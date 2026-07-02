https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/uaea-zaporojye-nukleer-guc-santrali-kenti-energodarda-agir-hasar-teyit-edildi-1106956633.html

UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali kenti Energodar’da ağır hasar teyit edildi

UAEA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali kenti Energodar’da ağır hasar teyit edildi

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne komşu Energodar kentindeki itfaiye ve arama-kurtarma biriminde ciddi hasar tespit... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T21:34+0300

2026-07-02T21:34+0300

2026-07-02T21:34+0300

ukrayna kri̇zi̇

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

zaporojye nükleer güç santrali

energodar

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

rafael grossi

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Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) görev yapan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzman heyeti, tesisin hemen yanındaki Energodar kentinde meydana gelen yapısal yıkıma dair sahadaki tespitlerini paylaştı. Heyetin raporunda, santralin olası acil durumlara müdahale kapasitesinde hayati rol oynayan itfaiye merkezinin ağır hasar gördüğü doğrulandı.UAEA’dan yapılan açıklamada, “Bu hafta Zaporojye NGS'de görev yapan ekibimiz, santrale komşu Energodar’daki itfaiye biriminde önemli ölçüde yıkım olduğunu teyit etmiştir. Söz konusu tesis, santralin acil durumlara müdahale hazırlığı açısından kritik bir öneme sahiptir” ifadelerine yer verildi.30 Haziran'daki Ukrayna saldırısının izleri incelendiSahadaki UAEA uzmanlarına, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Haziran’da Energodar’daki itfaiye ve kurtarma birimine yönelik düzenlediği saldırının sonuçları bizzat gösterildi. Hedef alınan birimin, sadece nükleer santralin acil durum kapasitesi için değil; aynı zamanda santral personeli ile ailelerinin ikamet ettiği şehrin yangın alanındaki güvenliğinden de sorumlu olduğu hatırlatıldı.Grossi'den "Kabul edilemez" tepkisiUAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede net uyarılarda bulundu. Nükleer güvenlik ve acil durumlara hazırlık seviyesini baltalayan her türlü askeri eylemin "kabul edilemez" olduğunu belirten Grossi, nükleer tesislerin çevresindeki müdahale altyapısının mutlak surette korunması gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zaporojye-nukleer-santraline-yogun-iha-saldirisi-duzenlendi-1106632955.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, rafael grossi