https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/veli-agbabanin-yegeni-gozaltina-alindi-1106979762.html

Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı

Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T15:20+0300

2026-07-03T15:20+0300

2026-07-03T15:20+0300

poli̇ti̇ka

veli ağbaba

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba’nın gözaltına alındığı bildirildi.Veli Ağbaba'nın yeğeni neden gözaltında?Şüphelinin hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği iddia edildi. İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz tutuklanmıştı.Akyılmaz, ifadesinde rüşvet iddialarını reddetmiş, söz konusu banka transferlerinin depremzede öğrencilere burs olarak verilmek üzere gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. Aynı soruşturmada daha önce tutuklanan E.A'nın ifadesine göre Seferihisar'da inşa edilen 6 villaya yapı kullanım izin belgesi verilmesi karşılığında banka hesabına gönderilen 500 bin liranın "rüşvet" olmadığını öne süren Akyılmaz, söz konusu paranın 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki vatandaşlar ve öğrenciler için gönderildiğini belirtmişti.Akyılmaz, bu parayı aynı gün yaklaşık 1,5 saat sonra danışmanlığını yaptığı Veli Ağbaba'nın şahsi hesabına aktarmasına ilişkin ise Ağbaba'nın mobil bankacılık işlemlerini kendisinin yürüttüğünü, depremzede öğrencilerin harcama kartlarına yükleme yaparken limit yetersizliği nedeniyle Ağbaba'nın yüksek limitli kredi kartını kullandığını, parayı bu yüzden Ağbaba'nın hesabına gönderdiğini, durumdan milletvekilini sonradan haberdar ettiğini ileri sürmüştü.

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