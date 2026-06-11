https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-chpli-vekil-adnan-bekerin-oglu-da-gozaltina-alindi-1106425570.html
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu da gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T12:57+0300
2026-06-11T12:57+0300
2026-06-11T12:57+0300
türki̇ye
chp
adnan beker
oğuzhan beker
cumhuriyet başsavcılığı
enis arıkan
emniyet müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_122eb9af8536d91c3cdd8c305d58c981.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları uygulamaya konuldu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı.Oğuzhan Beker de gözaltına alınanlar arasındaSoruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de yer aldığı bildirildi.Gözaltına alınanlar arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu gibi isimler de bulunuyor.Adnan Beker'den açıklama geldiCHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Beker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"'Oğlum Oğuzhan Beker hakkında böyle bir karar verildiğini, evimizde bulunduğumuz sırada hem kendisi hem de ben sosyal medya üzerinden öğrendik.Firari olması söz konusu olamaz. Derhâl emniyete giderek üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.İddia konusu olan uyuşturucu maddeyi ne kendisi kullanmıştır ne de herhangi bir kişiye kullandırmıştır.Sürecin takipçisi olacağım.'"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yeni-operasyon-dalgasi-enis-arikan-gozaltina-alindi-1106413898.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f82fc1834e58902ba638d760a550cf3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, adnan beker, oğuzhan beker, cumhuriyet başsavcılığı, enis arıkan, emniyet müdürlüğü
chp, adnan beker, oğuzhan beker, cumhuriyet başsavcılığı, enis arıkan, emniyet müdürlüğü
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu da gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu belirtildi. Gelişmenin ardından Adnan Beker, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları uygulamaya konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı.
Oğuzhan Beker de gözaltına alınanlar arasında
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de yer aldığı bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu gibi isimler de bulunuyor.
Adnan Beker'den açıklama geldi
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Beker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"'Oğlum Oğuzhan Beker hakkında böyle bir karar verildiğini, evimizde bulunduğumuz sırada hem kendisi hem de ben sosyal medya üzerinden öğrendik.
Firari olması söz konusu olamaz. Derhâl emniyete giderek üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.
İddia konusu olan uyuşturucu maddeyi ne kendisi kullanmıştır ne de herhangi bir kişiye kullandırmıştır.
Sürecin takipçisi olacağım.'"