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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/uaea-zaporojye-nukleer-guc-santralinin-21-kez-dis-elektrik-kaynagiyla-baglantisi-kesildi-1106990813.html
UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 21. kez dış elektrik kaynağıyla bağlantısı kesildi
UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 21. kez dış elektrik kaynağıyla bağlantısı kesildi
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin çatışmaların başından bu yana 21. kez dış elektrik kaynağıyla bağlantısının... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T21:51+0300
2026-07-03T21:51+0300
dünya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
zaporojye nükleer güç santrali
acil durum
askeri faaliyet
elektrik kesintisi
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), X hesabından yaptığı açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin 330 kilovoltluk "Ferrosplavnaya-1" elektrik hattı ile bağlantısının koptuğunu duyurdu.Açıklamada, ajansın sahadaki ekibinin askeri faaliyet sesleri duyduğu ve bu hareketliliğin, yeni onarılan hat da dahil olmak üzere santral bağlantılarındaki elektrik koruma sistemlerini tetiklediği ifade edildi.Kesintiyle birlikte acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girdiği; böylelikle reaktörün soğutulması ile diğer kritik nükleer güvenlik sistemlerinin kesintisiz çalışmasının sağlandığı kaydedildi.Zaporojye Nükleer Güç Santrali basın servisinden yapılan açıklamada ise dış güç kaynağındaki kesintinin yaklaşık iki saat sürdüğü ve ardından elektrik beslemesinin yeniden sağlandığı belirtildi. Açıklamada, kesintinin "düşman faaliyetleri" nedeniyle yedek hattın devreden çıkmasından kaynaklandığı aktarılırken, ana iletim hattına bağlı hatlardan birinin ise halen devre dışı olduğu bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/uaea-zaporojye-nukleer-guc-santrali-kenti-energodarda-agir-hasar-teyit-edildi-1106956633.html
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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, acil durum, askeri faaliyet, elektrik kesintisi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, acil durum, askeri faaliyet, elektrik kesintisi

UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 21. kez dış elektrik kaynağıyla bağlantısı kesildi

21:51 03.07.2026
© SputnikZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin çatışmaların başından bu yana 21. kez dış elektrik kaynağıyla bağlantısının kesildiğini, yaşanan kısa süreli kesinti sırasında acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girerek reaktörün soğutulmasını sağladığını bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), X hesabından yaptığı açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin 330 kilovoltluk "Ferrosplavnaya-1" elektrik hattı ile bağlantısının koptuğunu duyurdu.
Açıklamada, ajansın sahadaki ekibinin askeri faaliyet sesleri duyduğu ve bu hareketliliğin, yeni onarılan hat da dahil olmak üzere santral bağlantılarındaki elektrik koruma sistemlerini tetiklediği ifade edildi.
Kesintiyle birlikte acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girdiği; böylelikle reaktörün soğutulması ile diğer kritik nükleer güvenlik sistemlerinin kesintisiz çalışmasının sağlandığı kaydedildi.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali basın servisinden yapılan açıklamada ise dış güç kaynağındaki kesintinin yaklaşık iki saat sürdüğü ve ardından elektrik beslemesinin yeniden sağlandığı belirtildi. Açıklamada, kesintinin "düşman faaliyetleri" nedeniyle yedek hattın devreden çıkmasından kaynaklandığı aktarılırken, ana iletim hattına bağlı hatlardan birinin ise halen devre dışı olduğu bilgisi paylaşıldı.
UAEA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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