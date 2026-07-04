https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/eski-isvec-hava-savunma-subayi-valtersson-ukrayna-konstantinovkanin-dususunu-gizlemeye-calisiyor-1107006407.html

Eski İsveç Hava Savunma Subayı Valtersson: Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor

Eski İsveç Hava Savunma Subayı Valtersson: Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Hava Savunma eski subayı Mikael Valtersson, Konstantinovka’nın düşüşünün Ukrayna tarafından gizlenmeye çalışıldığını belirterek bir... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T22:34+0300

2026-07-04T22:34+0300

2026-07-04T22:34+0300

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konstantinovka

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rus silahlı kuvvetleri

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Eski İsveç Silahlı Kuvvetleri Savunma Subayı Mikael Valtersson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın askerî-sanayi kompleksine yönelik saldırıların sürdürülmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirme yaptı.Konstantinovka’nın Rusya tarafından kurtarılmasının stratejik önemine değinen Valtersson, şu cümleleri kaydetti:'Bir sonraki durak Drujkovka'"Konstantinovka’nın kurtarılması, Rus güçlerine Slavyansk ve Kramatorsk yönündeki ilerleyişlerinde hangi imkanları sunuyor?" sorusuna yanıt veren Valtersson, "Konstantinovka’yı alarak Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna savunma hatlarını yarmış ve kale kuşağını yandan sarmak için iyi bir fırsat elde etmiştir. Bir sonraki durak Drujkovka’dır. Drujkovka’nın ana savunmaları Konstantinovka yönüne değil doğuya dönüktür; bu nedenle işler o yönde çok daha hızlı ilerleyebilir" dedi.Konstantinovka'nın Kiev için operasyonları zorlaştıracağına işaret eden Valtersson, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:'Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor'Valtersson açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/eski-abd-deniz-piyadesi-berletic-rus-ordusu-ukraynaya-karsi-degil-abd-ve-onun-avrupali-vekillerine-1107005183.html

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