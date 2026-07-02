https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/unlu-sihirbaz-uyusturucu-saticiligindan-tutuklandi-1106938653.html

Ünlü sihirbaz uyuşturucu satıcılığından tutuklandı

Ünlü sihirbaz uyuşturucu satıcılığından tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bir televizyon programında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T12:11+0300

2026-07-02T12:11+0300

2026-07-02T12:11+0300

türki̇ye

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

bahçelievler

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

uyuşturucu operasyonu

sihirbaz

sihirbaz yasin koçak

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Katıldığı bir televizyon yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı. Koçak'ın evinde yapılan aramada, uyuşturucu maddeleri kedi kumunda gizlediği ortaya çıktı. Sihirbazlık gösterileriyle tanınıyorduİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında bir ihbarı değerlendirdi. Bahçelievler'de, bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.Uyuşturucu maddeyi kedi kumuna sakladığı ortaya çıktıAdresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklanmisti-ela-rumeysa-cebeci-cezaevinde-yasadiklarini-ilk-kez-1106907232.html

türki̇ye

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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, bahçelievler, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, sihirbaz, sihirbaz yasin koçak