https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/eski-abd-deniz-piyadesi-berletic-rus-ordusu-ukraynaya-karsi-degil-abd-ve-onun-avrupali-vekillerine-1107005183.html
Eski ABD Deniz Piyadesi Berletic: Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı değil, ABD ve onun Avrupalı vekillerine karşı savaşıyor
Eski ABD Deniz Piyadesi Berletic: Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı değil, ABD ve onun Avrupalı vekillerine karşı savaşıyor
Sputnik Türkiye
Kıdemli jeopolitik analist ve eski deniz piyadesi Berletic, Rus ordusunun Ukrayna üzerinden ABD ve Avrupalı müttefiklerine karşı yıpratma savaşı yürüttüğünü... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T19:40+0300
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2026-07-04T19:40+0300
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Kıdemli jeopolitik analist ve eski deniz piyadesi Brian Berletic yaptığı açıklamada, "Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı değil, Ukrayna üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ve onun Avrupalı vekillerine karşı savaşıyor ve görünüşe göre yıpratma temelli bir strateji benimsemiş durumda. Rusya, devasa devlet işletmelerini ve sanayi altyapısını kullanarak Ukrayna'daki bu çatışmada kolektif Batı'dan daha fazla üretim yapabilmektedir" dedi.Rusya daha büyük sayıda eğitimli insan gücünü muhafaza edebildiğini vurgulayan Berletic, "Bunların bir araya gelmesi, Ukrayna'nın gerek kendi başına gerekse Batılı destekçilerinin insan gücü, teçhizat ve mühimmat ikmali yapabilme kapasitesinden daha hızlı bir şekilde yıpranmasına yol açmaktadır" dedi.Berletic açıklamasında, Rus operasyonlarının mevcut temposunun Ukrayna'nın insan gücü krizinin bir felakete dönüşmesine ya da Avrupa'daki ülkelerin bir sonraki aşamada bu vekalet savaşına dahil edilmesine kadar hem Ukrayna hem de Batılı destekçileri üzerindeki bu baskıyı sürdürmeye devam edeceğine işaret etti.'Batı'nın askerî üretimi Rusya'nın üretimiyle boy ölçüşemedi'Rusya'nın Ukrayna'ya transfer edilen son derece pahalı ve yerine konulması güç askerî teçhizatı ayrıca sanayi tesislerini, komuta ve kontrol merkezlerini ve enerji üretimi ile lojistik gibi çift kullanımlı altyapıları hedef alabildiğini vurgulayan Berletic, şu cümleleri kaydetti:'Aynı süreç 2003-2008 yılları arasında Gürcistan'da yaşandı'ABD'nin 2014 yılında Ukrayna'nın seçilmiş hükümetini devirmeyi organize etmesinden bu yana Ukrayna'nın askerî tesislerini hedef almakta Rusya'nın haklı olduğun işaret eden Berletic, "Bu süreç, ülkenin ABD'nin kontrolüne girmesine, ABD tarafından yerleştirilmiş bir müşteri rejime tabi olmasına ve Ukrayna'nın komşu Rusya'ya karşı kullanılacak jeopolitik bir koçbaşına dönüştürülmesine yol açmıştır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusya-savunma-bakanligi-zelenskiy-rusyaya-yonelik-saldiriyla-ukrayna-halkinin-dikkatini-dagitmayi-1107003480.html
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abd, vladimir putin, ukrayna, rusya, rus silahlı kuvvetleri, abd
Eski ABD Deniz Piyadesi Berletic: Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı değil, ABD ve onun Avrupalı vekillerine karşı savaşıyor
Kıdemli jeopolitik analist ve eski deniz piyadesi Berletic, Rus ordusunun Ukrayna üzerinden ABD ve Avrupalı müttefiklerine karşı yıpratma savaşı yürüttüğünü belirterek, Moskova’nın sanayi kapasitesiyle kolektif Batı’dan daha fazla üretim yapabildiğini söyledi.
Kıdemli jeopolitik analist ve eski deniz piyadesi Brian Berletic yaptığı açıklamada, "Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı değil, Ukrayna üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ve onun Avrupalı vekillerine karşı savaşıyor ve görünüşe göre yıpratma temelli bir strateji benimsemiş durumda. Rusya, devasa devlet işletmelerini ve sanayi altyapısını kullanarak Ukrayna'daki bu çatışmada kolektif Batı'dan daha fazla üretim yapabilmektedir" dedi.
Rusya daha büyük sayıda eğitimli insan gücünü muhafaza edebildiğini vurgulayan Berletic, "Bunların bir araya gelmesi, Ukrayna'nın gerek kendi başına gerekse Batılı destekçilerinin insan gücü, teçhizat ve mühimmat ikmali yapabilme kapasitesinden daha hızlı bir şekilde yıpranmasına yol açmaktadır" dedi.
Berletic açıklamasında, Rus operasyonlarının mevcut temposunun Ukrayna'nın insan gücü krizinin bir felakete dönüşmesine ya da Avrupa'daki ülkelerin bir sonraki aşamada bu vekalet savaşına dahil edilmesine kadar hem Ukrayna hem de Batılı destekçileri üzerindeki bu baskıyı sürdürmeye devam edeceğine işaret etti.
'Batı'nın askerî üretimi Rusya'nın üretimiyle boy ölçüşemedi'
Rusya'nın Ukrayna'ya transfer edilen son derece pahalı ve yerine konulması güç askerî teçhizatı ayrıca sanayi tesislerini, komuta ve kontrol merkezlerini ve enerji üretimi ile lojistik gibi çift kullanımlı altyapıları hedef alabildiğini vurgulayan Berletic, şu cümleleri kaydetti:
Bu durum, yıpratma denkleminde dengeyi daha da Rusya'nın lehine çevirmektedir. Ancak Ukrayna'nın yararlandığı askeri sanayi üretiminin önemli bir kısmı, Ukrayna dışında bulunmaktadır ve Rusya, New York Times'a göre ABD istihbaratının doğrudan Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarını yönlendirmesine rağmen, şimdiye kadar bu hedeflere saldırmayı reddetmiştir.
Şu ana kadar Batı'nın askerî üretimi Rusya'nın üretimiyle boy ölçüşememiştir ve bu insansız hava aracı ve füze saldırılarının ölçeği de Rusya üzerinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yarattığı etkiyle aynı etkiyi yaratmamıştır. Ancak bu durum, vekalet savaşında Rusya'nın karşı karşıya olduğu az sayıdaki kırılganlıktan biri olarak varlığını sürdürmektedir.
'Aynı süreç 2003-2008 yılları arasında Gürcistan'da yaşandı'
ABD'nin 2014 yılında Ukrayna'nın seçilmiş hükümetini devirmeyi organize etmesinden bu yana Ukrayna'nın askerî tesislerini hedef almakta Rusya'nın haklı olduğun işaret eden Berletic, "Bu süreç, ülkenin ABD'nin kontrolüne girmesine, ABD tarafından yerleştirilmiş bir müşteri rejime tabi olmasına ve Ukrayna'nın komşu Rusya'ya karşı kullanılacak jeopolitik bir koçbaşına dönüştürülmesine yol açmıştır" dedi.
Aynı sürecin 2003-2008 yılları arasında Gürcistan'da yaşandığı ve Rus güçlerine yönelik saldırılarla sonuçlanarak bir savaşı tetiklediği göz önüne alındığında, Rusya'nın Ukrayna'nın benzer bir tehdit oluşturduğuna ancak bunun Kırım, Rusya'nın geri kalanı ve Donbass bölgesi açısından çok daha büyük ve daha tehlikeli bir ölçekte olduğuna inanmak için her türlü nedeni vardı.
Ukrayna'nın, Rusya'nın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar için bir fırlatma platformu olarak kullanılması, Rusya Federasyonu'nu tehdit etmek amacıyla Ukrayna'da kullanılan personelin, altyapının, silahların ve teçhizatın etkisiz hale getirilmesini daha da gerekli kılmıştır.