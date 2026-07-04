Eski ABD Deniz Piyadesi Berletic: Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı değil, ABD ve onun Avrupalı vekillerine karşı savaşıyor

Bu durum, yıpratma denkleminde dengeyi daha da Rusya'nın lehine çevirmektedir. Ancak Ukrayna'nın yararlandığı askeri sanayi üretiminin önemli bir kısmı, Ukrayna dışında bulunmaktadır ve Rusya, New York Times'a göre ABD istihbaratının doğrudan Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarını yönlendirmesine rağmen, şimdiye kadar bu hedeflere saldırmayı reddetmiştir.

Şu ana kadar Batı'nın askerî üretimi Rusya'nın üretimiyle boy ölçüşememiştir ve bu insansız hava aracı ve füze saldırılarının ölçeği de Rusya üzerinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yarattığı etkiyle aynı etkiyi yaratmamıştır. Ancak bu durum, vekalet savaşında Rusya'nın karşı karşıya olduğu az sayıdaki kırılganlıktan biri olarak varlığını sürdürmektedir.