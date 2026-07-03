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Kontakt lens kullanan herkesi ilgilendiriyor: Yeni dönem başladı
Kontakt lens kullanan herkesi ilgilendiriyor: Yeni dönem başladı
Sputnik Türkiye
Yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte artık kontakt lensler internet üzerinden satılabilecek. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T12:15+0300
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sağlik
türkiye i̇laç ve tıbbi cihaz kurumu (ti̇tck)
kontak lens
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Milyonlarca kişi tarafından kullanılan kontakt lenslerle ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre artık reçeteli kontakt lensler belli şartlar altında internet sitesi üzerinde satılabilecek.Sadece izin verilen internet sitesinden satışı yapılabilecekResmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğiyle, reçeteli kontakt lenslerin belirli şartlar altında internet sitesi üzerinden satışı yapılabilecek. Yeni düzenlemeye göre, kontakt lens ürünlerinin tüketiciye hitaben internet ortamında satışı, yalnızca optisyenlik müessesesinin Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından izin verilen internet sitesi üzerinden reçeteli olarak yapılabilecek. satılabilecek. Satış işlemleri ise reçete karşılığında gerçekleştirilecek. Kurum izin verme yetkisini müdürlüğe devredebilecek.Düzenleme 3 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/arastirma-30-dakikadan-uzun-sure-kesintisiz-oturmak-kanserden-olum-riskini-artirabilir-1106961262.html
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türkiye i̇laç ve tıbbi cihaz kurumu (ti̇tck), kontak lens, lens
türkiye i̇laç ve tıbbi cihaz kurumu (ti̇tck), kontak lens, lens

Kontakt lens kullanan herkesi ilgilendiriyor: Yeni dönem başladı

12:15 03.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKontakt Lens
Kontakt Lens - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte artık kontakt lensler internet üzerinden satılabilecek.
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan kontakt lenslerle ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre artık reçeteli kontakt lensler belli şartlar altında internet sitesi üzerinde satılabilecek.

Sadece izin verilen internet sitesinden satışı yapılabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğiyle, reçeteli kontakt lenslerin belirli şartlar altında internet sitesi üzerinden satışı yapılabilecek. Yeni düzenlemeye göre, kontakt lens ürünlerinin tüketiciye hitaben internet ortamında satışı, yalnızca optisyenlik müessesesinin Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından izin verilen internet sitesi üzerinden reçeteli olarak yapılabilecek. satılabilecek. Satış işlemleri ise reçete karşılığında gerçekleştirilecek. Kurum izin verme yetkisini müdürlüğe devredebilecek.
Düzenleme 3 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.
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