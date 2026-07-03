https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/arakci-centcom-bolgemize-guvenlik-mi-getirdi-yoksa-guvensizlik-mi-1106959077.html

Arakçi: CENTCOM bölgemize güvenlik mi getirdi yoksa güvensizlik mi?

Arakçi: CENTCOM bölgemize güvenlik mi getirdi yoksa güvensizlik mi?

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgede güvenlik ve kalıcı barışın ancak yabancı müdahalelerden uzak, kapsamlı ve kapsayıcı bir anlayışla sağlanabileceğini... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T00:49+0300

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dünya

abd

abbas arakçi

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'de gerçekleştirdiği üst düzey askeri toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CENTCOM'un toplantıyla ilgili paylaşımını alıntılayan Arakçi, bölgesel güvenlik politikalarını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:CENTCOM, Bahreyn'de 12 bölge ülkesinin katılımıyla üst düzey askeri yetkililerin bir araya geldiği bir toplantı düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abd-orta-dogu-ulkeleriyle-savunma-isbirliginin-guclendirilmesini-gorustu-1106958962.html

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abd, abbas arakçi, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)