https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/ali-hamaneye-veda-toreni-icin-tahrandaki-imam-humeyni-musalla-camisinde-toplanildi-1106994561.html

Ali Hamaney'e veda töreni için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde toplanıldı

Ali Hamaney'e veda töreni için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde toplanıldı

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı veda töreni... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T09:46+0300

2026-07-04T09:46+0300

2026-07-04T09:46+0300

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ortadoğu

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ayetullah ali hamaney

cenaze töreni

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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni düzenlendi.Yerel saatle 06.00'da başlayan törene on binlerce kişi katıldı. Tören alanında Hamaney'in tabutunun görülmesiyle birlikte duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar gözyaşları içinde dualar etti.İranlılar tören alanını "Ya Hüseyin" sloganları, ağıtlar ve göğüslerine vurarak gerçekleştirdikleri matem gösterileri eşliğinde doldurdu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende, ülkenin farklı bölgelerinden gelen bazı katılımcılar geleneksel yerel kıyafetleriyle yer aldı.Törende ayrıca ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Güvenlik önlemlerinin yoğun şekilde uygulandığı veda programının yerel saatle 20.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.Öte yandan törene giden tüm yollarda, ücretsiz olarak yiyecek içecek dağıtımlarının yapıldığı standlar kuruldu.İranlı yetkililer, Ali Hamaney için cenaze namazının yarın yine Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tahranda-hamaneye-milyonlarin-vedasi-liderler-cenaze-toreninin-basladii-iranda-1106981091.html

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ortadoğu, i̇ran, ayetullah ali hamaney, cenaze töreni