https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/istanbulda-saganak-hayati-felc-etti-yollar-gole-dondu-alt-gecitleri-su-basti-1107000015.html

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Şişli, Beşiktaş, Sultangazi ve Kağıthane başta olmak üzere bazı... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T13:36+0300

2026-07-04T13:36+0300

2026-07-04T13:36+0300

türki̇ye

türkiye

sultangazi

kağıthane

i̇stanbul

beşiktaş

meteoroloji genel müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/04/1106999381_0:456:1030:1035_1920x0_80_0_0_2635412ecb2f575c7b42fcfd982af4dd.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Özellikle Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi ve Kağıthane'de kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı alt geçitleri su bastı ve rögarlar taştı.Şişli, Sultangazi, Kağıthane ve Beşiktaş'ta cadde ve sokaklarda biriken sular hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Zincirlikuyu'daki alt geçitte meydana gelen su taşkını nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.Şişli'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf, rögar kapaklarını kaldırarak biriken suyu tahliye etmeye çalışırken, Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde taşan rögarlar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Mecidiyeköy Meydanı'nda araçlar tekerlek hizasına kadar yükselen suyun içinde ilerlemek zorunda kaldı. Fulya Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü suyla dolan yolda motosikletini kurtarmaya çalışırken, Yayla Mahallesi'nde başka bir motosiklet akan suya kapılarak metrelerce sürüklendi.Akar Caddesi'nde istinat duvarından yola yoğun şekilde su akarken, Sultangazi'de biriken yağmur suları kaldırım seviyesini aştı ve bazı araçların tekerlekleri tamamen su altında kaldı.Fatih'teki Kapalıçarşı'nın bir bölümünde de yağmur suyu birikintileri oluştu. Esnaf, suyun iş yerlerine girmemesi için önlem almaya çalıştı.Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar'da aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oldu. Çekmeköy'de tıkanan bir rögar, bir vatandaş tarafından sopa yardımıyla açılmaya çalışıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-60-yasindaki-hasta-hayatini-kaybetti-1106998319.html

türki̇ye

sultangazi

kağıthane

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, sultangazi, kağıthane, i̇stanbul, beşiktaş, meteoroloji genel müdürlüğü