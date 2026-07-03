https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/trump-sanirim-ihtiyac-duydugumuz-seylerin-neredeyse-hepsini-kabul-ettiler-1106959807.html
Trump: Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler
Trump: Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakereler sırasında ABD'nin istediği hemen hemen her konuda anlaşmaya vardığını iddia etti. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T03:17+0300
2026-07-03T03:17+0300
2026-07-03T03:17+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105764318_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_df5bf352f046233f63f5c7045de5eafd.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." iddiasında bulundu.CNBC'ye konuşan Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde olumlu bir sürecin devam ettiğini savunurken, taraflar arasında müzakerelerin halen sürdüğünü dile getirdi.Trump, İran'da 'rejim değişikliği' hedefledikleri yönündeki iddiaları bir kez daha reddederek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler" dedi.İran'ın elinde hala bazı füzelerin bulunduğunu öne süren Trump, bu kapasitenin de ortadan kaldırılabileceğini savundu.Geçtiğimiz hafta İran'a yönelik askeri operasyonlara da değinen Trump, "Bir gemiye insansız hava aracı gönderdikleri için geçen hafta onları üç kez çok sert vurduk." açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/arakci-centcom-bolgemize-guvenlik-mi-getirdi-yoksa-guvensizlik-mi-1106959077.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105764318_30:0:939:682_1920x0_80_0_0_94e50f0c2c72d30b633a44ba91382468.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran
Trump: Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakereler sırasında ABD'nin istediği hemen hemen her konuda anlaşmaya vardığını iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." iddiasında bulundu.
CNBC'ye konuşan Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde olumlu bir sürecin devam ettiğini savunurken, taraflar arasında müzakerelerin halen sürdüğünü dile getirdi.
Trump, İran'da 'rejim değişikliği' hedefledikleri yönündeki iddiaları bir kez daha reddederek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler" dedi.
İran'ın elinde hala bazı füzelerin bulunduğunu öne süren Trump, bu kapasitenin de ortadan kaldırılabileceğini savundu.
Geçtiğimiz hafta İran'a yönelik askeri operasyonlara da değinen Trump, "Bir gemiye insansız hava aracı gönderdikleri için geçen hafta onları üç kez çok sert vurduk." açıklamasında bulundu.