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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/zonguldakta-is-hani-yikildi-binanin-altindan-gizli-siginak-cikti-1106985242.html
Zonguldak'ta iş hanı yıkıldı: Binanın altından gizli sığınak çıktı
Zonguldak'ta iş hanı yıkıldı: Binanın altından gizli sığınak çıktı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan bir iş hanının bulunduğu alanda yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 130 metre uzunluğunda... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T17:40+0300
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zonguldak
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tünel
gizli tünel
dağ tüneli
iş yeri
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Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde yıkımı tamamlanan iş hanının temelinde sürdürülen çalışmalar sırasında yaklaşık 130 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olduğu değerlendirilen sığınak tespit edildi.Bulgunun ardından bölgeye gelen Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun alanda incelemelerde bulundu.Yapılan ilk değerlendirmenin ardından sığınağa ilişkin dosyanın, yapının tarihi ve kültürel özellik taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/bakanlik-100-cografi-veri-katmanini-erisime-acti-siginak-alanlari-da-gorulecek-yatirim-yapilacak-1101411451.html
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zonguldak, sığınak, askeri sığınak, tünel, gizli tünel, dağ tüneli, iş yeri
zonguldak, sığınak, askeri sığınak, tünel, gizli tünel, dağ tüneli, iş yeri

Zonguldak'ta iş hanı yıkıldı: Binanın altından gizli sığınak çıktı

17:40 03.07.2026
© AA / Fadime Yılmaz ElmaZonguldak'ta gizli sığınak ortaya çıkarıldı
Zonguldak'ta gizli sığınak ortaya çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA / Fadime Yılmaz Elma
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Zonguldak'ta depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan bir iş hanının bulunduğu alanda yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 130 metre uzunluğunda olduğu belirtilen bir sığınak ortaya çıkarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde yıkımı tamamlanan iş hanının temelinde sürdürülen çalışmalar sırasında yaklaşık 130 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olduğu değerlendirilen sığınak tespit edildi.
Bulgunun ardından bölgeye gelen Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun alanda incelemelerde bulundu.
Yapılan ilk değerlendirmenin ardından sığınağa ilişkin dosyanın, yapının tarihi ve kültürel özellik taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacağı öğrenildi.
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