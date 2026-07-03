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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sicakliklar-40-dereceyi-geciyor-5-bolgede-saganak-etkili-olacak-1106960263.html
Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: 5 bölgede sağanak etkili olacak
Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: 5 bölgede sağanak etkili olacak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkacak. Öğle saatlerinden itibaren Trakya, Akdeniz’in Toroslar... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T06:58+0300
2026-07-03T06:58+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Trakya, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: 5 bölgede sağanak etkili olacak

06:58 03.07.2026
© AA / Yauhen Yerchaksıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA / Yauhen Yerchak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkacak. Öğle saatlerinden itibaren Trakya, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ta kısa süreli sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Trakya, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 37°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 35°C - Az bulutlu ve açık
Kütahya - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 35°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 31°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 34°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Hatay - 29°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Yozgat - 29°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Bartın - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak - 26°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 34°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Samsun - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 27°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 29°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 27°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 38°C - Az bulutlu ve açık
Van - 28°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 37°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 36°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 41°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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