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Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın havalimanında gözaltına alındığı belirtildi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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deniz göktaş
komedyen
ölü deniz
cumhuriyet başsavcılığı
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında, geçen günlerde "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş'ın yurtdışından dönüşünde havalimanında gözaltına alındığı belirtildi.Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denilmişti.Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/komedyen-deniz-goktas-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1106853380.html
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deniz göktaş, komedyen, ölü deniz, cumhuriyet başsavcılığı
deniz göktaş, komedyen, ölü deniz, cumhuriyet başsavcılığı

Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

12:37 02.07.2026 (güncellendi: 12:42 02.07.2026)
© FotoğrafDeniz Göktaş
Deniz Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Fotoğraf
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Hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın havalimanında gözaltına alındığı belirtildi.
Komedyen Deniz Göktaş hakkında, geçen günlerde "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş'ın yurtdışından dönüşünde havalimanında gözaltına alındığı belirtildi.
Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denilmişti.
Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim" demişti.
deniz göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
TÜRKİYE
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
29 Haziran , 15:18
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