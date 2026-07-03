"Turpla şalgamla CHP de yönetilmez"
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Aydıncık İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ceyhan ve CHP hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli oldu.
Geçen yıl CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği traktörlü mitingde yaptığı konuşmayla kamuoyunun gündemine gelen Abdullah Ceyhan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla partiden ihraç edildi. Abdullah Ceyhan, Özgür Özel'in katıldığı Yozgat mitinginde yaptığı, "Turp ile şalgamla devlet idare edilmez. Devlet, adaletle, hukukla idare edilir" sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Partiden ihraç edilen Abdullah Ceyhan şunları söyledi:
Ben yönetimdeydim.Sonuçlandı bir şey yani. Peki bunu size söyleyen kimse olmadı mı? Arayan olmadı mı? İlçe başkanımızla beraber konuştuk. Tabii bu gizliye söyledi, böyle böyle yaptı.Ben de dedim sorun değil dedim. Bizim geriye ne işimiz yok. Biz ileriye bakmamız lazım dedim.Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da biz davamızın arasındayız. Bizim liderimiz Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Aray'ımız da bizim İsa'yın imam oğlu.Bizi yolsuzluklarla, hüksüzlüklerle, böyle tanıklarla bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. Yirmi beş yıldır devleti yöneten bir insan gerçekten turpuna, şalgamına devlet yönetilmez diye bunları söyledim. Şu anda hiç kim inanır İstanbul'da bir belediye başkanı on beş milyonu yöneten bir insanı yalancı tanıma devleti soyanlardan tanık olursa, yalancılardan tanık olursa, bu devleti, bu şeyi nasıl düzelese olacak böyle? Bir insanın devleti yöneten bir insan böyle basit sorularla yargılanıp cevabına atılmaz ki ya.Şu anda Cumhur İttifakı'nın kuyruğuna takıldı. Onlar nedirse aynısını tekrarlıyor. Bu düzen diniyle kurulmadığı müddetçe biz onlardan birlik olamayız.Bu fırıldaklar bizim düzenimizi bozmayacak ve güçleri yetmeyecek bunların. Bu Kılıçdaroğlu'nun için çok yerdeki insanlarla kötü oldum. Çünkü bu insanı, bu Kılıçdaroğlu'nu afedersin gazineden montajladılar.Her türlü yaygarayı, hilayı yaptılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminden kaybettirdiler. Gittiler onların ağzıyla bir yolsuzluk şeyi çıkarttılar.Kendi partisinde arınmaz. Bir önce kendileri arınsın. Bizim arınacak hiçbir şeyimiz yok.İftiracılarla, yalancılarla bir olup da bizim genel başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı suçlayamazlar. Bunların faturasını bir gün onlara keseceğim. Ömrüm yeterse.Bu kadar içinizde pislik kim vardı? Bu zamana kadar nasıl durdunuz? Bugün ayrıldılar yirmi tane, yirmi beş tane getirip bu kadar mitik yaptık. Halka bir gündem olduk. Buralarda mitik yapmak meseleydi, Yozgat gibi bir yerde.Gerçekten ilçe başkanımızın şeyiyle bir fırsat geçti. Bunu da değerlendirdik. Türkiye mağrur oldu, bu dünya da mağrur oldu.Aynısı, bunun onların bir farkı yok. Bu adaleti olmayan insanın şimdi turfuna, şalgamına gerçekten doğru ilerlemez. Turfu iddianameye sokamadılar ama akrapotu soktular.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan 26 il başkanından biri olan CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli, görevden alınmasına tepki gösterdi. Görevden alınan CHP Hakkari İl Başkanı, tebligatı uçak yaptı, "Hakkari'den Genel Merkez'e taahhütlü olarak, ışık hızıyla iade ediyorum" diyerek attı.
Görevden alınan CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli, şöyle konuştu:
Şimdi şöyle bir şey düşündüm açıkçası, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi birçok arkadaşımız farklı tepkiler gösterdiler ama ben çok daha farkındalık yaratmak istedim. Tebligatı yırtsam daha önce yapılmış bir şeydi. Buruşturup atmayı düşündüm, onu da çok böyle hani ses getireceğini düşünemedim.Bu kağıttan farklı ne yapılabilir? Uçak fikri aklıma geldi, bunu böyle uçurup ta sınırın sıfır noktasından en ücrar köşeden doğudan Ankara'ya, genel merkeze bunu ancak tahayyütle uçurabilirim fikri geldi aklıma. Arkadaşlar da gayet beğendiler. Gün içerisinde hazırlıklarımızı yaptık, basın açıklamamızın metnini hazırladık.Akabinde benim o uçağı uçurtmam vardı. Öyle de yaptık yani bu haksız, sukuksuz kararlar kabul edilemez. Hele ki bölgenin en dezavantajlı ili Hakkari'de feodal yapının olduğu bir yerde Kadınların da siyasette olabileceğini gösteren güçlü bir figürdüm.Yani bu haksız bir karardı, tamamıyla Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasında dimdik durduğum için cezalandırıldım. Tabii böyle sessiz sedasız bitmez hiçbir şey. Tabii ki tepkimizi Doğudan en sert şekilde gösterdik.Böyle bir uçak uçurduk. Kesinlikle hiçbir telefon almadık. Bizler de bütün diğer mevkidaşlarımız bütün halkla birlikte toplumla birlikte Sözde Parti Sözcüsü'nün yaptığı MHK toplantısından sonra yaptığı açıklamalar.O basın açıklamasından mı öğrendiniz görevden alındığınızı? Evet hepimiz öyle. 26 il başkanı öyle. Biz de halkla birlikte Sözde Parti Sözcüsü'nün yaptığı açıklamada öğrendik görevden alındığımızı.Bizleri bırakın disiplin kurullarımıza kadar fethetmişler. Yani bu neyin intikamı veya neyin hırsı? Anlamadım ki yani bizler seçilmiş il başkanlarıyız yönetimlerimizle birlikte. Onlar atanmış butlancılar.Dolayısıyla atanmışların seçilmişleri görevden almaları asla kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bu yaptıkları hukuksuzluklar bizi asla ve asla yıldıramaz. Gün olduğu gibi bugün de genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde mücadelemize devam edeceğiz.Şunu söyleyeceğim size ben butlancı genel başkan için bile böyle bir bölgede günde üç köy gezerek seçim çalışması yapmış bir insanım. Yani bu şekilde o dönem yaptığım verdiğim emeklerin hiçbirini helal etmiyorum. Orada onlarla birlikte görev medet umman hiçbir o dönemki arkadaşlarımızın yaptığı bu tutumu da tavsiye etmiyorum.Yani bu konuda gerçekten ayrışık demek ki biz o dönem partiliyim diyen sözde partililerimizi hiç tanıyamamışız.