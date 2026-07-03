https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sakaryada-sucuk-uretim-tesisindeki-55-ton-et-imha-edildi-1106959473.html
Sakarya'da sucuk üretim tesisindeki 5.5 ton et imha edildi
Sakarya'da sucuk üretim tesisindeki 5.5 ton et imha edildi
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi. 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T01:54+0300
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Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hendek Belediyesi zabıta ekiplerince ruhsat denetimi sırasında gelen ihbar üzerine ilçede bulunan bir sucuk üretim tesisinde kontrol gerçekleştirildi.İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.Kaçak ürünler imha edilirken, işletme sahibine "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/sosyal-medyadaki-paylasimlar-sonrasi-valilikten-ormanlardaki-agac-kesim-islemlerine-iliskin-1106957336.html
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Sakarya'da sucuk üretim tesisindeki 5.5 ton et imha edildi
01:54 03.07.2026 (güncellendi: 01:56 03.07.2026)
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi.
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hendek Belediyesi zabıta ekiplerince ruhsat denetimi sırasında gelen ihbar üzerine ilçede bulunan bir sucuk üretim tesisinde kontrol gerçekleştirildi.
İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde 5.5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.
Kaçak ürünler imha edilirken, işletme sahibine "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.