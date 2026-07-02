https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/unlu-sihirbaz-uyusturucu-saticiligindan-tutuklandi-1106938653.html
Ünlü sihirbaz uyuşturucu satıcılığından tutuklandı
Ünlü sihirbaz uyuşturucu satıcılığından tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bir televizyon programında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T12:11+0300
2026-07-02T12:11+0300
2026-07-02T12:11+0300
türki̇ye
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
bahçelievler
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
sihirbaz
sihirbaz yasin koçak
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Katıldığı bir televizyon yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı. Koçak'ın evinde yapılan aramada, uyuşturucu maddeleri kedi kumunda gizlediği ortaya çıktı. Sihirbazlık gösterileriyle tanınıyorduİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında bir ihbarı değerlendirdi. Bahçelievler'de, bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.Uyuşturucu maddeyi kedi kumuna sakladığı ortaya çıktıAdresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklanmisti-ela-rumeysa-cebeci-cezaevinde-yasadiklarini-ilk-kez-1106907232.html
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, bahçelievler, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, sihirbaz, sihirbaz yasin koçak
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, bahçelievler, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, sihirbaz, sihirbaz yasin koçak
Ünlü sihirbaz uyuşturucu satıcılığından tutuklandı
Bir televizyon programında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Katıldığı bir televizyon yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı. Koçak'ın evinde yapılan aramada, uyuşturucu maddeleri kedi kumunda gizlediği ortaya çıktı.
Sihirbazlık gösterileriyle tanınıyordu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında bir ihbarı değerlendirdi. Bahçelievler'de, bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.
Uyuşturucu maddeyi kedi kumuna sakladığı ortaya çıktı
Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.