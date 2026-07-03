Tahran'da Hamaney'e milyonların vedası: Liderler, cenaze töreni için İran'da
15:46 03.07.2026 (güncellendi: 16:15 03.07.2026)
© REUTERS Mohammed SalemAli Hamaney cenaze töreni
© REUTERS Mohammed Salem
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İsrail ve ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da devlet cenaze töreni düzenleniyor. İran, 20 milyondan fazla kişinin katılımını beklerken Pakistan Başbakanı Şerif'in de aralarında olduğu çok sayıda yabancı lider ve üst düzey heyet de törene katıldı. Kalibaf ve İran ordusundan mesajlar geldi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen devlet cenaze töreni başladı. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği hava saldırısında ailesinden bazı isimlerle birlikte hayatını kaybeden Hamaney için başkentte milyonlarca kişinin katıldığı törenler gerçekleştiriliyor.
İranlı yetkililer, cenaze törenine Tahran'da 20 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. İmam Humeyni Musalla Camii'nde başlayan törenlere ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların yanı sıra çok sayıda yabancı devlet adamı ve üst düzey heyet de katıldı.
© REUTERS Majid AsgaripourAli Hamaney cenaze töreni
Ali Hamaney cenaze töreni
© REUTERS Majid Asgaripour
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney'in naaşı başında dua ederek saygı duruşunda bulundu. Törene Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei ile Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanları da katıldı. İran'ın kurucu lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni de törende hazır bulundu.
İran'ın dini lideri Hamaney'in aynı saldırıda hayatını kaybeden 14 aylık torunu Zehra Muhammedi Gülpayegani'nin tabutu ve fotoğrafı da Hamaney’in tabutunun yanına konuldu.
© Stringerİran'ın dini lideri Hamaney'in aynı saldırıda hayatını kaybeden 14 aylık torunu Zehra Muhammedi Gülpayegani'nin fotoğrafı da Hamaney’in tabutunun yanına konuldu.
İran'ın dini lideri Hamaney'in aynı saldırıda hayatını kaybeden 14 aylık torunu Zehra Muhammedi Gülpayegani'nin fotoğrafı da Hamaney’in tabutunun yanına konuldu.
© Stringer
Yabancı heyetler Tahran'da
Cenazeye katılmak üzere birçok ülkeden üst düzey temsilci Tahran'a geldi. Irak Başbakanı Ali el-Zaidi ile beraberindeki heyet törene katılırken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de üst düzey bir heyetle Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen devlet törenine katıldı.
© REUTERS Majid AsgaripourAli Hamaney cenaze töreni
Ali Hamaney cenaze töreni
© REUTERS Majid Asgaripour
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir de cenaze töreni için Tahran'a geldi. Munir'i İran Savunma Bakanı Mecid İbn Rıza ile İçişleri Bakanı İskender Mümini karşıladı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de Suudi Arabistan'daki resmi temaslarını yarıda keserek törene katıldı.
⚫ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde devlet töreni başladı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 3, 2026
📌Törene İranlı üst düzey siyasi ve dini yetkililer ile çok sayıda davetli katılıyor pic.twitter.com/NDaJwz3lAy
İran'dan ABD ve İsrail'e uyarı
Törenler sürerken İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'e sert mesajlar verdi.
Kalibaf, Washington ve Tel Aviv'in savaşın sona erdirilmesine ilişkin taahhütlerine uymaması halinde İran'ın karşılık vereceğini belirterek, 28 Şubat'taki saldırının hedeflerine ulaşamadığını savundu. ABD'nin daha sonra ateşkes talebinde bulunduğunu öne süren Kalibaf, İran'ın müzakereleri sürdürmesine rağmen olası yeni saldırılara hazırlıklı olduğunu söyledi.
İan Ordu Komutanı Hatemi: İntikamını alacağız
İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, eski ülke lideri Ali Hamaney'in intikamını alacaklarını söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları katil ABD ve İsrail bilmelidir ki, şehit İmamımız (Hamaney) ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız" dedi.
Yaklaşık bir hafta sürecek törenlerin ardından Hamaney 9 Temmuz'da Meşhed'de defnedilecek.