https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/zonguldakta-is-hani-yikildi-binanin-altindan-gizli-siginak-cikti-1106985242.html

Zonguldak'ta iş hanı yıkıldı: Binanın altından gizli sığınak çıktı

Zonguldak'ta iş hanı yıkıldı: Binanın altından gizli sığınak çıktı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan bir iş hanının bulunduğu alanda yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 130 metre uzunluğunda... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T17:40+0300

2026-07-03T17:40+0300

2026-07-03T17:40+0300

türki̇ye

zonguldak

sığınak

askeri sığınak

tünel

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dağ tüneli

iş yeri

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Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde yıkımı tamamlanan iş hanının temelinde sürdürülen çalışmalar sırasında yaklaşık 130 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olduğu değerlendirilen sığınak tespit edildi.Bulgunun ardından bölgeye gelen Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun alanda incelemelerde bulundu.Yapılan ilk değerlendirmenin ardından sığınağa ilişkin dosyanın, yapının tarihi ve kültürel özellik taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacağı öğrenildi.

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Sputnik Türkiye

zonguldak, sığınak, askeri sığınak, tünel, gizli tünel, dağ tüneli, iş yeri