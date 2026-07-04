https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/bakan-goktas-evlenecek-genclere-160-binden-fazla-kredi-odemesi-yapildi-1107001117.html

Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere 160 binden fazla kredi ödemesi yapıldı

Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere 160 binden fazla kredi ödemesi yapıldı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence faizsiz kredi ödemesi yapıldığını duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, evlilik hazırlığındaki gençlerin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsediklerini belirterek, desteklerin devam edeceğini ifade etti.Proje kapsamında yalnızca finansal destek değil, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de sunulduğunu aktaran Göktaş, şu bilgileri paylaştı:250 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteğiBakan Göktaş, proje kapsamında 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlere ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlandığını belirtti.Projeden yararlanmak isteyen gençlerin başvurularını Aile Gençlik Fonu üzerinden yapabileceklerini kaydeden Göktaş, evlilik yolculuğuna adım atan gençlerin her aşamada desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/istanbulda-saganak-hayati-felc-etti-yollar-gole-dondu-alt-gecitleri-su-basti-1107000015.html

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