bir mesaj” olarak değerlendirdi.
İtalyan L’AntiDiplomatico gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ordusunun Donbass'taki "kale şehirlerinden" Konstantinovka’nın ele geçirilmesinin ardından yaptığı açıklamaları sayfasına taşıdı.
Rus liderin mesajlarını "sert ve net" olarak tanımlayan gazete, Putin'in açıklamalarını Kiev yönetimi ile Avrupa Birliği (AB) içindeki “sözde barış yanlısı girişimlere” verilmiş doğrudan bir yanıt olarak yorumladı.
Haberde, “Rusya Devlet Başkanı, sözde ‘Avrupalı sahte barışçılara’ çok sert bir mesaj gönderdi. Putin, Moskova’nın bu aktörlerin gerçek niyetlerine ilişkin temel şüphelerinin de doğrulandığını ifade etti” denildi.
L’AntiDiplomatico analizinde özellikle Putin’in şu uyarısını öne çıkardı:
Rusya topraklarındaki altyapıya yönelik saldırılar arttığı sürece, ülkemiz kendi güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturacağı 'güvenlik bölgesini' daha da genişletmek zorunda kalacaktır.
Gazete, Putin’in ayrıca Ukrayna’daki savaşı körükleyen aktörlerin gerçek anlamda ne ölçüde çatışmaya dahil olduğunun dikkatle analiz edildiğini, bunun da gelecekte “sorumlu kararlar” alabilmek için yapıldığını vurguladığına dikkat çekti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Konstantinovka’nın tamamen Rus kontrolüne geçtiğini rapor etmişti. Putin, bu gelişmeyi “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin tamamının özgürleştirilmesinin anahtarı” olarak nitelendirerek, bunun Slavyansk ve Kramatorsk yönünde ilerleyiş için “doğrudan bir yol” açtığını söylemişti.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
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Eski İsveç Hava Savunma Subayı Valtersson: Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor
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