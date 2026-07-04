Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi: Rusya, Konstantinovka’yı alarak hem sahada hem masada elini güçlendirdi

Konstantinovka, Sovyetler Birliği döneminden beri demir-çelik, çinko ve özellikle cam üretimiyle bilinen önemli bir sanayi merkeziydi. Ancak çatışmalarla birlikte insani boyutunun ötesinde, askeri ve jeopolitik olarak savaşın en kilit noktalarından biri haline geldi. Konstantinovka’nın askeri açıdan stratejik ve jeopolitik konumuna bakıldığında, Ukrayna ordusu için önemli bir savunma hattı olduğunu görmekteyiz. Donbas bölgesini savunmak için birbirine bağlı dört stratejik şehirden oluşan savunma hattı kurmuştu: Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka ve Konstantinovka. Konstantinovka, bu savunma zincirinin en güneydeki omurgasını ve kilit taşını oluşturmaktadır. Bu hattın kırılması, Ukrayna'nın Donbas'taki tüm savunma mimarisinin çökme riskini doğurdu. Şehrin kaybedilmesi, Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki birliklerine mühimmat ve rotasyon sağladığı ana demiryolu ve karayolu ağının kesilmesi anlamına gelir. Bu durum, cephedeki diğer Ukrayna tugaylarını lojistik açıdan izole olma durumuyla karşı karşıya bırakacaktır. Geri çekildiğinde sıfırdan savunma hatları kurmak zorunda kalacaktır. Bu da Rus zırhlı birliklerinin manevra alanını muhtemelen genişletecektir.