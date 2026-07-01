https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/istanbullulara-guzel-haberi-akom-verdi-hava-serinleyecek-saganak-yagmur-gelecek-1106916538.html
İstanbullulara güzel haberi AKOM verdi: Hava serinleyecek, sağanak yağmur gelecek
İstanbullulara güzel haberi AKOM verdi: Hava serinleyecek, sağanak yağmur gelecek
Sputnik Türkiye
Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren İstanbullulara müjdeli haber AKOM'dan geldi. İstanbul'da hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T16:17+0300
2026-07-01T16:17+0300
2026-07-01T16:17+0300
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i̇stanbul
akom
sıcak hava
sıcak hava dalgası
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrederken AKOM, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceğini duyurdu. Sıcaklıkların 28 dereceye kadar düşeceği belirtilirken cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. AKOM duyurduAKOM tarafından yayımlanan İstanbul hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 33 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise 25 dereceleri görmesi beklenirken gece sıcaklığı 23 derece olması bekleniyor. "DİKKAT" başlıklı uyarı notunda hafta boyunca (Cumartesi hariç) yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.Cumartesi yağmur geliyorAncak halihazırda 31-33 derece aralığında seyreden ve mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların, cumartesi itibarıyla 28 dereceler inerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ispanyada-sicaklik-son-65-yilin-rekorunu-kirdi-asiri-sicaklar-sebebiyle-900-kisi-hayatini-kaybetti-1106911970.html
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i̇stanbul, akom, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sağanak, sağanak yağış uyarısı
i̇stanbul, akom, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sağanak, sağanak yağış uyarısı
İstanbullulara güzel haberi AKOM verdi: Hava serinleyecek, sağanak yağmur gelecek
Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren İstanbullulara müjdeli haber AKOM'dan geldi. İstanbul'da hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği belirtilirken yağmurun da etkili olacağı duyuruldu.
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrederken AKOM, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceğini duyurdu. Sıcaklıkların 28 dereceye kadar düşeceği belirtilirken cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.
AKOM tarafından yayımlanan İstanbul hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 33 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise 25 dereceleri görmesi beklenirken gece sıcaklığı 23 derece olması bekleniyor.
"DİKKAT" başlıklı uyarı notunda hafta boyunca (Cumartesi hariç) yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.
Ancak halihazırda 31-33 derece aralığında seyreden ve mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların, cumartesi itibarıyla 28 dereceler inerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.