Bakanlık 100 coğrafi veri katmanını erişime açtı: Sığınak alanları da görülecek, yatırım yapılacak alanların durumu da

e-Devlet üzerinden erişilebilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda (UCBS) yer alan 630 coğrafi veri katmanından 100'ü vatandaşların erişimine açıldı. 29.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda (UCBS) yer alan 630 coğrafi veri katmanından 100'ü vatandaşların erişimine açıldı. Platform üzerinden sığınak alanlarından fay hatlarına, toprak kalitesinden imar planlarına kadar pek çok alana ilişkin veriler haritalandı. Yine vatandaşlar, artık yaşadıkları ya da yatırım yapmayı düşündükleri bölgelerdeki imar planlarını, demir yolu hatlarını, liman bağlantı noktalarını ve çevre koruma alanlarını harita üzerinden kolayca görüntüleyebilecek. Yatırımcılar için tüm detaylar harita üzerinde görülebilecekBu sayede vatandaşlar coğrafi veriye hızlı erişim sağlanacak, yatırımcılar da merak ettikleri konulara ilişkin verileri harita üzerinden en güncel şekliyle görebilecek.Vatandaşlar, yaşadıkları ya da yatırım yapmayı düşündükleri bölgelerdeki imar planlarını, demir yolu hatlarını, liman bağlantı noktalarını ve çevre koruma alanlarını harita üzerinden kolayca görüntüleyebilecek.Platformda ayrıca milli park sınırları, tabiat parkları, doğal sit alanları ve sulak alan bölgeleri gibi coğrafi veri katmanları da yer alıyor.Yeni birçok veri eklendiYeni eklenen coğrafi veri katmanları, yalnızca sanayi ve altyapıyla sınırlı kalmıyor. Toprak organik karbon haritası, erozyon ve çölleşme hassasiyet haritaları, milli parklar, tabiat parkları, anıt ağaçlar, kaplıcalar ve mağaralar gibi veriler de coğrafi veri katmanı olarak paylaşılıyor.Vatandaşlar ayrıca meteoroloji istasyonları, nüfus yoğunluğu ve acil durum toplanma alanları gibi günlük yaşamı ilgilendiren bilgilere de platform üzerinden kolayca ulaşabiliyor.UCBS sayesinde vatandaşlar ve yatırımcılar, kira, satış, irtifak hakkı veya yatırım teşvikine konu olan Hazine parsellerini, coğrafi tabanlı olarak görüntüleyebiliyor. Parsellerin konumu, yüz ölçümü ve ihale tarihi gibi bilgilere erişimi kolaylaştıran sistem sayesinde yatırım kararı veriye dayalı şekilde planlanabiliyor. Kamu kurumları ise bu veri paylaşımıyla, taşınmaz yönetimi, yatırım planlaması ve proje geliştirme süreçlerini hızlandırabiliyor.Bölgeye ait deprem riski, heyelan ve çığ tehlike alanları gibi kritik coğrafi veriler, ilgili katmanlar üzerinden hızlıca görüntülenebildiği için olası afet durumlarında daha doğru ve etkin bir şekilde yönetilebiliyor.Hangi bölgeler görüntülenebilecek?

