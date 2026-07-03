https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tahran-sokaklarinda-ayetullah-ali-hamaneyin-cenaze-toreni-icin-hazirliklar-1106972546.html

Tahran sokaklarında Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar

Tahran sokaklarında Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin hazırlıkları, başkent Tahran'da devam ediyor... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T12:36+0300

2026-07-03T12:36+0300

2026-07-03T12:36+0300

dünya

ayetullah ali hamaney

tahran

cevdet yılmaz

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ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor.Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katılıyor.Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran’ın başkenti Tahran’a geldi.Hamaney için düzenlenen ve gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcilerinin katılım sağlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/iran-abdnin-hurmuz-bogazindaki-guvenlik-islerine-mudahalesine-kararlilikla-karsilik-verilecek-1106940831.html

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ayetullah ali hamaney, tahran, cevdet yılmaz