https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yeni-arastirma-super-hareketli-kisilerde-demans-riski-dusuyor-1106952360.html
Yeni araştırma: Süper hareketli kişilerde demans riski düşüyor
Yeni araştırma: Süper hareketli kişilerde demans riski düşüyor
Sputnik Türkiye
80 yaş üzerindeki 'süper hareketliler' olarak adlandırılan kişilerin, beyinlerinde demans belirtileri bulunsa bile bilişsel gerileme riskinin belirgin şekilde... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T18:51+0300
2026-07-02T18:51+0300
2026-07-02T18:51+0300
sağlik
yürüyüş
hız
yaşlı
demans
alzheimer
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Neurology dergisinde yayımlanan ve Stony Brook Üniversitesi Renaissance Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, 80 yaş üzerindeki 'süper hareketliler' olarak tanımlanan kişilerin beyin sağlığını inceledi. Araştırmada, yaşlarına göre ortalamanın çok üzerinde yürüyen bu kişilerin, demansla ilişkili beyin değişikliklerine rağmen bilişsel işlevlerini daha iyi koruyabildiği görüldü.Yürüme hızı ile beyin sağlığı arasındaki ilişkiAraştırmacılar, 'Sağlık ve Emeklilik Araştırması' ağı kapsamında yer alan yaklaşık 4 bin yetişkini yıllar boyunca takip etti. İncelemeler sonucunda, yalnızca yetişkinlerin yüzde 6 ila 10'unu oluşturan 'süper hareketlilerin', aynı yaş grubundaki diğer bireylere göre daha güçlü bilişsel performansa sahip olduğu belirlendi.Araştırma ayrıca bu grupta Alzheimer hastalığı ve demans tanılarının daha az görüldüğünü ortaya koydu. En dikkat çekici bulgu ise, bu kişilerin beyinlerinde demansla ilişkili değişiklikler bulunmasına rağmen bilişsel işlevlerini koruyabilmeleri oldu.Uzmanlar düzenli hareketin önemine dikkat çektiAraştırmacılar, çalışmanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını, ancak yürüme hızı ile beyin sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu vurguladı.Araştırmada görüşlerine yer verilen NY Headache Center kurucusu ve SUNY Downstate Klinik Nöroloji Profesörü Dr. Alexander Mauskop ise düzenli yürüyüş, kas gücü ve dengenin korunmasının yalnızca kalp sağlığı için değil, bilişsel dayanıklılığın desteklenmesi açısından da önemli olduğunu belirtti.Verghese, ileri yaştaki bireylere yürüyüş hızını artırmaya çalışırken kademeli ilerlemeleri ve ciddi sağlık sorunları bulunanların mutlaka tıbbi destek almaları tavsiyesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/demokratik-kongodaki-ebola-salgininda-vaka-sayisi-1400u-gecti-1106938240.html
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yürüyüş, hız, yaşlı, demans, alzheimer
yürüyüş, hız, yaşlı, demans, alzheimer
Yeni araştırma: Süper hareketli kişilerde demans riski düşüyor
80 yaş üzerindeki 'süper hareketliler' olarak adlandırılan kişilerin, beyinlerinde demans belirtileri bulunsa bile bilişsel gerileme riskinin belirgin şekilde daha düşük olduğu ortaya çıktı. Araştırma, yürüme hızının sağlıklı beyin yaşlanmasının en önemli göstergelerinden biri olabileceğine işaret etti.
Neurology dergisinde yayımlanan ve Stony Brook Üniversitesi Renaissance Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, 80 yaş üzerindeki 'süper hareketliler' olarak tanımlanan kişilerin beyin sağlığını inceledi. Araştırmada, yaşlarına göre ortalamanın çok üzerinde yürüyen bu kişilerin, demansla ilişkili beyin değişikliklerine rağmen bilişsel işlevlerini daha iyi koruyabildiği görüldü.
Yürüme hızı ile beyin sağlığı arasındaki ilişki
Araştırmacılar, 'Sağlık ve Emeklilik Araştırması' ağı kapsamında yer alan yaklaşık 4 bin yetişkini yıllar boyunca takip etti. İncelemeler sonucunda, yalnızca yetişkinlerin yüzde 6 ila 10'unu oluşturan 'süper hareketlilerin', aynı yaş grubundaki diğer bireylere göre daha güçlü bilişsel performansa sahip olduğu belirlendi.
Araştırma ayrıca bu grupta Alzheimer hastalığı ve demans tanılarının daha az görüldüğünü ortaya koydu. En dikkat çekici bulgu ise, bu kişilerin beyinlerinde demansla ilişkili değişiklikler bulunmasına rağmen bilişsel işlevlerini koruyabilmeleri oldu.
Araştırmanın başyazarı, Stony Brook Üniversitesi Renaissance Tıp Fakültesi Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Joe Verghese
, "Bu durum, yaşa bağlı beyin değişiklikleri mevcut olsa bile bilişsel işlevlerini korumalarını sağlayan direnç mekanizmalarına sahip olabileceklerini düşündürüyor."
dedi.
Verghese
, "Bu direnç faktörlerini anlamak, sağlıklı beyin yaşlanmasını destekleyecek yeni stratejiler geliştirmemize yardımcı olabilir."
ifadelerini kullandı.
Uzmanlar düzenli hareketin önemine dikkat çekti
Araştırmacılar, çalışmanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını, ancak yürüme hızı ile beyin sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu vurguladı.
Verghese
, "Çıkarılacak en önemli sonuç, hareket kabiliyeti ile beyin sağlığının derinden bağlantılı olduğudur."
değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmada görüşlerine yer verilen NY Headache Center kurucusu ve SUNY Downstate Klinik Nöroloji Profesörü Dr. Alexander Mauskop ise düzenli yürüyüş, kas gücü ve dengenin korunmasının yalnızca kalp sağlığı için değil, bilişsel dayanıklılığın desteklenmesi açısından da önemli olduğunu belirtti.
Verghese, ileri yaştaki bireylere yürüyüş hızını artırmaya çalışırken kademeli ilerlemeleri ve ciddi sağlık sorunları bulunanların mutlaka tıbbi destek almaları tavsiyesinde bulundu.