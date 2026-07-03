Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/arastirma-30-dakikadan-uzun-sure-kesintisiz-oturmak-kanserden-olum-riskini-artirabilir-1106961262.html
Araştırma: 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmak kanserden ölüm riskini artırabilir
Araştırma: 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmak kanserden ölüm riskini artırabilir
Sputnik Türkiye
İngiltere'de 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırma, 30 dakikadan uzun süre ara vermeden oturmanın veya hareketsiz kalmanın kanserden ölüm... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T07:35+0300
2026-07-03T07:35+0300
sağlik
araştırma
egzersiz
sağlıklı yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0f/1044279074_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e5b9d68581b2a8c768794fb7e7ac23fc.jpg
İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, gün içinde 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmanın veya hareketsiz kalmanın kanserden ölüm riskinde artışla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.Hakemli bilim dergisi PLOS Medicine'da yayımlanan çalışmada, UK Biobank veri tabanında yer alan 91 binden fazla kişinin yaklaşık 12 yıl boyunca giyilebilir cihazlarla toplanan hareket verileri incelendi.Araştırmaya göre, tek seferde 30 dakikadan uzun süren hareketsizlik dönemleri, kanserden ölüm riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. Ayrıca her gün buna eklenen her bir saatlik kesintisiz hareketsizlik, kanserden ölüm riskinde yaklaşık yüzde 10'luk artışla bağlantılı bulundu.'Kısa yürüyüş bile fayda sağlayabilir'Glasgow Üniversitesi'nden Dr. Frederick Ho, uzun süre aralıksız oturmanın özellikle dikkat edilmesi gereken bir risk faktörü olduğunu belirtti. Ho, "İyi haber şu ki, oturma süresini yarım saatte bir kısa bir yürüyüşle bölmek bile koruyucu etki sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, mevcut sağlık önerilerinin daha çok orta ve yüksek yoğunluklu egzersizlere odaklandığını, ancak hafif fiziksel aktivitelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.'Ev işleri de riski azaltabilir'Çalışmaya göre, uzun süre hareketsiz kalınan zamanın yerine hafif fiziksel aktivitelerin konulması da olumlu sonuçlar verebilir.Buna göre:Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğuna dikkat çekerek, elde edilen bulguların doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kongoda-olumcul-ebola-salginina-karsi-klinik-deneme-basladi-1106960080.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0f/1044279074_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_37d34ff786db4d0755fe7dddbda9a051.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
araştırma, egzersiz, sağlıklı yaşam
araştırma, egzersiz, sağlıklı yaşam

Araştırma: 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmak kanserden ölüm riskini artırabilir

07:35 03.07.2026
© AABilgisayar, çalışma, ofis
Bilgisayar, çalışma, ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA
Abone ol
İngiltere'de 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırma, 30 dakikadan uzun süre ara vermeden oturmanın veya hareketsiz kalmanın kanserden ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, kısa yürüyüşler ya da hafif ev işleri gibi aktivitelerin bu riski azaltabileceğini belirtti.
İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, gün içinde 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmanın veya hareketsiz kalmanın kanserden ölüm riskinde artışla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.
Hakemli bilim dergisi PLOS Medicine'da yayımlanan çalışmada, UK Biobank veri tabanında yer alan 91 binden fazla kişinin yaklaşık 12 yıl boyunca giyilebilir cihazlarla toplanan hareket verileri incelendi.
Araştırmaya göre, tek seferde 30 dakikadan uzun süren hareketsizlik dönemleri, kanserden ölüm riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. Ayrıca her gün buna eklenen her bir saatlik kesintisiz hareketsizlik, kanserden ölüm riskinde yaklaşık yüzde 10'luk artışla bağlantılı bulundu.

'Kısa yürüyüş bile fayda sağlayabilir'

Glasgow Üniversitesi'nden Dr. Frederick Ho, uzun süre aralıksız oturmanın özellikle dikkat edilmesi gereken bir risk faktörü olduğunu belirtti. Ho, "İyi haber şu ki, oturma süresini yarım saatte bir kısa bir yürüyüşle bölmek bile koruyucu etki sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmacılar, mevcut sağlık önerilerinin daha çok orta ve yüksek yoğunluklu egzersizlere odaklandığını, ancak hafif fiziksel aktivitelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

'Ev işleri de riski azaltabilir'

Çalışmaya göre, uzun süre hareketsiz kalınan zamanın yerine hafif fiziksel aktivitelerin konulması da olumlu sonuçlar verebilir.
Buna göre:
Günde 1 saatlik hareketsizliğin, ütü yapmak veya bulaşık yıkamak gibi hafif aktivitelerle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinde yüzde 12 azalma ile ilişkilendirildi.
Günde 30 dakikalık hareketsizliğin, normal tempolu yürüyüş gibi orta yoğunluklu egzersizle değiştirilmesi riskte yüzde 8 azalma ile bağlantılı bulundu.
Her gün 5 dakikalık hareketsizliğin, yoğun fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi ise riskte yüzde 22 düşüş ile ilişkilendirildi.
Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğuna dikkat çekerek, elde edilen bulguların doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurguladı.
Ebola - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
SAĞLIK
Kongo'da ölümcül Ebola salgınına karşı klinik deneme başladı
06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала