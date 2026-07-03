https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/trump-sanirim-ihtiyac-duydugumuz-seylerin-neredeyse-hepsini-kabul-ettiler-1106959807.html

Trump: Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler

Trump: Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakereler sırasında ABD'nin istediği hemen hemen her konuda anlaşmaya vardığını iddia etti. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T03:17+0300

2026-07-03T03:17+0300

2026-07-03T03:17+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." iddiasında bulundu.CNBC'ye konuşan Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde olumlu bir sürecin devam ettiğini savunurken, taraflar arasında müzakerelerin halen sürdüğünü dile getirdi.Trump, İran'da 'rejim değişikliği' hedefledikleri yönündeki iddiaları bir kez daha reddederek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler" dedi.İran'ın elinde hala bazı füzelerin bulunduğunu öne süren Trump, bu kapasitenin de ortadan kaldırılabileceğini savundu.Geçtiğimiz hafta İran'a yönelik askeri operasyonlara da değinen Trump, "Bir gemiye insansız hava aracı gönderdikleri için geçen hafta onları üç kez çok sert vurduk." açıklamasında bulundu.

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