https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/arakci-centcom-bolgemize-guvenlik-mi-getirdi-yoksa-guvensizlik-mi-1106959077.html
Arakçi: CENTCOM bölgemize güvenlik mi getirdi yoksa güvensizlik mi?
Arakçi: CENTCOM bölgemize güvenlik mi getirdi yoksa güvensizlik mi?
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgede güvenlik ve kalıcı barışın ancak yabancı müdahalelerden uzak, kapsamlı ve kapsayıcı bir anlayışla sağlanabileceğini... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T00:49+0300
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dünya
abd
abbas arakçi
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'de gerçekleştirdiği üst düzey askeri toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CENTCOM'un toplantıyla ilgili paylaşımını alıntılayan Arakçi, bölgesel güvenlik politikalarını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:CENTCOM, Bahreyn'de 12 bölge ülkesinin katılımıyla üst düzey askeri yetkililerin bir araya geldiği bir toplantı düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abd-orta-dogu-ulkeleriyle-savunma-isbirliginin-guclendirilmesini-gorustu-1106958962.html
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abd, abbas arakçi, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, abbas arakçi, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
Arakçi: CENTCOM bölgemize güvenlik mi getirdi yoksa güvensizlik mi?
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgede güvenlik ve kalıcı barışın ancak yabancı müdahalelerden uzak, kapsamlı ve kapsayıcı bir anlayışla sağlanabileceğini belirterek, CENTCOM'un bölgedeki rolünü eleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'de gerçekleştirdiği üst düzey askeri toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CENTCOM'un toplantıyla ilgili paylaşımını alıntılayan Arakçi, bölgesel güvenlik politikalarını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:
CENTCOM bölgemize güvenlik mi getirdi yoksa güvensizlik mi? Cevap açıktır. Aynı şekilde, Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz, dışarıdakilerin kendilerini bile koruyamadığını kanıtlamıştır. Bölgemizde barış, ancak kapsamlı ve kapsayıcı bir şekilde, dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın sürdürülebilir.
CENTCOM, Bahreyn'de 12 bölge ülkesinin katılımıyla üst düzey askeri yetkililerin bir araya geldiği bir toplantı düzenlemişti.