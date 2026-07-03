https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/turkiye-fransayi-devirdi-u17-basketbol-milli-takimi-yari-finale-yukseldi-1106991990.html
Türkiye, Fransa'yı devirdi: U17 Basketbol Milli Takımı yarı finale yükseldi
Türkiye, Fransa'yı devirdi: U17 Basketbol Milli Takımı yarı finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T23:52+0300
2026-07-03T23:52+0300
2026-07-03T23:59+0300
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye ve Fransa, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.Karşılaşmada ilk yarıyı 46-45 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, son çeyrekte yaptığı etkili geri dönüşle parkeden galibiyetle ayrıldı.Ömer Kutluay'ın kritik sayılarının öne çıktığı karşılaşmayı 94-87 kazanan milliler, yarı finalde yarın Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/12-dev-adam-5te-5-yapti-bugun-gercekten-iyi-basketbol-oynadilar--1106962486.html
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fransa, türkiye, maç, tarihi maç, maç yayını, türkiye a milli basketbol takımı, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
fransa, türkiye, maç, tarihi maç, maç yayını, türkiye a milli basketbol takımı, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
Türkiye, Fransa'yı devirdi: U17 Basketbol Milli Takımı yarı finale yükseldi
23:52 03.07.2026 (güncellendi: 23:59 03.07.2026)
Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye ve Fransa, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada ilk yarıyı 46-45 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, son çeyrekte yaptığı etkili geri dönüşle parkeden galibiyetle ayrıldı.
Ömer Kutluay'ın kritik sayılarının öne çıktığı karşılaşmayı 94-87 kazanan milliler, yarı finalde yarın Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.