Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tahranda-hamaneye-milyonlarin-vedasi-liderler-cenaze-toreninin-basladii-iranda-1106981091.html
Tahran'da Hamaney'e milyonların vedası: Liderler, cenaze töreni için İran'da
Tahran'da Hamaney'e milyonların vedası: Liderler, cenaze töreni için İran'da
Sputnik Türkiye
İsrail ve ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da devlet cenaze töreni düzenleniyor. İran, 20 milyondan... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T15:46+0300
2026-07-03T16:15+0300
dünya
ayetullah ali hamaney
cenaze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/03/1106980508_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_71094c6b263567ab7df24a3fbe91e1d5.jpg
İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen devlet cenaze töreni başladı. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği hava saldırısında ailesinden bazı isimlerle birlikte hayatını kaybeden Hamaney için başkentte milyonlarca kişinin katıldığı törenler gerçekleştiriliyor.İranlı yetkililer, cenaze törenine Tahran'da 20 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. İmam Humeyni Musalla Camii'nde başlayan törenlere ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların yanı sıra çok sayıda yabancı devlet adamı ve üst düzey heyet de katıldı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney'in naaşı başında dua ederek saygı duruşunda bulundu. Törene Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei ile Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanları da katıldı. İran'ın kurucu lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni de törende hazır bulundu.Yabancı heyetler Tahran'daCenazeye katılmak üzere birçok ülkeden üst düzey temsilci Tahran'a geldi. Irak Başbakanı Ali el-Zaidi ile beraberindeki heyet törene katılırken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de üst düzey bir heyetle Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen devlet törenine katıldı.Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir de cenaze töreni için Tahran'a geldi. Munir'i İran Savunma Bakanı Mecid İbn Rıza ile İçişleri Bakanı İskender Mümini karşıladı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de Suudi Arabistan'daki resmi temaslarını yarıda keserek törene katıldı.İran'dan ABD ve İsrail'e uyarıTörenler sürerken İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'e sert mesajlar verdi.Kalibaf, Washington ve Tel Aviv'in savaşın sona erdirilmesine ilişkin taahhütlerine uymaması halinde İran'ın karşılık vereceğini belirterek, 28 Şubat'taki saldırının hedeflerine ulaşamadığını savundu. ABD'nin daha sonra ateşkes talebinde bulunduğunu öne süren Kalibaf, İran'ın müzakereleri sürdürmesine rağmen olası yeni saldırılara hazırlıklı olduğunu söyledi.İan Ordu Komutanı Hatemi: İntikamını alacağız İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, eski ülke lideri Ali Hamaney'in intikamını alacaklarını söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları katil ABD ve İsrail bilmelidir ki, şehit İmamımız (Hamaney) ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/mucteba-hamaneyin-babasi-icin-duzenlenecek-cenaze-torenlerine-katilmayabilecegi-aciklandi-1106952889.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/03/1106980508_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_1d2801b50b23e4a4bfb62e7e006ecbd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayetullah ali hamaney, cenaze
ayetullah ali hamaney, cenaze

Tahran'da Hamaney'e milyonların vedası: Liderler, cenaze töreni için İran'da

15:46 03.07.2026 (güncellendi: 16:15 03.07.2026)
© REUTERS Mohammed SalemAli Hamaney cenaze töreni
Ali Hamaney cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© REUTERS Mohammed Salem
Abone ol
İsrail ve ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da devlet cenaze töreni düzenleniyor. İran, 20 milyondan fazla kişinin katılımını beklerken Pakistan Başbakanı Şerif'in de aralarında olduğu çok sayıda yabancı lider ve üst düzey heyet de törene katıldı. Kalibaf ve İran ordusundan mesajlar geldi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen devlet cenaze töreni başladı. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği hava saldırısında ailesinden bazı isimlerle birlikte hayatını kaybeden Hamaney için başkentte milyonlarca kişinin katıldığı törenler gerçekleştiriliyor.
İranlı yetkililer, cenaze törenine Tahran'da 20 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. İmam Humeyni Musalla Camii'nde başlayan törenlere ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların yanı sıra çok sayıda yabancı devlet adamı ve üst düzey heyet de katıldı.
© REUTERS Majid AsgaripourAli Hamaney cenaze töreni
Ali Hamaney cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
Ali Hamaney cenaze töreni
© REUTERS Majid Asgaripour
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney'in naaşı başında dua ederek saygı duruşunda bulundu. Törene Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei ile Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanları da katıldı. İran'ın kurucu lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni de törende hazır bulundu.
İran'ın dini lideri Hamaney'in aynı saldırıda hayatını kaybeden 14 aylık torunu Zehra Muhammedi Gülpayegani'nin tabutu ve fotoğrafı da Hamaney’in tabutunun yanına konuldu.
© Stringerİran'ın dini lideri Hamaney'in aynı saldırıda hayatını kaybeden 14 aylık torunu Zehra Muhammedi Gülpayegani'nin fotoğrafı da Hamaney’in tabutunun yanına konuldu.
İran'ın dini lideri Hamaney'in aynı saldırıda hayatını kaybeden 14 aylık torunu Zehra Muhammedi Gülpayegani'nin fotoğrafı da Hamaney’in tabutunun yanına konuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
İran'ın dini lideri Hamaney'in aynı saldırıda hayatını kaybeden 14 aylık torunu Zehra Muhammedi Gülpayegani'nin fotoğrafı da Hamaney’in tabutunun yanına konuldu.
© Stringer

Yabancı heyetler Tahran'da

Cenazeye katılmak üzere birçok ülkeden üst düzey temsilci Tahran'a geldi. Irak Başbakanı Ali el-Zaidi ile beraberindeki heyet törene katılırken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de üst düzey bir heyetle Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen devlet törenine katıldı.
© REUTERS Majid AsgaripourAli Hamaney cenaze töreni
Ali Hamaney cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
Ali Hamaney cenaze töreni
© REUTERS Majid Asgaripour
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir de cenaze töreni için Tahran'a geldi. Munir'i İran Savunma Bakanı Mecid İbn Rıza ile İçişleri Bakanı İskender Mümini karşıladı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de Suudi Arabistan'daki resmi temaslarını yarıda keserek törene katıldı.

İran'dan ABD ve İsrail'e uyarı

Törenler sürerken İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'e sert mesajlar verdi.
Kalibaf, Washington ve Tel Aviv'in savaşın sona erdirilmesine ilişkin taahhütlerine uymaması halinde İran'ın karşılık vereceğini belirterek, 28 Şubat'taki saldırının hedeflerine ulaşamadığını savundu. ABD'nin daha sonra ateşkes talebinde bulunduğunu öne süren Kalibaf, İran'ın müzakereleri sürdürmesine rağmen olası yeni saldırılara hazırlıklı olduğunu söyledi.

İan Ordu Komutanı Hatemi: İntikamını alacağız

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, eski ülke lideri Ali Hamaney'in intikamını alacaklarını söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları katil ABD ve İsrail bilmelidir ki, şehit İmamımız (Hamaney) ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız" dedi.
Yaklaşık bir hafta sürecek törenlerin ardından Hamaney 9 Temmuz'da Meşhed'de defnedilecek.
İran dini lideri Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
DÜNYA
Mücteba Hamaney’in babası için düzenlenecek cenaze törenlerine katılmayabileceği açıklandı
Dün, 19:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала