https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/iran-abdnin-hurmuz-bogazindaki-guvenlik-islerine-mudahalesine-kararlilikla-karsilik-verilecek-1106940831.html
İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik işlerine müdahalesine kararlılıkla karşılık verilecek
İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik işlerine müdahalesine kararlılıkla karşılık verilecek
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik düzenine yönelik herhangi bir müdahalesinin ulusal... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T13:04+0300
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İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik faaliyetlerine yönelik olası müdahalelerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki "güvenlik işlerine" yönelik veya "düzeni bozucu" herhangi bir girişiminin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceği ve buna kararlı şekilde karşılık verileceği belirtildi.Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenlik alanında bulunduğu öne sürülerek, bu stratejik su yolunun güvenliğinin ve istikrarının korunmasının İran Silahlı Kuvvetleri için "kırmızı çizgi" olduğu ifade edildi.İran yönetimi ayrıca, ABD'ye ait insanlı ve insansız askeri hava araçlarının Hürmüz Boğazı üzerindeki faaliyetlerinin bölgesel güvenliği tehlikeye attığını savundu.Gemiler İran'ın belirlediği rotaları kullanmalıKarargahtan yapılan açıklamada, petrol tankerleri ile ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerinde İran tarafından belirlenen rotaları kullanmakla yükümlü olduğu iddia edildi.Açıklamada, bu güzergahlara uyulmaması veya seyir protokollerinin ihlal edilmesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin "derhal ve kararlı şekilde" müdahalede bulunacağı, bunun da ihlalde bulunan gemilerin güvenliğini tehlikeye atabileceği öne sürüldü.Karargahtan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklama CENTCOM toplantısının ardından geldiİran'ın açıklaması, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlediği bölgesel güvenlik toplantısının ardından yapıldı.CENTCOM'un açıklamasına göre toplantıya Bahreyn'in yanı sıra Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililer katıldı.Toplantıda bölgedeki güvenlik durumu, savunma alanındaki iş birliği ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımlar ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rutte-ukraynanin-su-anda-ittifaka-katilma-ihtimali-yok-1106940462.html
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i̇ran, hürmüz boğazı, abd, i̇ran silahlı kuvvetleri
i̇ran, hürmüz boğazı, abd, i̇ran silahlı kuvvetleri
İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik işlerine müdahalesine kararlılıkla karşılık verilecek
İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik düzenine yönelik herhangi bir müdahalesinin ulusal egemenliğe tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlı şekilde karşılık verileceğini açıkladı. Açıklama, CENTCOM'un Bahreyn'de düzenlediği bölgesel güvenlik toplantısının ardından geldi.
İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik faaliyetlerine yönelik olası müdahalelerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki "güvenlik işlerine" yönelik veya "düzeni bozucu" herhangi bir girişiminin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceği ve buna kararlı şekilde karşılık verileceği belirtildi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenlik alanında bulunduğu öne sürülerek, bu stratejik su yolunun güvenliğinin ve istikrarının korunmasının İran Silahlı Kuvvetleri için "kırmızı çizgi" olduğu ifade edildi.
İran yönetimi ayrıca, ABD'ye ait insanlı ve insansız askeri hava araçlarının Hürmüz Boğazı üzerindeki faaliyetlerinin bölgesel güvenliği tehlikeye attığını savundu.
Gemiler İran'ın belirlediği rotaları kullanmalı
Karargahtan yapılan açıklamada, petrol tankerleri ile ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerinde İran tarafından belirlenen rotaları kullanmakla yükümlü olduğu iddia edildi.
Açıklamada, bu güzergahlara uyulmaması veya seyir protokollerinin ihlal edilmesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin "derhal ve kararlı şekilde" müdahalede bulunacağı, bunun da ihlalde bulunan gemilerin güvenliğini tehlikeye atabileceği öne sürüldü.
Karargahtan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İran, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik haklarını korumak amacıyla ABD ordusu ve destekçileri tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü ihlal ve saldırıyı önlemek için gerekli gördüğü hiçbir tedbirden kaçınmayacaktır.
Açıklama CENTCOM toplantısının ardından geldi
İran'ın açıklaması, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlediği bölgesel güvenlik toplantısının ardından yapıldı.
CENTCOM'un açıklamasına göre toplantıya Bahreyn'in yanı sıra Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililer katıldı.
Toplantıda bölgedeki güvenlik durumu, savunma alanındaki iş birliği ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımlar ele alındı.