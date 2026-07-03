https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kontakt-lens-kullanan-herkesi-ilgilendiriyor-yeni-donem-basladi-1106972069.html

Kontakt lens kullanan herkesi ilgilendiriyor: Yeni dönem başladı

Kontakt lens kullanan herkesi ilgilendiriyor: Yeni dönem başladı

Sputnik Türkiye

Yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte artık kontakt lensler internet üzerinden satılabilecek. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T12:15+0300

2026-07-03T12:15+0300

2026-07-03T12:15+0300

sağlik

türkiye i̇laç ve tıbbi cihaz kurumu (ti̇tck)

kontak lens

lens

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Milyonlarca kişi tarafından kullanılan kontakt lenslerle ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre artık reçeteli kontakt lensler belli şartlar altında internet sitesi üzerinde satılabilecek.Sadece izin verilen internet sitesinden satışı yapılabilecekResmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğiyle, reçeteli kontakt lenslerin belirli şartlar altında internet sitesi üzerinden satışı yapılabilecek. Yeni düzenlemeye göre, kontakt lens ürünlerinin tüketiciye hitaben internet ortamında satışı, yalnızca optisyenlik müessesesinin Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından izin verilen internet sitesi üzerinden reçeteli olarak yapılabilecek. satılabilecek. Satış işlemleri ise reçete karşılığında gerçekleştirilecek. Kurum izin verme yetkisini müdürlüğe devredebilecek.Düzenleme 3 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

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lens

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Sputnik Türkiye

türkiye i̇laç ve tıbbi cihaz kurumu (ti̇tck), kontak lens, lens