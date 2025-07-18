https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/is-insani-inan-kirac-ile-emine-alangoya-ciftinin-evliligi-icin-mahkemeden-karar-cikti-1097978824.html

İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya çiftinin evliliği için mahkemeden karar çıktı

İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya çiftinin evliliği için mahkemeden karar çıktı

Sputnik Türkiye

İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasında 2024 yılında gerçekleşen evlilikle ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme, Kıraç’ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T11:27+0300

2025-07-18T11:27+0300

2025-07-18T11:27+0300

türki̇ye

i̇nan kıraç

aile mahkemesi

kıraç

i̇pek kıraç

adli tıp kurumu

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İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasında 20 Aralık 2024 tarihinde yapılan evliliğin iptali için açılan dava sonuçlandı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç’ın o dönemde hukuki ve fiili ehliyete sahip olmadığını belirleyerek evliliği geçersiz saydı.İpek Kıraç, babasının ehliyeti olmadığını i̇ddia ettiDavayı, Kıraç’ın kızı İpek Kıraç açmıştı. Babasının sağlık durumunu gerekçe gösteren İpek Kıraç, evliliğin iptali için mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde, İnan Kıraç’ın “fiil ehliyetinin bulunmadığı” ve “evlilik kararını sağlıklı şekilde veremeyecek durumda olduğu” iddia edildi.Adli Tıp kararı belirleyici olduMahkeme, sürecin başında İnan Kıraç’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Nörolojik testlerden geçirilen Kıraç hakkında hazırlanan raporda, “fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği” tespiti yer aldı. Bu rapor, mahkemenin kararında belirleyici etken oldu.Geçici vasi atandı, mal varlığına şerh konduKarar öncesinde mahkeme, Kıraç’ın taşınmazları, banka hesapları, şirket hisseleri, fon ve senetlerine ilişkin vesayet tedbir şerhi koydu. Ayrıca Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı. Bu tedbirler, davanın hassasiyetini gözler önüne serdi.Bugün görülen duruşmada İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, kararını açıkladı. Mahkeme, Kıraç’ın evlilik tarihindeki sağlık durumuna ve Adli Tıp raporuna atıfla, “evlilik tarihinde fiili ve hukuki ehliyetin bulunmadığı” gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/atmlerde-yeni-donem-basliyor-kartinizi-taktiginizda-bu-uyariyla-karsilasabilirsiniz-1097978645.html

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