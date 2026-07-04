https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/fransiz-basini-konstantinovka-kramatorsk-ve-slavyanska-giden-yoldaki-son-savunma-hatlarindan-biri-1107005048.html
Fransız basını: Konstantinovka, Kramatorsk ve Slavyansk’a giden yoldaki son savunma hatlarından biri
Fransız basını: Konstantinovka, Kramatorsk ve Slavyansk’a giden yoldaki son savunma hatlarından biri
Sputnik Türkiye
Fransız haber ajansı AFP, Rus ordusunun kontrolüne geçen Konstantinovka’yı "Slavyansk ve Kramatorsk'a giden yoldaki son savunma hatlarından biri" olarak... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T19:37+0300
2026-07-04T19:37+0300
2026-07-04T19:37+0300
dünya
afp
konstantinovka
rus silahlı kuvvetleri
kramatorsk
ukrayna
le parisien
sergey rudskoy
valeriy gerasimov
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Fransız haber ajansı AFP, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ele geçirdiği Konstantinovka kentinin Donbass çatışma hattındaki önemini inceleyen bir analiz yayımladı. Analizde, stratejik kentin Ukrayna kontrolündeki devasa Slavyansk-Kramatorsk aglomerasyonuna açılan kapı olduğu vurgulanarak, “Konstantinovka, bu büyük şehirlere giden yoldaki son savunma hatlarından biridir” ifadelerine yer verildi.Kenti Kiev güçleri açısından "stratejik bir dayanak noktası" olarak tanımlayan AFP, Konstantinovka'nın düşmesinin Donbass'ta Ukrayna ordusunun elindeki son büyük yerleşimlere giden güzergahın açılması anlamına geldiğine dikkat çekti.Le Parisien: Anahtar kent düştüBölgedeki gelişmeleri sayfalarına taşıyan Fransız Le Parisien gazetesi de kentin "anahtar şehir" konumunda olduğuna dikkat çekti. Gazete, Konstantinovka'nın kaybını Ukrayna'nın genel savunma hattında oluşan "çok önemli bir gedik" olarak değerlendirdi.Öte yandan daha önce açıklama yapan Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy da Konstantinovka'nın özel önemine değinmişti. Rudskoy, Donetsk bölgesindeki kentin, Ukrayna ordusunun Donbass’taki ana savunma hattını oluşturan dört “kale şehirden” biri olduğunun altını çizmişti.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Konstantinovka’nın tamamen Rus kontrolüne geçtiğini rapor etmişti. Putin, bu gelişmeyi “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin tamamının özgürleştirilmesinin anahtarı” olarak nitelendirerek, bunun Slavyansk ve Kramatorsk yönünde ilerleyiş için “doğrudan bir yol” açtığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/peskov-konstantinovkanin-alinmasi-cok-onemli-bir-zafer-1107004865.html
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afp, konstantinovka, rus silahlı kuvvetleri, kramatorsk, ukrayna, le parisien, sergey rudskoy, valeriy gerasimov
Fransız basını: Konstantinovka, Kramatorsk ve Slavyansk’a giden yoldaki son savunma hatlarından biri
Fransız haber ajansı AFP, Rus ordusunun kontrolüne geçen Konstantinovka’yı "Slavyansk ve Kramatorsk'a giden yoldaki son savunma hatlarından biri" olarak nitelendirdi. Le Parisien gazetesi ise haberi okurlarına "Bölgenin anahtar kenti düştü" şeklinde duyurdu.
Fransız haber ajansı AFP, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ele geçirdiği Konstantinovka kentinin Donbass çatışma hattındaki önemini inceleyen bir analiz yayımladı. Analizde, stratejik kentin Ukrayna kontrolündeki devasa Slavyansk-Kramatorsk aglomerasyonuna açılan kapı olduğu vurgulanarak, “Konstantinovka, bu büyük şehirlere giden yoldaki son savunma hatlarından biridir” ifadelerine yer verildi.
Kenti Kiev güçleri açısından "stratejik bir dayanak noktası" olarak tanımlayan AFP, Konstantinovka'nın düşmesinin Donbass'ta Ukrayna ordusunun elindeki son büyük yerleşimlere giden güzergahın açılması anlamına geldiğine dikkat çekti.
Le Parisien: Anahtar kent düştü
Bölgedeki gelişmeleri sayfalarına taşıyan Fransız Le Parisien gazetesi de kentin "anahtar şehir" konumunda olduğuna dikkat çekti. Gazete, Konstantinovka'nın kaybını Ukrayna'nın genel savunma hattında oluşan "çok önemli bir gedik" olarak değerlendirdi.
Öte yandan daha önce açıklama yapan Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy da Konstantinovka'nın özel önemine değinmişti. Rudskoy, Donetsk bölgesindeki kentin, Ukrayna ordusunun Donbass’taki ana savunma hattını oluşturan dört “kale şehirden” biri olduğunun altını çizmişti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Konstantinovka’nın tamamen Rus kontrolüne geçtiğini rapor etmişti. Putin, bu gelişmeyi “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin tamamının özgürleştirilmesinin anahtarı” olarak nitelendirerek, bunun Slavyansk ve Kramatorsk yönünde ilerleyiş için “doğrudan bir yol” açtığını söylemişti.