https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-chpli-vekil-adnan-bekerin-oglu-da-gozaltina-alindi-1106425570.html

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu da gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu da gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T12:57+0300

2026-06-11T12:57+0300

2026-06-11T12:57+0300

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adnan beker

oğuzhan beker

cumhuriyet başsavcılığı

enis arıkan

emniyet müdürlüğü

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları uygulamaya konuldu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı.Oğuzhan Beker de gözaltına alınanlar arasındaSoruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de yer aldığı bildirildi.Gözaltına alınanlar arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu gibi isimler de bulunuyor.Adnan Beker'den açıklama geldiCHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Beker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"'Oğlum Oğuzhan Beker hakkında böyle bir karar verildiğini, evimizde bulunduğumuz sırada hem kendisi hem de ben sosyal medya üzerinden öğrendik.Firari olması söz konusu olamaz. Derhâl emniyete giderek üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.İddia konusu olan uyuşturucu maddeyi ne kendisi kullanmıştır ne de herhangi bir kişiye kullandırmıştır.Sürecin takipçisi olacağım.'"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yeni-operasyon-dalgasi-enis-arikan-gozaltina-alindi-1106413898.html

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chp, adnan beker, oğuzhan beker, cumhuriyet başsavcılığı, enis arıkan, emniyet müdürlüğü