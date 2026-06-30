https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abden-ukraynaya-iha-desteginde-kesinti-59-milyar-yerine-39-milyar-euro-gonderildi-1106884124.html

AB'den Ukrayna'ya İHA desteğinde kesinti: 5.9 milyar yerine 3.9 milyar euro gönderildi

AB'den Ukrayna'ya İHA desteğinde kesinti: 5.9 milyar yerine 3.9 milyar euro gönderildi

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) tedariki için söz verdiği 5.9 milyar euroluk ilk dilim yerine 3.9 milyar euro tahsis etti. Komisyon... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T14:14+0300

2026-06-30T14:14+0300

2026-06-30T14:10+0300

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avrupa komisyonu

ursula von der leyen

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Avrupa Komisyonu, toplamda 90 milyar euro hacme sahip Ukrayna destek programı kapsamında, Kiev'e gelişmiş İHA teknolojileri satın alması için 3.9 milyar euro tahsis edildiğini duyurdu. Ancak Brüksel, daha önce yaptığı açıklamalarda Haziran ayı sonuna kadar Kiev'e gönderilecek ilk dilimin 5.9 milyar euro olacağını taahhüt etmişti.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Ukrayna'ya gelişmiş insansız teknolojiler için 3.9 milyar euroluk ilk dilimi sağlıyoruz" ifadesini kullandı.Von der Leyen, vaat edilen tutarın gerisinde kalınmasıyla ilgili olarak da geri kalan fonların “arkasından geleceği” güvencesini vermekle yetindi.Brüksel'in şartı: ‘Para Avrupa sektöründe kalmalı’Miktardaki bu kesintinin ve gecikmenin arkasındaki teknik neden, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari tarafından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında netlik kazandı.Ujvari, taahhüt edilen miktarın tamamının aktarılması için Kiev yönetiminin öncelikle Avrupalı İHA ve yedek parça tedarikçileriyle yaptığı sözleşmeleri Brüksel'in denetimine sunması gerektiğini belirtti. Bu şartın temel amacı, Avrupa Birliği fonlarının yeniden AB'nin kendi askeri-endüstriyel kompleksine dönmesini sağlamak.ABD'den silah alımına ‘Avrupa’ engeliSözcü Ujvari, Ukrayna'nın bu fonları ABD gibi üçüncü ülkelerden silah satın almak için kullanma ihtimaline de değindi. Ukrayna'nın AB parasını ABD pazarında harcayabilmesi için, talep edilen askeri teçhizatın Avrupalı savunma şirketleri tarafından hiçbir şekilde üretilemiyor olmasıgerekiyor.Ujvari, Kiev'in bu konuda bir istisna talep etme hakkı olduğunu belirtmekle birlikte sert bir uyarıda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/kremlin-kiev-rejiminin-suc-eylemlerinden-siviller-zarar-goruyor-herkes-bunun-farkinda-olmali-1106882571.html

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avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)