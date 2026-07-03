https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sicakliklar-40-dereceyi-geciyor-5-bolgede-saganak-etkili-olacak-1106960263.html

Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: 5 bölgede sağanak etkili olacak

Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: 5 bölgede sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkacak. Öğle saatlerinden itibaren Trakya, Akdeniz’in Toroslar... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T06:58+0300

2026-07-03T06:58+0300

2026-07-03T06:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Trakya, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/istanbullulara-guzel-haberi-akom-verdi-hava-serinleyecek-saganak-yagmur-gelecek-1106916538.html

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