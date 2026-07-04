https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/italyan-basini-putinden-kiev-ve-abdeki-sozde-bariscilara-sert-mesaj-1107006870.html

İtalyan basını: Putin’den Kiev ve AB’deki ‘sözde barışçılara’ sert mesaj

İtalyan basını: Putin’den Kiev ve AB’deki ‘sözde barışçılara’ sert mesaj

Sputnik Türkiye

İtalyan L’AntiDiplomatico gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Rusya'ya yönelik altyapı saldırıları arttıkça güvenlik bölgesinin daha da... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T23:19+0300

2026-07-04T23:19+0300

2026-07-04T23:19+0300

dünya

konstantinovka

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

vladimir putin

rus ordusu

rusya

moskova

kiev

avrupa birliği

ab

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İtalyan L’AntiDiplomatico gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ordusunun Donbass'taki "kale şehirlerinden" Konstantinovka’nın ele geçirilmesinin ardından yaptığı açıklamaları sayfasına taşıdı.Rus liderin mesajlarını "sert ve net" olarak tanımlayan gazete, Putin'in açıklamalarını Kiev yönetimi ile Avrupa Birliği (AB) içindeki “sözde barış yanlısı girişimlere” verilmiş doğrudan bir yanıt olarak yorumladı.Haberde, “Rusya Devlet Başkanı, sözde ‘Avrupalı sahte barışçılara’ çok sert bir mesaj gönderdi. Putin, Moskova’nın bu aktörlerin gerçek niyetlerine ilişkin temel şüphelerinin de doğrulandığını ifade etti” denildi.L’AntiDiplomatico analizinde özellikle Putin’in şu uyarısını öne çıkardı:Gazete, Putin’in ayrıca Ukrayna’daki savaşı körükleyen aktörlerin gerçek anlamda ne ölçüde çatışmaya dahil olduğunun dikkatle analiz edildiğini, bunun da gelecekte “sorumlu kararlar” alabilmek için yapıldığını vurguladığına dikkat çekti.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Konstantinovka’nın tamamen Rus kontrolüne geçtiğini rapor etmişti. Putin, bu gelişmeyi “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin tamamının özgürleştirilmesinin anahtarı” olarak nitelendirerek, bunun Slavyansk ve Kramatorsk yönünde ilerleyiş için “doğrudan bir yol” açtığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/eski-isvec-hava-savunma-subayi-valtersson-ukrayna-konstantinovkanin-dususunu-gizlemeye-calisiyor-1107006407.html

konstantinovka

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rusya

moskova

kiev

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konstantinovka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), vladimir putin, rus ordusu, rusya, moskova, kiev, avrupa birliği, ab, valeriy gerasimov