https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/is-insani-inan-kirac-ile-emine-alangoya-ciftinin-evliligi-icin-mahkemeden-karar-cikti-1097978824.html
İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya çiftinin evliliği için mahkemeden karar çıktı
İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya çiftinin evliliği için mahkemeden karar çıktı
Sputnik Türkiye
İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasında 2024 yılında gerçekleşen evlilikle ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme, Kıraç’ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T11:27+0300
2025-07-18T11:27+0300
2025-07-18T11:27+0300
türki̇ye
i̇nan kıraç
aile mahkemesi
kıraç
i̇pek kıraç
adli tıp kurumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103789/65/1037896553_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71ab25f2f57b974997ba4d3987224cf5.jpg
İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasında 20 Aralık 2024 tarihinde yapılan evliliğin iptali için açılan dava sonuçlandı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç’ın o dönemde hukuki ve fiili ehliyete sahip olmadığını belirleyerek evliliği geçersiz saydı.İpek Kıraç, babasının ehliyeti olmadığını i̇ddia ettiDavayı, Kıraç’ın kızı İpek Kıraç açmıştı. Babasının sağlık durumunu gerekçe gösteren İpek Kıraç, evliliğin iptali için mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde, İnan Kıraç’ın “fiil ehliyetinin bulunmadığı” ve “evlilik kararını sağlıklı şekilde veremeyecek durumda olduğu” iddia edildi.Adli Tıp kararı belirleyici olduMahkeme, sürecin başında İnan Kıraç’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Nörolojik testlerden geçirilen Kıraç hakkında hazırlanan raporda, “fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği” tespiti yer aldı. Bu rapor, mahkemenin kararında belirleyici etken oldu.Geçici vasi atandı, mal varlığına şerh konduKarar öncesinde mahkeme, Kıraç’ın taşınmazları, banka hesapları, şirket hisseleri, fon ve senetlerine ilişkin vesayet tedbir şerhi koydu. Ayrıca Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı. Bu tedbirler, davanın hassasiyetini gözler önüne serdi.Bugün görülen duruşmada İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, kararını açıkladı. Mahkeme, Kıraç’ın evlilik tarihindeki sağlık durumuna ve Adli Tıp raporuna atıfla, “evlilik tarihinde fiili ve hukuki ehliyetin bulunmadığı” gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/atmlerde-yeni-donem-basliyor-kartinizi-taktiginizda-bu-uyariyla-karsilasabilirsiniz-1097978645.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103789/65/1037896553_414:0:1854:1080_1920x0_80_0_0_dceb2930a5232d5bc6a8ab121854142e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nan kıraç, aile mahkemesi, kıraç, i̇pek kıraç , adli tıp kurumu
i̇nan kıraç, aile mahkemesi, kıraç, i̇pek kıraç , adli tıp kurumu
İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya çiftinin evliliği için mahkemeden karar çıktı
İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasında 2024 yılında gerçekleşen evlilikle ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme, Kıraç’ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin bulunmadığına hükmederek evliliği iptal etti. Kararda, Adli Tıp raporları ve vesayet tedbirleri belirleyici oldu.
İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasında 20 Aralık 2024 tarihinde yapılan evliliğin iptali için açılan dava sonuçlandı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç’ın o dönemde hukuki ve fiili ehliyete sahip olmadığını belirleyerek evliliği geçersiz saydı.
İpek Kıraç, babasının ehliyeti olmadığını i̇ddia etti
Davayı, Kıraç’ın kızı İpek Kıraç açmıştı. Babasının sağlık durumunu gerekçe gösteren İpek Kıraç, evliliğin iptali için mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde, İnan Kıraç’ın “fiil ehliyetinin bulunmadığı” ve “evlilik kararını sağlıklı şekilde veremeyecek durumda olduğu” iddia edildi.
Adli Tıp kararı belirleyici oldu
Mahkeme, sürecin başında İnan Kıraç’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Nörolojik testlerden geçirilen Kıraç hakkında hazırlanan raporda, “fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği” tespiti yer aldı. Bu rapor, mahkemenin kararında belirleyici etken oldu.
Geçici vasi atandı, mal varlığına şerh kondu
Karar öncesinde mahkeme, Kıraç’ın taşınmazları, banka hesapları, şirket hisseleri, fon ve senetlerine ilişkin vesayet tedbir şerhi koydu. Ayrıca Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı. Bu tedbirler, davanın hassasiyetini gözler önüne serdi.
Bugün görülen duruşmada İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, kararını açıkladı. Mahkeme, Kıraç’ın evlilik tarihindeki sağlık durumuna ve Adli Tıp raporuna atıfla, “evlilik tarihinde fiili ve hukuki ehliyetin bulunmadığı” gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetti.