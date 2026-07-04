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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/eski-isvec-hava-savunma-subayi-valtersson-ukrayna-konstantinovkanin-dususunu-gizlemeye-calisiyor-1107006407.html
Eski İsveç Hava Savunma Subayı Valtersson: Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor
Eski İsveç Hava Savunma Subayı Valtersson: Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Hava Savunma eski subayı Mikael Valtersson, Konstantinovka’nın düşüşünün Ukrayna tarafından gizlenmeye çalışıldığını belirterek bir... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna
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rus silahlı kuvvetleri
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Eski İsveç Silahlı Kuvvetleri Savunma Subayı Mikael Valtersson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın askerî-sanayi kompleksine yönelik saldırıların sürdürülmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirme yaptı.Konstantinovka’nın Rusya tarafından kurtarılmasının stratejik önemine değinen Valtersson, şu cümleleri kaydetti:'Bir sonraki durak Drujkovka'"Konstantinovka’nın kurtarılması, Rus güçlerine Slavyansk ve Kramatorsk yönündeki ilerleyişlerinde hangi imkanları sunuyor?" sorusuna yanıt veren Valtersson, "Konstantinovka’yı alarak Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna savunma hatlarını yarmış ve kale kuşağını yandan sarmak için iyi bir fırsat elde etmiştir. Bir sonraki durak Drujkovka’dır. Drujkovka’nın ana savunmaları Konstantinovka yönüne değil doğuya dönüktür; bu nedenle işler o yönde çok daha hızlı ilerleyebilir" dedi.Konstantinovka'nın Kiev için operasyonları zorlaştıracağına işaret eden Valtersson, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:'Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor'Valtersson açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
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ukrayna, konstantinovka, kramatorsk, rus silahlı kuvvetleri, vladimir putin
ukrayna, konstantinovka, kramatorsk, rus silahlı kuvvetleri, vladimir putin

Eski İsveç Hava Savunma Subayı Valtersson: Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor

22:34 04.07.2026
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu askeri
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Hava Savunma eski subayı Mikael Valtersson, Konstantinovka’nın düşüşünün Ukrayna tarafından gizlenmeye çalışıldığını belirterek bir sonraki durağın Drujkovka olduğunu vurguladı.
Eski İsveç Silahlı Kuvvetleri Savunma Subayı Mikael Valtersson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın askerî-sanayi kompleksine yönelik saldırıların sürdürülmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirme yaptı.
Konstantinovka’nın Rusya tarafından kurtarılmasının stratejik önemine değinen Valtersson, şu cümleleri kaydetti:
Konstantinovka, Donetsk oblastının kuzeybatısındaki sözde kale kuşağının en güneyindeki kale şehridir. Kuzeyde Slavyansk’tan başlayıp Kramatorsk ve Drujkovka üzerinden güneyde Konstantinovka’ya uzanan bu kale kuşağı, Donbass’taki son büyük kentsel alandır. Kentsel alanlarda savaşmak zordur ve 1941-45 savaşında hem Alman hem de Sovyet güçleri bu zorluklar nedeniyle çatışmaktan kaçınmıştır. Kale kuşağından sonra arazi Dinyeper’e kadar açıktır ve ilerlemek çok daha kolaydır.

'Bir sonraki durak Drujkovka'

"Konstantinovka’nın kurtarılması, Rus güçlerine Slavyansk ve Kramatorsk yönündeki ilerleyişlerinde hangi imkanları sunuyor?" sorusuna yanıt veren Valtersson, "Konstantinovka’yı alarak Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna savunma hatlarını yarmış ve kale kuşağını yandan sarmak için iyi bir fırsat elde etmiştir. Bir sonraki durak Drujkovka’dır. Drujkovka’nın ana savunmaları Konstantinovka yönüne değil doğuya dönüktür; bu nedenle işler o yönde çok daha hızlı ilerleyebilir" dedi.
Konstantinovka'nın Kiev için operasyonları zorlaştıracağına işaret eden Valtersson, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
Bu, Ukrayna savunmasında bir gedik açıyor ve hem Drujkovka yönünde hem de Konstantinovka ile Dobropillya arasında Rus ilerleyişini kolaylaştırıyor. Drujkovka düştüğünde hem Kramatorsk’a hem de Slavyansk’a yönelik lojistik ciddi biçimde sekteye uğrayacaktır. Ukrayna ayrıca cephe hattındaki bu gediği kapatmaya çalışmak için çok sayıda kaynağı buraya kaydırmak zorunda kalacaktır.

'Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor'

Valtersson açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

Ukrayna, Kırım’ın 'kuşatılması' ve Rusya’ya karşı 40 günlük bir taarruzdan çokça söz ederek Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor. Bu, iyi bilinen bir Ukrayna stratejisidir. Artyomovsk/Bahmut düştüğünde Ukrayna hiçbir şey söylemedi ve Batı ile Ukrayna kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmek için Belgorod yönünde bir TikTok taarruzu başlattı. Aynı şey Avdeyevka düştüğünde de yaşandı. O zaman Ukrayna, bir köyü ele geçirerek ve yarım yıl içinde iki tugay kaybederek Herson oblastının doğu tarafını 'işgal' etmek suretiyle bir başka TikTok taarruzu başlattı.

Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Eski ABD Deniz Piyadesi Berletic: Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı değil, ABD ve onun Avrupalı vekillerine karşı savaşıyor
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