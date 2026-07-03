Tahran sokaklarında Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar
© AA / Fatemeh BahramiTahran sokaklarında Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar
© AA / Fatemeh Bahrami
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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin hazırlıkları, başkent Tahran'da devam ediyor. Hazırlıklar kapsamında, sokaklardaki bilbordlar ile meydanlara Hamaney posterleri ve Hamaney'in cenaze törenini tasvir eden afişler asıldı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor.
© AA / Fatemeh BahramiTahran sokaklarında Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar
Tahran sokaklarında Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar
© AA / Fatemeh Bahrami
Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katılıyor.
© AA / Fatemeh BahramiTahran sokaklarında Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar
Tahran sokaklarında Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar
© AA / Fatemeh Bahrami
Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran’ın başkenti Tahran’a geldi.
Hamaney için düzenlenen ve gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcilerinin katılım sağlaması bekleniyor.