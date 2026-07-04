https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/fico-ukraynaya-en-fazla-destek-veren-ulkeler-kievin-ab-uyeligi-surecinde-en-buyuk-engeli-1107006262.html
Fico: Ukrayna'ya en fazla destek veren ülkeler, Kiev'in AB üyeliği sürecinde en büyük engeli oluşturacak
Fico: Ukrayna'ya en fazla destek veren ülkeler, Kiev'in AB üyeliği sürecinde en büyük engeli oluşturacak
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya ile çatışmada Kiev’e en yoğun askeri desteği veren ülkelerin, ileride Ukrayna’nın AB üyeliği söz konusu olduğunda sürecin... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T21:51+0300
2026-07-04T21:51+0300
2026-07-04T21:51+0300
dünya
robert fico
slovakya
ukrayna
kiev
avrupa birliği
ab
karadağ
sırbistan
ab üyeliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_0fddba01aa6a7e85526f4e7d59e22cf6.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, TASR ajansına verdiği demeçte Ukrayna’ya askeri açıdan en büyük desteği veren AB ülkelerinin, ileride Kiev’in Avrupa Birliği üyeliğine en sert şekilde karşı çıkan ülkeler olacağını söyledi. Fico, bu ülkelerin “AB bütçesi üzerindeki Ukrayna etkisinden endişe duyacaklarını” belirterek, Ukrayna’nın Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk gibi aday ülkelerin önüne geçirilemeyeceğini vurguladı.Adaylık sürecinde çifte standart uygulanmasına karşı çıkan Fico, Ukrayna’nın Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk gibi AB’ye daha hazır olan ülkelerin önüne geçirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 12 Haziran’da yaptığı açıklamada, AB üyesi tüm ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin ilk kümesinin açılması konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.Ukrayna ve Moldova’ya Haziran 2022’de aday ülke statüsü verilmiş; Brüksel’de, bu kararın büyük ölçüde Moskova’ya karşı Kiev ve Kişinev’e siyasi destek amacı taşıdığı sıkça dile getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abden-ukraynaya-iha-desteginde-kesinti-59-milyar-yerine-39-milyar-euro-gonderildi-1106884124.html
slovakya
ukrayna
kiev
karadağ
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_72:0:733:496_1920x0_80_0_0_86e062c74cd9e6e1a189c0122e977add.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
robert fico, slovakya, ukrayna, kiev, avrupa birliği, ab, karadağ, sırbistan, ab üyeliği, slovakya haber ajansı (tasr)
robert fico, slovakya, ukrayna, kiev, avrupa birliği, ab, karadağ, sırbistan, ab üyeliği, slovakya haber ajansı (tasr)
Fico: Ukrayna'ya en fazla destek veren ülkeler, Kiev'in AB üyeliği sürecinde en büyük engeli oluşturacak
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya ile çatışmada Kiev’e en yoğun askeri desteği veren ülkelerin, ileride Ukrayna’nın AB üyeliği söz konusu olduğunda sürecin önündeki en büyük engel haline geleceğini belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, TASR ajansına verdiği demeçte Ukrayna’ya askeri açıdan en büyük desteği veren AB ülkelerinin, ileride Kiev’in Avrupa Birliği üyeliğine en sert şekilde karşı çıkan ülkeler olacağını söyledi. Fico, bu ülkelerin “AB bütçesi üzerindeki Ukrayna etkisinden endişe duyacaklarını” belirterek, Ukrayna’nın Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk gibi aday ülkelerin önüne geçirilemeyeceğini vurguladı.
Şu paradoksu sakın unutmayın: Rusya’ya karşı yürütülen savaşta Ukrayna’yı askeri açıdan en çok destekleyenler kimlerse, konu Avrupa Birliği üyeliği olduğunda ona en büyük engeli de yine onlar çıkaracak. Çünkü Ukrayna gibi bir ülkenin AB bütçesi üzerinde oluşturacağı sarsıcı etkilerinden endişe duyacaklar.
Adaylık sürecinde çifte standart uygulanmasına karşı çıkan Fico, Ukrayna’nın Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk gibi AB’ye daha hazır olan ülkelerin önüne geçirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Ukrayna Avrupa Birliği’ne üye olmak istiyorsa elbette buna hakkı var. Ancak diğer adaylar gibi tüm şartları eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 12 Haziran’da yaptığı açıklamada, AB üyesi tüm ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin ilk kümesinin açılması konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.
Ukrayna ve Moldova’ya Haziran 2022’de aday ülke statüsü verilmiş; Brüksel’de, bu kararın büyük ölçüde Moskova’ya karşı Kiev ve Kişinev’e siyasi destek amacı taşıdığı sıkça dile getirilmişti.