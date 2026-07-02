https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/iran-abdnin-hurmuz-bogazindaki-guvenlik-islerine-mudahalesine-kararlilikla-karsilik-verilecek-1106940831.html

İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik işlerine müdahalesine kararlılıkla karşılık verilecek

İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik işlerine müdahalesine kararlılıkla karşılık verilecek

Sputnik Türkiye

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik düzenine yönelik herhangi bir müdahalesinin ulusal... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T13:04+0300

2026-07-02T13:04+0300

2026-07-02T13:04+0300

dünya

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

i̇ran silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104959307_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_f3255d221e3227ea800a3c4538704e52.png

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik faaliyetlerine yönelik olası müdahalelerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki "güvenlik işlerine" yönelik veya "düzeni bozucu" herhangi bir girişiminin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceği ve buna kararlı şekilde karşılık verileceği belirtildi.Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenlik alanında bulunduğu öne sürülerek, bu stratejik su yolunun güvenliğinin ve istikrarının korunmasının İran Silahlı Kuvvetleri için "kırmızı çizgi" olduğu ifade edildi.İran yönetimi ayrıca, ABD'ye ait insanlı ve insansız askeri hava araçlarının Hürmüz Boğazı üzerindeki faaliyetlerinin bölgesel güvenliği tehlikeye attığını savundu.Gemiler İran'ın belirlediği rotaları kullanmalıKarargahtan yapılan açıklamada, petrol tankerleri ile ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerinde İran tarafından belirlenen rotaları kullanmakla yükümlü olduğu iddia edildi.Açıklamada, bu güzergahlara uyulmaması veya seyir protokollerinin ihlal edilmesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin "derhal ve kararlı şekilde" müdahalede bulunacağı, bunun da ihlalde bulunan gemilerin güvenliğini tehlikeye atabileceği öne sürüldü.Karargahtan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklama CENTCOM toplantısının ardından geldiİran'ın açıklaması, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlediği bölgesel güvenlik toplantısının ardından yapıldı.CENTCOM'un açıklamasına göre toplantıya Bahreyn'in yanı sıra Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililer katıldı.Toplantıda bölgedeki güvenlik durumu, savunma alanındaki iş birliği ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımlar ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rutte-ukraynanin-su-anda-ittifaka-katilma-ihtimali-yok-1106940462.html

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, hürmüz boğazı, abd, i̇ran silahlı kuvvetleri