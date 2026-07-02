https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yeni-arastirma-super-hareketli-kisilerde-demans-riski-dusuyor-1106952360.html

Yeni araştırma: Süper hareketli kişilerde demans riski düşüyor

Yeni araştırma: Süper hareketli kişilerde demans riski düşüyor

Sputnik Türkiye

80 yaş üzerindeki 'süper hareketliler' olarak adlandırılan kişilerin, beyinlerinde demans belirtileri bulunsa bile bilişsel gerileme riskinin belirgin şekilde... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T18:51+0300

2026-07-02T18:51+0300

2026-07-02T18:51+0300

sağlik

yürüyüş

hız

yaşlı

demans

alzheimer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106952205_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_976e2360705d20983d7f0bf42252e928.png

Neurology dergisinde yayımlanan ve Stony Brook Üniversitesi Renaissance Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, 80 yaş üzerindeki 'süper hareketliler' olarak tanımlanan kişilerin beyin sağlığını inceledi. Araştırmada, yaşlarına göre ortalamanın çok üzerinde yürüyen bu kişilerin, demansla ilişkili beyin değişikliklerine rağmen bilişsel işlevlerini daha iyi koruyabildiği görüldü.Yürüme hızı ile beyin sağlığı arasındaki ilişkiAraştırmacılar, 'Sağlık ve Emeklilik Araştırması' ağı kapsamında yer alan yaklaşık 4 bin yetişkini yıllar boyunca takip etti. İncelemeler sonucunda, yalnızca yetişkinlerin yüzde 6 ila 10'unu oluşturan 'süper hareketlilerin', aynı yaş grubundaki diğer bireylere göre daha güçlü bilişsel performansa sahip olduğu belirlendi.Araştırma ayrıca bu grupta Alzheimer hastalığı ve demans tanılarının daha az görüldüğünü ortaya koydu. En dikkat çekici bulgu ise, bu kişilerin beyinlerinde demansla ilişkili değişiklikler bulunmasına rağmen bilişsel işlevlerini koruyabilmeleri oldu.Uzmanlar düzenli hareketin önemine dikkat çektiAraştırmacılar, çalışmanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını, ancak yürüme hızı ile beyin sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu vurguladı.Araştırmada görüşlerine yer verilen NY Headache Center kurucusu ve SUNY Downstate Klinik Nöroloji Profesörü Dr. Alexander Mauskop ise düzenli yürüyüş, kas gücü ve dengenin korunmasının yalnızca kalp sağlığı için değil, bilişsel dayanıklılığın desteklenmesi açısından da önemli olduğunu belirtti.Verghese, ileri yaştaki bireylere yürüyüş hızını artırmaya çalışırken kademeli ilerlemeleri ve ciddi sağlık sorunları bulunanların mutlaka tıbbi destek almaları tavsiyesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/demokratik-kongodaki-ebola-salgininda-vaka-sayisi-1400u-gecti-1106938240.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yürüyüş, hız, yaşlı, demans, alzheimer