https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/uaea-zaporojye-nukleer-guc-santralinin-21-kez-dis-elektrik-kaynagiyla-baglantisi-kesildi-1106990813.html

UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 21. kez dış elektrik kaynağıyla bağlantısı kesildi

UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 21. kez dış elektrik kaynağıyla bağlantısı kesildi

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin çatışmaların başından bu yana 21. kez dış elektrik kaynağıyla bağlantısının... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T21:51+0300

2026-07-03T21:51+0300

2026-07-03T21:51+0300

dünya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

zaporojye nükleer güç santrali

acil durum

askeri faaliyet

elektrik kesintisi

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), X hesabından yaptığı açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin 330 kilovoltluk "Ferrosplavnaya-1" elektrik hattı ile bağlantısının koptuğunu duyurdu.Açıklamada, ajansın sahadaki ekibinin askeri faaliyet sesleri duyduğu ve bu hareketliliğin, yeni onarılan hat da dahil olmak üzere santral bağlantılarındaki elektrik koruma sistemlerini tetiklediği ifade edildi.Kesintiyle birlikte acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girdiği; böylelikle reaktörün soğutulması ile diğer kritik nükleer güvenlik sistemlerinin kesintisiz çalışmasının sağlandığı kaydedildi.Zaporojye Nükleer Güç Santrali basın servisinden yapılan açıklamada ise dış güç kaynağındaki kesintinin yaklaşık iki saat sürdüğü ve ardından elektrik beslemesinin yeniden sağlandığı belirtildi. Açıklamada, kesintinin "düşman faaliyetleri" nedeniyle yedek hattın devreden çıkmasından kaynaklandığı aktarılırken, ana iletim hattına bağlı hatlardan birinin ise halen devre dışı olduğu bilgisi paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/uaea-zaporojye-nukleer-guc-santrali-kenti-energodarda-agir-hasar-teyit-edildi-1106956633.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, acil durum, askeri faaliyet, elektrik kesintisi