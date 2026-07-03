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Ünlü oyuncu, Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı: 'Hala kabullenmiş değilim'
Ünlü oyuncu, Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı: 'Hala kabullenmiş değilim'
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'Cehennem Silahı' serisiyle tanınan ABD'li oyuncu ve aktivist Danny Glover, üç yıl önce Alzheimer hastalığı teşhisi aldığını açıkladı. 80 yaşına girmeye... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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Danny Glover, Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı. Özellikle 'Cehennem Silahı' (Lethal Weapon) film serisindeki rolüyle tanınan oyuncu verdiği bir röportajda, yaklaşık üç yıl önce Alzheimer teşhisi aldığını söyledi.22 Temmuz'da 80 yaşına girecek olan Glover, hastalıkla yaşamaya alışmaya çalıştığını belirterek, "Zihnimde hala bunun her yönünü kabullenebilmiş değilim. Bazen hafızamın hala güçlü olduğunu gösteren anlar yaşıyorum. Bazı anılar ise asla aklımdan çıkmayacak" ifadelerini kullandı.Uzun kariyeri boyunca birçok ödül aldıDanny Glover, kariyeri boyunca dört kez Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. 2022 yılında ise sinema kariyerine katkılarından dolayı Onur Oscarı'na layık görüldü.Oyunculuk kariyerinin yanı sıra insan hakları ve sosyal adalet alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Glover, 1998-2004 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi olarak görev yaptı. Bu görev kapsamında özellikle Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'de yoksulluk, hastalıklar ve ekonomik kalkınma konularında çalışmalara destek verdi.Ünlü oyuncu kariyeri boyunca 'Cehennem Silahı' serisi, 'Mor Yıllar', 'Av 2', 'Tetikçi' gibi bir çok yapımda yer aldı.
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abd, cehennem silahı, danny glover, alzheimer
abd, cehennem silahı, danny glover, alzheimer

Ünlü oyuncu, Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı: 'Hala kabullenmiş değilim'

13:16 03.07.2026
© REUTERS Mario AnzuoniÜnlü oyuncu Danny Glover, Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı
Ünlü oyuncu Danny Glover, Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© REUTERS Mario Anzuoni
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'Cehennem Silahı' serisiyle tanınan ABD'li oyuncu ve aktivist Danny Glover, üç yıl önce Alzheimer hastalığı teşhisi aldığını açıkladı. 80 yaşına girmeye hazırlanan Glover, hastalığı kabullenme sürecinin hala devam ettiğini söyledi.
Danny Glover, Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladı. Özellikle 'Cehennem Silahı' (Lethal Weapon) film serisindeki rolüyle tanınan oyuncu verdiği bir röportajda, yaklaşık üç yıl önce Alzheimer teşhisi aldığını söyledi.
22 Temmuz'da 80 yaşına girecek olan Glover, hastalıkla yaşamaya alışmaya çalıştığını belirterek, "Zihnimde hala bunun her yönünü kabullenebilmiş değilim. Bazen hafızamın hala güçlü olduğunu gösteren anlar yaşıyorum. Bazı anılar ise asla aklımdan çıkmayacak" ifadelerini kullandı.

Uzun kariyeri boyunca birçok ödül aldı

Danny Glover, kariyeri boyunca dört kez Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. 2022 yılında ise sinema kariyerine katkılarından dolayı Onur Oscarı'na layık görüldü.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra insan hakları ve sosyal adalet alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Glover, 1998-2004 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi olarak görev yaptı. Bu görev kapsamında özellikle Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'de yoksulluk, hastalıklar ve ekonomik kalkınma konularında çalışmalara destek verdi.
Ünlü oyuncu kariyeri boyunca 'Cehennem Silahı' serisi, 'Mor Yıllar', 'Av 2', 'Tetikçi' gibi bir çok yapımda yer aldı.
Yürüyüş yapan yaşlılar. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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