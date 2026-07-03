https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-oyuncu-alzheimer-hastaligina-yakalandigini-acikladi-hala-kabullenmis-degilim-1106976344.html

Ünlü oyuncu, Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı: 'Hala kabullenmiş değilim'

Ünlü oyuncu, Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı: 'Hala kabullenmiş değilim'

Sputnik Türkiye

'Cehennem Silahı' serisiyle tanınan ABD'li oyuncu ve aktivist Danny Glover, üç yıl önce Alzheimer hastalığı teşhisi aldığını açıkladı. 80 yaşına girmeye... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T13:16+0300

2026-07-03T13:16+0300

2026-07-03T13:16+0300

yaşam

abd

cehennem silahı

danny glover

alzheimer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/03/1106975814_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_4277aa9d8999a0c9b6587cb40d44d032.jpg

Danny Glover, Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı. Özellikle 'Cehennem Silahı' (Lethal Weapon) film serisindeki rolüyle tanınan oyuncu verdiği bir röportajda, yaklaşık üç yıl önce Alzheimer teşhisi aldığını söyledi.22 Temmuz'da 80 yaşına girecek olan Glover, hastalıkla yaşamaya alışmaya çalıştığını belirterek, "Zihnimde hala bunun her yönünü kabullenebilmiş değilim. Bazen hafızamın hala güçlü olduğunu gösteren anlar yaşıyorum. Bazı anılar ise asla aklımdan çıkmayacak" ifadelerini kullandı.Uzun kariyeri boyunca birçok ödül aldıDanny Glover, kariyeri boyunca dört kez Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. 2022 yılında ise sinema kariyerine katkılarından dolayı Onur Oscarı'na layık görüldü.Oyunculuk kariyerinin yanı sıra insan hakları ve sosyal adalet alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Glover, 1998-2004 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi olarak görev yaptı. Bu görev kapsamında özellikle Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'de yoksulluk, hastalıklar ve ekonomik kalkınma konularında çalışmalara destek verdi.Ünlü oyuncu kariyeri boyunca 'Cehennem Silahı' serisi, 'Mor Yıllar', 'Av 2', 'Tetikçi' gibi bir çok yapımda yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yeni-arastirma-super-hareketli-kisilerde-demans-riski-dusuyor-1106952360.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, cehennem silahı, danny glover, alzheimer