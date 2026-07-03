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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sakaryada-sucuk-uretim-tesisindeki-55-ton-et-imha-edildi-1106959473.html
Sakarya'da sucuk üretim tesisindeki 5.5 ton et imha edildi
Sakarya'da sucuk üretim tesisindeki 5.5 ton et imha edildi
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hendek Belediyesi zabıta ekiplerince ruhsat denetimi sırasında gelen ihbar üzerine ilçede bulunan bir sucuk üretim tesisinde kontrol gerçekleştirildi.İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.Kaçak ürünler imha edilirken, işletme sahibine "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/sosyal-medyadaki-paylasimlar-sonrasi-valilikten-ormanlardaki-agac-kesim-islemlerine-iliskin-1106957336.html
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sakarya, sucuk, et
sakarya, sucuk, et

Sakarya'da sucuk üretim tesisindeki 5.5 ton et imha edildi

01:54 03.07.2026 (güncellendi: 01:56 03.07.2026)
© AA / Sakarya İl Tarım ve Orman MüdürlüğüSucuk üretim tesisinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi
Sucuk üretim tesisinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AA / Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi.
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hendek Belediyesi zabıta ekiplerince ruhsat denetimi sırasında gelen ihbar üzerine ilçede bulunan bir sucuk üretim tesisinde kontrol gerçekleştirildi.
İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.
Kaçak ürünler imha edilirken, işletme sahibine "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.
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