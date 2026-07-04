https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/bakan-goktas-evlenecek-genclere-160-binden-fazla-kredi-odemesi-yapildi-1107001117.html
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere 160 binden fazla kredi ödemesi yapıldı
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere 160 binden fazla kredi ödemesi yapıldı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence faizsiz kredi ödemesi yapıldığını duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, evlilik hazırlığındaki gençlerin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsediklerini belirterek, desteklerin devam edeceğini ifade etti.Proje kapsamında yalnızca finansal destek değil, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de sunulduğunu aktaran Göktaş, şu bilgileri paylaştı:250 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteğiBakan Göktaş, proje kapsamında 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlere ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlandığını belirtti.Projeden yararlanmak isteyen gençlerin başvurularını Aile Gençlik Fonu üzerinden yapabileceklerini kaydeden Göktaş, evlilik yolculuğuna adım atan gençlerin her aşamada desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/istanbulda-saganak-hayati-felc-etti-yollar-gole-dondu-alt-gecitleri-su-basti-1107000015.html
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türkiye, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
türkiye, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere 160 binden fazla kredi ödemesi yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını, 230 binden fazla gencin kredi almaya hak kazandığını ve 160 binden fazlasına ödeme yapıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence faizsiz kredi ödemesi yapıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, evlilik hazırlığındaki gençlerin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsediklerini belirterek, desteklerin devam edeceğini ifade etti.
Proje kapsamında yalnızca finansal destek değil, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de sunulduğunu aktaran Göktaş, şu bilgileri paylaştı:
Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık, 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı, 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik.
250 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği
Bakan Göktaş, proje kapsamında 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlere ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlandığını belirtti.
Projeden yararlanmak isteyen gençlerin başvurularını Aile Gençlik Fonu üzerinden yapabileceklerini kaydeden Göktaş, evlilik yolculuğuna adım atan gençlerin her aşamada desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.