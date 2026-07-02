https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/uaea-zaporojye-nukleer-guc-santrali-kenti-energodarda-agir-hasar-teyit-edildi-1106956633.html
UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali kenti Energodar’da ağır hasar teyit edildi
UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali kenti Energodar’da ağır hasar teyit edildi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne komşu Energodar kentindeki itfaiye ve arama-kurtarma biriminde ciddi hasar tespit... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T21:34+0300
2026-07-02T21:34+0300
2026-07-02T21:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
zaporojye nükleer güç santrali
energodar
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
rafael grossi
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Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) görev yapan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzman heyeti, tesisin hemen yanındaki Energodar kentinde meydana gelen yapısal yıkıma dair sahadaki tespitlerini paylaştı. Heyetin raporunda, santralin olası acil durumlara müdahale kapasitesinde hayati rol oynayan itfaiye merkezinin ağır hasar gördüğü doğrulandı.UAEA’dan yapılan açıklamada, “Bu hafta Zaporojye NGS'de görev yapan ekibimiz, santrale komşu Energodar’daki itfaiye biriminde önemli ölçüde yıkım olduğunu teyit etmiştir. Söz konusu tesis, santralin acil durumlara müdahale hazırlığı açısından kritik bir öneme sahiptir” ifadelerine yer verildi.30 Haziran'daki Ukrayna saldırısının izleri incelendiSahadaki UAEA uzmanlarına, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Haziran’da Energodar’daki itfaiye ve kurtarma birimine yönelik düzenlediği saldırının sonuçları bizzat gösterildi. Hedef alınan birimin, sadece nükleer santralin acil durum kapasitesi için değil; aynı zamanda santral personeli ile ailelerinin ikamet ettiği şehrin yangın alanındaki güvenliğinden de sorumlu olduğu hatırlatıldı.Grossi'den "Kabul edilemez" tepkisiUAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede net uyarılarda bulundu. Nükleer güvenlik ve acil durumlara hazırlık seviyesini baltalayan her türlü askeri eylemin "kabul edilemez" olduğunu belirten Grossi, nükleer tesislerin çevresindeki müdahale altyapısının mutlak surette korunması gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zaporojye-nukleer-santraline-yogun-iha-saldirisi-duzenlendi-1106632955.html
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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, rafael grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, rafael grossi
UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali kenti Energodar’da ağır hasar teyit edildi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne komşu Energodar kentindeki itfaiye ve arama-kurtarma biriminde ciddi hasar tespit edildiğini açıkladı. UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, nükleer güvenliği ve acil müdahale altyapısını zayıflatan saldırıların “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) görev yapan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzman heyeti, tesisin hemen yanındaki Energodar kentinde meydana gelen yapısal yıkıma dair sahadaki tespitlerini paylaştı. Heyetin raporunda, santralin olası acil durumlara müdahale kapasitesinde hayati rol oynayan itfaiye merkezinin ağır hasar gördüğü doğrulandı.
UAEA’dan yapılan açıklamada, “Bu hafta Zaporojye NGS'de görev yapan ekibimiz, santrale komşu Energodar’daki itfaiye biriminde önemli ölçüde yıkım olduğunu teyit etmiştir. Söz konusu tesis, santralin acil durumlara müdahale hazırlığı açısından kritik bir öneme sahiptir” ifadelerine yer verildi.
30 Haziran'daki Ukrayna saldırısının izleri incelendi
Sahadaki UAEA uzmanlarına, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Haziran’da Energodar’daki itfaiye ve kurtarma birimine yönelik düzenlediği saldırının sonuçları bizzat gösterildi. Hedef alınan birimin, sadece nükleer santralin acil durum kapasitesi için değil; aynı zamanda santral personeli ile ailelerinin ikamet ettiği şehrin yangın alanındaki güvenliğinden de sorumlu olduğu hatırlatıldı.
Grossi'den "Kabul edilemez" tepkisi
UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede net uyarılarda bulundu. Nükleer güvenlik ve acil durumlara hazırlık seviyesini baltalayan her türlü askeri eylemin "kabul edilemez" olduğunu belirten Grossi, nükleer tesislerin çevresindeki müdahale altyapısının mutlak surette korunması gerektiğinin altını çizdi.