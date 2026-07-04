Eski İsveç Hava Savunma Subayı Valtersson: Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu askeri
© Sputnik / Евгений Биятов
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İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Hava Savunma eski subayı Mikael Valtersson, Konstantinovka’nın düşüşünün Ukrayna tarafından gizlenmeye çalışıldığını belirterek bir sonraki durağın Drujkovka olduğunu vurguladı.
Eski İsveç Silahlı Kuvvetleri Savunma Subayı Mikael Valtersson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın askerî-sanayi kompleksine yönelik saldırıların sürdürülmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirme yaptı.
Konstantinovka’nın Rusya tarafından kurtarılmasının stratejik önemine değinen Valtersson, şu cümleleri kaydetti:
Konstantinovka, Donetsk oblastının kuzeybatısındaki sözde kale kuşağının en güneyindeki kale şehridir. Kuzeyde Slavyansk’tan başlayıp Kramatorsk ve Drujkovka üzerinden güneyde Konstantinovka’ya uzanan bu kale kuşağı, Donbass’taki son büyük kentsel alandır. Kentsel alanlarda savaşmak zordur ve 1941-45 savaşında hem Alman hem de Sovyet güçleri bu zorluklar nedeniyle çatışmaktan kaçınmıştır. Kale kuşağından sonra arazi Dinyeper’e kadar açıktır ve ilerlemek çok daha kolaydır.
'Bir sonraki durak Drujkovka'
"Konstantinovka’nın kurtarılması, Rus güçlerine Slavyansk ve Kramatorsk yönündeki ilerleyişlerinde hangi imkanları sunuyor?" sorusuna yanıt veren Valtersson, "Konstantinovka’yı alarak Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna savunma hatlarını yarmış ve kale kuşağını yandan sarmak için iyi bir fırsat elde etmiştir. Bir sonraki durak Drujkovka’dır. Drujkovka’nın ana savunmaları Konstantinovka yönüne değil doğuya dönüktür; bu nedenle işler o yönde çok daha hızlı ilerleyebilir" dedi.
Konstantinovka'nın Kiev için operasyonları zorlaştıracağına işaret eden Valtersson, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
Bu, Ukrayna savunmasında bir gedik açıyor ve hem Drujkovka yönünde hem de Konstantinovka ile Dobropillya arasında Rus ilerleyişini kolaylaştırıyor. Drujkovka düştüğünde hem Kramatorsk’a hem de Slavyansk’a yönelik lojistik ciddi biçimde sekteye uğrayacaktır. Ukrayna ayrıca cephe hattındaki bu gediği kapatmaya çalışmak için çok sayıda kaynağı buraya kaydırmak zorunda kalacaktır.
'Ukrayna Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor'
Valtersson açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Ukrayna, Kırım’ın 'kuşatılması' ve Rusya’ya karşı 40 günlük bir taarruzdan çokça söz ederek Konstantinovka’nın düşüşünü gizlemeye çalışıyor. Bu, iyi bilinen bir Ukrayna stratejisidir. Artyomovsk/Bahmut düştüğünde Ukrayna hiçbir şey söylemedi ve Batı ile Ukrayna kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmek için Belgorod yönünde bir TikTok taarruzu başlattı. Aynı şey Avdeyevka düştüğünde de yaşandı. O zaman Ukrayna, bir köyü ele geçirerek ve yarım yıl içinde iki tugay kaybederek Herson oblastının doğu tarafını 'işgal' etmek suretiyle bir başka TikTok taarruzu başlattı.