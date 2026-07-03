https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sputnik-analizi-israil-abdnin-onayi-olmadan-kalibafi-hedef-aliyor-1106989161.html

Sputnik analizi: İsrail, ABD’nin onayı olmadan Kalibaf’ı hedef alıyor

Sputnik analizi: İsrail, ABD’nin onayı olmadan Kalibaf’ı hedef alıyor

Sputnik Türkiye

Dünya kamuoyu Umman ve Doha'daki nükleer görüşmelere odaklanırken, İsrail'in İran'ın üst düzey müzakere heyetini, özellikle de Meclis Başkanı Muhammed Bakır... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T19:58+0300

2026-07-03T19:58+0300

2026-07-03T19:58+0300

dünya

abd

i̇srail

i̇ran

muhammed bakır kalibaf

abbas arakçi

pakistan

katar

nükleer müzakereler

ortadoğu

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Sputnik'in analizine göre, tüm dünya Umman ve Doha'daki nükleer müzakereleri izlerken, perde arkasında İran'ın üst düzey yönetimini fiziksel olarak ortadan kaldırmayı amaçlayan çok daha sert bir senaryo devreye sokuldu. İsrail'in İran'ın üst düzey müzakere heyetini, özellikle de Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı hedef alan suikast planları ortaya çıktı. Washington, müttefiki İsrail'i doğrudan durduramayınca Pakistan ve Katar aracılığıyla Tahran'ı uyarmak zorunda kaldı. İki ayrı suikast girişiminden kıl payı kurtulan Galibaf etrafında dönen bu kriz, ABD-İsrail ittifakını sarsarken Ortadoğu'daki kaosu yeni bir boyuta taşıyor.Bilgi sahibi kaynaklara göre Washington, nisan ayında İsrail'in İranlı müzakere ekibine yönelik bir "temizlik" hazırlığında olduğuna dair istihbarat raporları alınca ciddi bir paniğe kapıldı. İsrail'in bu planında ana hedefler olarak İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yer alıyordu. Ancak çok geçmeden müttefiklik ilişkilerinde dikkat çeken bir paradoks ortaya çıktı: Amerikan yönetimi, Tel Aviv ile doğrudan iletişime geçmek yerine, Tahran'ı olası saldırılara karşı uyarmaları için Katar ve Pakistan'ı aracı olarak görevlendirmek zorunda kaldı.ABD karşı cepheyi ‘koruyor’Buna karşılık İran'ın da aynı aracı ülkelerden müzakerecilerinin güvenliği için resmi garantiler talep etmesi işleri daha da karmaşıklaştırdı. Sonuçta ABD, fiilen en büyük stratejik ortağı olan İsrail'in saldırılarına karşı İranlı yetkilileri koruyan ve "sigortalayan" bir pozisyona düştü.Bu denklemde, Hava Kuvvetleri komutanlığı geçmişi bulunan ve İran müesses nizamında "çetin ceviz" olarak tanınan Meclis Başkanı Kalibaf kilit bir rol oynadı. Ancak son yaşananlar, onun dokunulmazlık inancını da sarstı. İstihbarat birimlerinin havadayken İsrail'in saldırı hazırlığına dair işaretler tespit etmesi üzerine uçağı Meşhed'e acil iniş yapan Kalibaf'ın, ayrıca iki ayrı nokta atışı saldırıdan sağ kurtulduğu üç üst düzey İranlı yetkili tarafından doğrulandı. Bu saldırıların ilki 2025 Haziran'ında önceki savaşın en yoğun döneminde, ikincisi ise son gerilim sürecinde gerçekleşti.Ortadoğu'da kaos farklı bir boyuttaBu durum Washington'u adeta bir kapana kıstırdı. ABD, bir yandan İran’la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya çalışırken, diğer yandan İsrail’in “tehditleri ortadan kaldırma” gerekçesiyle Amerikan “kırmızı çizgilerini” hiçe sayan hamleleriyle karşı karşıya kaldı. ABD-İsrail ittifakı son haftalarda hiç olmadığı kadar kırılgan görünürken; Amerikan yönetiminin, "düşmanını dostunun planlarına karşı uyarmak zorunda kaldığı" bu mecburi strateji, Ortadoğu'daki kaosu yepyeni bir seviyeye taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/amerikan-basini-abd-israilin-iranli-muzakerecileri-oldurebileceginden-endise-ediyor-1106986259.html

i̇srail

i̇ran

pakistan

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abd, i̇srail, i̇ran, muhammed bakır kalibaf, abbas arakçi, pakistan, katar, nükleer müzakereler, ortadoğu, suikast girişimi, sputnik