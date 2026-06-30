https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/istanbullular-dikkat-yarin-hissedilen-sicaklik-40-dereceyi-bulacak-1106886347.html

İstanbullular dikkat: Yarın hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak

İstanbullular dikkat: Yarın hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sıcaklıklar artarken yarın (çarşamba), hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T14:57+0300

2026-06-30T14:57+0300

2026-06-30T14:57+0300

yaşam

i̇stanbul

meteoroloji

i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)

hava sıcaklığı

sıcak hava

sıcak hava dalgası

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Tüm Türkiye'de sıcak hava dalgası etkisini gösterirken İstanbul'da yarın özellikle Anadolu Yakası'nda sıcaklıkların 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ama nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaşacak. Yaşlılar, hastalar ve çocuklar için uyarıİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgasının başta Edirne ve Trakya olmak üzere Ege, Akdeniz ve Marmara'yı etkisi altına aldığını söyledi.İstanbul'daki hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirhan, "İstanbul, kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde. Özellikle bugün ve çarşamba günü Anadolu yakasında sıcaklıkların 32 derece olması bekleniyor. Bu sadece ölçülen sıcaklık. Eğer hissedilen sıcaklığa bakacak olursak burada bir de nem etkisi ortaya çıkıyor. Tabii ki nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklık sağlığımızı bozacak dereceye, 40 derecelere kadar çıkabilir. Bu da hassas bünyeli olan kişileri, çocukları, yaşlıları, kronik rahatsızlığı olanları çok rahatlıkla etkileyebilecek bir hava sıcaklığıdır." diye konuştu.İstanbul geceleri de soğumuyorİstanbul'un en sıcak bölge olmadığını ancak kentleşmenin oluşturduğu "şehir ısı adası" etkisinin önemli bir risk oluşturduğuna işaret eden Demirhan, "İstanbul, geceleri soğuyamayan bir şehir. Gündüz de aşırı ısındığı için hiçbir zaman soğuyamayan, nefes alamayan bir şehir anlamına geliyor. Bundan kurtulmak için bir bina, beton yapı ve asfalt yapıldığı zaman hemen yakınına bir park yapılması gerekli. O zaman şehir nefes alır." ifadelerini kullandı.Sıcaktan etkilenmemek için ne yapmalı?Dr. Demirhan dışarı çıkmak isteyenleri ise şöyle uyardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/turkiye-kavrulacak-sicakliklar-rekor-kiracak-gunesin-altinda-50-dereceye-dikkat-1106822114.html

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i̇stanbul, meteoroloji, i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), hava sıcaklığı, sıcak hava, sıcak hava dalgası