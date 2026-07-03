"Turpla şalgamla CHP de yönetilmez"

Ben yönetimdeydim.Sonuçlandı bir şey yani. Peki bunu size söyleyen kimse olmadı mı? Arayan olmadı mı? İlçe başkanımızla beraber konuştuk. Tabii bu gizliye söyledi, böyle böyle yaptı.Ben de dedim sorun değil dedim. Bizim geriye ne işimiz yok. Biz ileriye bakmamız lazım dedim.Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da biz davamızın arasındayız. Bizim liderimiz Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Aray'ımız da bizim İsa'yın imam oğlu.Bizi yolsuzluklarla, hüksüzlüklerle, böyle tanıklarla bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. Yirmi beş yıldır devleti yöneten bir insan gerçekten turpuna, şalgamına devlet yönetilmez diye bunları söyledim. Şu anda hiç kim inanır İstanbul'da bir belediye başkanı on beş milyonu yöneten bir insanı yalancı tanıma devleti soyanlardan tanık olursa, yalancılardan tanık olursa, bu devleti, bu şeyi nasıl düzelese olacak böyle? Bir insanın devleti yöneten bir insan böyle basit sorularla yargılanıp cevabına atılmaz ki ya.Şu anda Cumhur İttifakı'nın kuyruğuna takıldı. Onlar nedirse aynısını tekrarlıyor. Bu düzen diniyle kurulmadığı müddetçe biz onlardan birlik olamayız.Bu fırıldaklar bizim düzenimizi bozmayacak ve güçleri yetmeyecek bunların. Bu Kılıçdaroğlu'nun için çok yerdeki insanlarla kötü oldum. Çünkü bu insanı, bu Kılıçdaroğlu'nu afedersin gazineden montajladılar.Her türlü yaygarayı, hilayı yaptılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminden kaybettirdiler. Gittiler onların ağzıyla bir yolsuzluk şeyi çıkarttılar.Kendi partisinde arınmaz. Bir önce kendileri arınsın. Bizim arınacak hiçbir şeyimiz yok.İftiracılarla, yalancılarla bir olup da bizim genel başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı suçlayamazlar. Bunların faturasını bir gün onlara keseceğim. Ömrüm yeterse.Bu kadar içinizde pislik kim vardı? Bu zamana kadar nasıl durdunuz? Bugün ayrıldılar yirmi tane, yirmi beş tane getirip bu kadar mitik yaptık. Halka bir gündem olduk. Buralarda mitik yapmak meseleydi, Yozgat gibi bir yerde.Gerçekten ilçe başkanımızın şeyiyle bir fırsat geçti. Bunu da değerlendirdik. Türkiye mağrur oldu, bu dünya da mağrur oldu.Aynısı, bunun onların bir farkı yok. Bu adaleti olmayan insanın şimdi turfuna, şalgamına gerçekten doğru ilerlemez. Turfu iddianameye sokamadılar ama akrapotu soktular.