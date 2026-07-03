https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/arastirma-30-dakikadan-uzun-sure-kesintisiz-oturmak-kanserden-olum-riskini-artirabilir-1106961262.html

Araştırma: 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmak kanserden ölüm riskini artırabilir

Araştırma: 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmak kanserden ölüm riskini artırabilir

Sputnik Türkiye

İngiltere'de 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırma, 30 dakikadan uzun süre ara vermeden oturmanın veya hareketsiz kalmanın kanserden ölüm... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T07:35+0300

2026-07-03T07:35+0300

2026-07-03T07:35+0300

sağlik

araştırma

egzersiz

sağlıklı yaşam

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İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, gün içinde 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmanın veya hareketsiz kalmanın kanserden ölüm riskinde artışla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.Hakemli bilim dergisi PLOS Medicine'da yayımlanan çalışmada, UK Biobank veri tabanında yer alan 91 binden fazla kişinin yaklaşık 12 yıl boyunca giyilebilir cihazlarla toplanan hareket verileri incelendi.Araştırmaya göre, tek seferde 30 dakikadan uzun süren hareketsizlik dönemleri, kanserden ölüm riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. Ayrıca her gün buna eklenen her bir saatlik kesintisiz hareketsizlik, kanserden ölüm riskinde yaklaşık yüzde 10'luk artışla bağlantılı bulundu.'Kısa yürüyüş bile fayda sağlayabilir'Glasgow Üniversitesi'nden Dr. Frederick Ho, uzun süre aralıksız oturmanın özellikle dikkat edilmesi gereken bir risk faktörü olduğunu belirtti. Ho, "İyi haber şu ki, oturma süresini yarım saatte bir kısa bir yürüyüşle bölmek bile koruyucu etki sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, mevcut sağlık önerilerinin daha çok orta ve yüksek yoğunluklu egzersizlere odaklandığını, ancak hafif fiziksel aktivitelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.'Ev işleri de riski azaltabilir'Çalışmaya göre, uzun süre hareketsiz kalınan zamanın yerine hafif fiziksel aktivitelerin konulması da olumlu sonuçlar verebilir.Buna göre:Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğuna dikkat çekerek, elde edilen bulguların doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguladı.

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