https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/komedyen-deniz-goktas-gozaltina-alindi-1106939943.html

Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın havalimanında gözaltına alındığı belirtildi. 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T12:37+0300

2026-07-02T12:37+0300

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türki̇ye

deniz göktaş

komedyen

ölü deniz

cumhuriyet başsavcılığı

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Komedyen Deniz Göktaş hakkında, geçen günlerde "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş'ın yurtdışından dönüşünde havalimanında gözaltına alındığı belirtildi.Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denilmişti.Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/komedyen-deniz-goktas-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1106853380.html

türki̇ye

ölü deniz

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deniz göktaş, komedyen, ölü deniz, cumhuriyet başsavcılığı