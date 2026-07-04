Ali Hamaney'e veda töreni için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde toplanıldı
© AA / Fatemeh BahramiABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney için Tahran'da veda töreni düzenlendi
© AA / Fatemeh Bahrami
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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı veda töreni gerçekleştirildi. Törende ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken, cenaze namazının yarın kılınacağı açıklandı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni düzenlendi.
© AA / Fatemeh BahramiABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney için Tahran'da veda töreni düzenlendi
ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney için Tahran'da veda töreni düzenlendi
© AA / Fatemeh Bahrami
Yerel saatle 06.00'da başlayan törene on binlerce kişi katıldı. Tören alanında Hamaney'in tabutunun görülmesiyle birlikte duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar gözyaşları içinde dualar etti.
© AA / Fatemeh BahramiABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney için Tahran'da veda töreni düzenlendi
ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney için Tahran'da veda töreni düzenlendi
© AA / Fatemeh Bahrami
İranlılar tören alanını "Ya Hüseyin" sloganları, ağıtlar ve göğüslerine vurarak gerçekleştirdikleri matem gösterileri eşliğinde doldurdu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende, ülkenin farklı bölgelerinden gelen bazı katılımcılar geleneksel yerel kıyafetleriyle yer aldı.
Törende ayrıca ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Güvenlik önlemlerinin yoğun şekilde uygulandığı veda programının yerel saatle 20.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
© Sputnik / Selin Uludağİran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen törene giden tüm yollarda, ücretsiz olarak yiyecek içecek dağıtımlarının yapıldığı standlar kuruldu
İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen törene giden tüm yollarda, ücretsiz olarak yiyecek içecek dağıtımlarının yapıldığı standlar kuruldu
© Sputnik / Selin Uludağ
Öte yandan törene giden tüm yollarda, ücretsiz olarak yiyecek içecek dağıtımlarının yapıldığı standlar kuruldu.
© AA / Fatemeh BahramiABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney için Tahran'da veda töreni düzenlendi
ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney için Tahran'da veda töreni düzenlendi
© AA / Fatemeh Bahrami
İranlı yetkililer, Ali Hamaney için cenaze namazının yarın yine Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınacağını duyurdu.