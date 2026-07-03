https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sakaryada-sucuk-uretim-tesisindeki-55-ton-et-imha-edildi-1106959473.html

Sakarya'da sucuk üretim tesisindeki 5.5 ton et imha edildi

Sakarya'da sucuk üretim tesisindeki 5.5 ton et imha edildi

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T01:54+0300

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türki̇ye

sucuk

et

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Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hendek Belediyesi zabıta ekiplerince ruhsat denetimi sırasında gelen ihbar üzerine ilçede bulunan bir sucuk üretim tesisinde kontrol gerçekleştirildi.İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.Kaçak ürünler imha edilirken, işletme sahibine "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/sosyal-medyadaki-paylasimlar-sonrasi-valilikten-ormanlardaki-agac-kesim-islemlerine-iliskin-1106957336.html

sakarya

türki̇ye

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