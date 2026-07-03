https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/amerikan-basini-abd-israilin-iranli-muzakerecileri-oldurebileceginden-endise-ediyor-1106986259.html
Amerikan basını: ABD, İsrail'in İranlı müzakerecileri öldürebileceğinden endişe ediyor
Amerikan basını: ABD, İsrail'in İranlı müzakerecileri öldürebileceğinden endişe ediyor
Sputnik Türkiye
New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Washington, İsrail'in İranlı müzakereciler Muhammed Bakır Kalibaf ile Abbas Arakçi'yi hedef... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T18:17+0300
2026-07-03T18:17+0300
2026-07-03T18:17+0300
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ABD yönetiminin, İsrail'in İran ile yürütülen diplomatik görüşmeleri sabote etmek amacıyla üst düzey İranlı müzakerecilere suikast düzenleyebileceğinden endişe duyduğu öne sürüldü.New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İsrail tarafından hedef alınmasının müzakere sürecini tamamen çıkmaza sokabileceği değerlendirmesinde bulundu.‘Uyarı bulunmaları istendi’Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD'nin bu nedenle bölgedeki müttefiklerinden İran yönetimine olası bir suikast planına ilişkin uyarıda bulunmalarını istediğini iddia etti.Haberde, İran'ın önceki başmüzakerecileri olan eski Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile eski Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından müzakere sürecini Galibaf ve Arakçi'nin devraldığı belirtildi.‘Washington ile Tel Aviv'in hedefleri ayrıştı’New York Times'a göre, çatışmaların ardından ABD ile İsrail'in öncelikleri farklılaştı. Haberde, Washington'un İran ile diplomatik bir uzlaşı arayışına yönelirken İsrail'in askeri operasyonların sürdürülmesini istediği öne sürüldü.Kalibaf ile Arakçi'nin nisan ayında ABD ile geçici ateşkes konusunda uzlaşmaya vardığı, 17 Haziran'da ise nihai anlaşma için 60 günlük müzakere sürecini başlatan mutabakat zaptını imzaladığı hatırlatıldı.Taraflar arasında geçen hafta Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle yeniden karşılıklı gerilim yaşansa da diplomatik temasların sürdüğü belirtildi.Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da bu hafta yaptığı açıklamada İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in de "ölüm listesinde" olduğunu söylemişti. İran ise ülke liderliğine yönelik herhangi bir saldırıya "anında ve güçlü şekilde karşılık verileceği" uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tahranda-hamaneye-milyonlarin-vedasi-liderler-cenaze-toreninin-basladii-iranda-1106981091.html
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muhammed bakır kalibaf, abbas arakçi, i̇ran, new york times, abd, haberler, i̇srail
muhammed bakır kalibaf, abbas arakçi, i̇ran, new york times, abd, haberler, i̇srail
Amerikan basını: ABD, İsrail'in İranlı müzakerecileri öldürebileceğinden endişe ediyor
New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Washington, İsrail'in İranlı müzakereciler Muhammed Bakır Kalibaf ile Abbas Arakçi'yi hedef almasının diplomatik süreci sona erdirebileceğinden kaygı duydu. İddiaya göre ABD, bölgedeki müttefiklerinden Tahran'ı uyarmalarını istedi.
ABD yönetiminin, İsrail'in İran ile yürütülen diplomatik görüşmeleri sabote etmek amacıyla üst düzey İranlı müzakerecilere suikast düzenleyebileceğinden endişe duyduğu öne sürüldü.
New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İsrail tarafından hedef alınmasının müzakere sürecini tamamen çıkmaza sokabileceği değerlendirmesinde bulundu.
‘Uyarı bulunmaları istendi’
Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD'nin bu nedenle bölgedeki müttefiklerinden İran yönetimine olası bir suikast planına ilişkin uyarıda bulunmalarını istediğini iddia etti.
Haberde, İran'ın önceki başmüzakerecileri olan eski Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile eski Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından müzakere sürecini Galibaf ve Arakçi'nin devraldığı belirtildi.
‘Washington ile Tel Aviv'in hedefleri ayrıştı’
New York Times'a göre, çatışmaların ardından ABD ile İsrail'in öncelikleri farklılaştı. Haberde, Washington'un İran ile diplomatik bir uzlaşı arayışına yönelirken İsrail'in askeri operasyonların sürdürülmesini istediği öne sürüldü.
Kalibaf ile Arakçi'nin nisan ayında ABD ile geçici ateşkes konusunda uzlaşmaya vardığı, 17 Haziran'da ise nihai anlaşma için 60 günlük müzakere sürecini başlatan mutabakat zaptını imzaladığı hatırlatıldı.
Taraflar arasında geçen hafta Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle yeniden karşılıklı gerilim yaşansa da diplomatik temasların sürdüğü belirtildi.
Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da bu hafta yaptığı açıklamada İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in de "ölüm listesinde" olduğunu söylemişti. İran ise ülke liderliğine yönelik herhangi bir saldırıya "anında ve güçlü şekilde karşılık verileceği" uyarısında bulunmuştu.