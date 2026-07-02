https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/mucteba-hamaneyin-babasi-icin-duzenlenecek-cenaze-torenlerine-katilmayabilecegi-aciklandi-1106952889.html

Mücteba Hamaney’in babası için düzenlenecek cenaze törenlerine katılmayabileceği açıklandı

Mücteba Hamaney’in babası için düzenlenecek cenaze törenlerine katılmayabileceği açıklandı

Sputnik Türkiye

Mücteba Hamaney'in temsilcisi, İran dini liderinin babası Ali Hamaney için düzenlenecek törenlere güvenlik gerekçeleriyle katılamayabileceğini söyledi. İsrail’den İran’a yönelik ‘bağımsız saldırı’ talimatı haberi gelmişti.

2026-07-02T19:09+0300

2026-07-02T19:09+0300

2026-07-02T19:09+0300

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Hindistan'ın Indiatoday haber sitesine konuşan Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi, İsrail'in İran liderlerine yönelik devam eden tehditlerinin, Ayetullah Mücteba Hamaney'in törene katılamamasının nedeni olduğunu belirtti.Elahi, "Geçen hafta İran'daydım ve onunla (Mücteba Hamaney) görüşen bazı arkadaşlarımla görüştüm. Dışarı çıkmak ve insanlarla bir araya gelmek istediğini söylediler ancak güvenlik güçleri güvenliği nedeniyle dışarı çıkmasına onay vermiyor. 'Çok tehlikeli ve ona güvenlik sağlayamayız' dediler. Sanırım dışarı çıkmayacak" dedi.İsrail’den İran’a ‘bağımsız saldırı’ sinyaliİsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün İran, Lübnan, Suriye, Gazze, Türkiye ve İsrail'in gelecekteki askeri kabiliyetlerinin ele alındığı bir basın toplantısında, orduya İran'a karşı "bağımsız" bir saldırı planı hazırlama talimatı verildiğini söylemişti.İsrail'in İran'la "yarın" savaşa girebileceğini söyleyen Katz, İran lideri Hamaney hakkındaki soruya ise onun "ölüm için işaretlenmiş" olduğunu iddia etmişti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Katz'ın tehditlerine, "Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir yanıt alacaktır" şeklinde cevap vermişti.ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4-9 Temmuz arasında Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenlenecek.Hamaney’in cenazesi nereye defnedilecek?Ali Hamaney’in cenazesi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/mucteba-hamaneyden-ilk-mesaj-allah-bizi-koruyacaktir-sadece-abd-uslerini-hedef-aliyoruz-bu-1104209758.html

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