https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/venezuelada-deprem-felaketinde-can-kaybi-2-bin-595e-yukseldi-1106965340.html

Venezuela'da deprem felaketinde can kaybı 2 bin 595'e yükseldi

Venezuela'da deprem felaketinde can kaybı 2 bin 595'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T09:00+0300

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2026-07-03T09:00+0300

dünya

venezuela

delcy rodriguez

diosdado cabello

deprem

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 595'e, yaralı sayısının ise 12 bin 400'e yükseldiğini açıkladı.Caracas'taki La Carlota Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenleyen Rodriguez, depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 33 farklı ülkeden ekiplerin destek verdiğini söyledi.Rodriguez, felaketin yaşandığı günden bu yana 6 bin 462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirterek, devlet kurumlarının depremin hemen ardından seferber edildiğini ifade etti."Depremin hemen ardından Venezuela devleti tüm kurumlarıyla harekete geçti" diyen Rodriguez, ilk saatlerde olağanüstü durum kararının çıkarıldığını, sivil savunma ve kamu güvenliği birimlerinin hızla sahaya yönlendirildiğini kaydetti.'Geç müdahale' iddialarını reddettiRodriguez, hükümetin depreme geç müdahale ettiği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Rodriguez, önceliklerinin hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin hayat kurtarmak olduğunu belirtti.Sahada güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinin bulunmadığı yönündeki iddiaların "kara propaganda" olduğunu öne süren Rodriguez, depremin ardından ilk resmi açıklamanın İçişleri Bakanı Diosdado Cabello tarafından yapıldığını ve güvenlik güçlerinin hızla afet bölgelerine sevk edildiğini söyledi.72 ülkeden destek telefonuRodriguez, depremin ardından uluslararası diplomasi trafiği yürüttüklerini belirterek, felaketin ilk saatlerinde 72 devlet ve hükümet başkanından destek telefonu aldığını ifade etti.Öte yandan Venezuela basınında yer alan bilgilere göre deprem nedeniyle 12 bin 841 kişi evsiz kaldı. Hükümet, daha önce yaptığı açıklamada evlerini kaybeden afetzedelere yıl sonuna kadar yeni konut tahsis edileceğini duyurmuştu.

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