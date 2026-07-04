https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/dis-politika-uzmani-tuba-cebi-rusya-konstantinovkayi-alarak-hem-sahada-hem-masada-elini-guclendirdi-1107003100.html
Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi: Rusya, Konstantinovka’yı alarak hem sahada hem masada elini güçlendirdi
Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi: Rusya, Konstantinovka’yı alarak hem sahada hem masada elini güçlendirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Konstantinovka'nın Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Bu gelişmeyi değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T16:06+0300
2026-07-04T16:06+0300
2026-07-04T16:13+0300
görüş
vladimir putin
ukrayna
konstantinovka
kremlin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda Konstantinovka'nın ele geçirilmesini, Ukrayna ordusunun Slavyansk-Kramatorsk savunma düğümünün zaptedilmesindeki ilk, fakat çok önemli bir aşama olarak değerlendirdi.Özel askeri operasyon bölgesinde yaşanan bu gelişmeyi Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi şunları söyledi:'Ukrayna'nın Donbas'taki tüm savunma mimarisinin çöküyor'Konstantinovka’nın stratejik önemine dikkat çeken Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:'Moskova’nın eli güçlendi'Yaşanan gelişmenin diplomatik etkilerine de dikkat çeken Çebi sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/zaharova-terorist-neo-nazi-yaratiginin-tum-cephelerde-yok-edilmesi-kararliligi-acik-bir-sekilde-1107001247.html
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vladimir putin, ukrayna, konstantinovka, kremlin, rusya
vladimir putin, ukrayna, konstantinovka, kremlin, rusya
Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi: Rusya, Konstantinovka’yı alarak hem sahada hem masada elini güçlendirdi
16:06 04.07.2026 (güncellendi: 16:13 04.07.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Konstantinovka'nın Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Bu gelişmeyi değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi Rusya’nın sahada ve masada önemli bir avantaj sağladığını belirterek, "Bu hattın kırılması, Ukrayna'nın Donbas'taki tüm savunma mimarisinin çökme riskini doğurdu" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda Konstantinovka'nın ele geçirilmesini, Ukrayna ordusunun Slavyansk-Kramatorsk savunma düğümünün zaptedilmesindeki ilk, fakat çok önemli bir aşama olarak değerlendirdi.
Özel askeri operasyon bölgesinde yaşanan bu gelişmeyi Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi şunları söyledi:
Konstantinovka’nın tamamen ele geçirildiğinin duyurulması Rusya’nın ilerleyişinin psikolojik harp safhasında da bir üstünlük pozisyonuna girdiğini gösteriyor. Konstantinovka’nın düşmesi savaşın boyutunu tamamen değiştirmese de operasyonel seyrini derinden sarsacak potansiyele sahip.
'Ukrayna'nın Donbas'taki tüm savunma mimarisinin çöküyor'
Konstantinovka’nın stratejik önemine dikkat çeken Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Konstantinovka, Sovyetler Birliği döneminden beri demir-çelik, çinko ve özellikle cam üretimiyle bilinen önemli bir sanayi merkeziydi. Ancak çatışmalarla birlikte insani boyutunun ötesinde, askeri ve jeopolitik olarak savaşın en kilit noktalarından biri haline geldi. Konstantinovka’nın askeri açıdan stratejik ve jeopolitik konumuna bakıldığında, Ukrayna ordusu için önemli bir savunma hattı olduğunu görmekteyiz. Donbas bölgesini savunmak için birbirine bağlı dört stratejik şehirden oluşan savunma hattı kurmuştu: Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka ve Konstantinovka. Konstantinovka, bu savunma zincirinin en güneydeki omurgasını ve kilit taşını oluşturmaktadır. Bu hattın kırılması, Ukrayna'nın Donbas'taki tüm savunma mimarisinin çökme riskini doğurdu. Şehrin kaybedilmesi, Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki birliklerine mühimmat ve rotasyon sağladığı ana demiryolu ve karayolu ağının kesilmesi anlamına gelir. Bu durum, cephedeki diğer Ukrayna tugaylarını lojistik açıdan izole olma durumuyla karşı karşıya bırakacaktır. Geri çekildiğinde sıfırdan savunma hatları kurmak zorunda kalacaktır. Bu da Rus zırhlı birliklerinin manevra alanını muhtemelen genişletecektir.
'Moskova’nın eli güçlendi'
Yaşanan gelişmenin diplomatik etkilerine de dikkat çeken Çebi sözlerini şöyle tamamladı:
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ‘Şehir, Kiev yetkilileri tarafından neredeyse geçilmez bir savunma bölgesine dönüştürülmüştü. Ancak ordumuzun savaşçı ruhu sayesinde şehir tamamen geri alındı.’ şeklinde açıklaması, 2026 ilkbahar-yaz taarruzunun yavaşladığına dair iddiaları boşa çıkarmak için bu zaferi tepe noktasına koyuyor. Olası bir ateşkes veya müzakere senaryosunda Moskova, Donbas’ın tamamen alma hedefine bir adım daha yaklaştığını göstererek masaya çok daha üst perdeden oturma avantajı elde edecektir. Konstantinovka gibi kritik bir savunma hattının kaybedilmesi, yalnızca cephedeki askerî dengeleri değil, Batı ittifakı içinde Ukrayna politikasının geleceğine ilişkin tartışmaları da derinleştirebilecek bir gelişme niteliği taşımaktadır.