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Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası valilikten ormanlardaki ağaç kesim işlemlerine ilişkin açıklama
Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası valilikten ormanlardaki ağaç kesim işlemlerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Bingöl Valiliği, ormanlarda yürütülen planlı kesime ilişkin yaptığı açıklamada usulsüz bir kesim veya işlemin söz konusu olmadığını bildirdi. Şehirdeki tüm... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T22:32+0300
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bingöl valiliği
orman
ağaç
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Bingöl Valiliği, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nce yürütülen planlı kesim faaliyetlerine ilişkin son günlerde sosyal medyada çeşitli haberler yer aldığını belirtti.Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada şehirdeki tüm ormancılık faaliyetlerinin; uzmanlar tarafından hazırlanan, 20 yıl süreli, bilimsel ve teknik orman yönetimi (amenajman) planlarına göre yapıldığı bildirildi.Bu planların rastgele değil; ormanların ekolojik, sosyal ve ekonomik faydaları ile ağaçların biyolojik ihtiyaçları hesaplanarak hazırlandığı ve amacın ormanın sağlıklı kalmasını sağlamak olduğu aktarıldı.Yapılan tüm müdahalelerin resmi olarak denetlenmekte, yıl sonunda raporlanmakta ve kayıt altında tutulmakta olduğu başka bir deyişle usulsüz bir kesim veya işlemin söz konusu olmadığının altı çizildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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bingöl valiliği, orman, ağaç
bingöl valiliği, orman, ağaç

Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası valilikten ormanlardaki ağaç kesim işlemlerine ilişkin açıklama

22:32 02.07.2026 (güncellendi: 22:33 02.07.2026)
© AAİzmir orman
İzmir orman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA
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Bingöl Valiliği, ormanlarda yürütülen planlı kesime ilişkin yaptığı açıklamada usulsüz bir kesim veya işlemin söz konusu olmadığını bildirdi. Şehirdeki tüm ormancılık faaliyetlerinin uzmanlar tarafından hazırlanan, 20 yıl süreli, bilimsel ve teknik orman yönetimi planlarına göre yapıldığı vurgulandı.
Bingöl Valiliği, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nce yürütülen planlı kesim faaliyetlerine ilişkin son günlerde sosyal medyada çeşitli haberler yer aldığını belirtti.
Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada şehirdeki tüm ormancılık faaliyetlerinin; uzmanlar tarafından hazırlanan, 20 yıl süreli, bilimsel ve teknik orman yönetimi (amenajman) planlarına göre yapıldığı bildirildi.
Bu planların rastgele değil; ormanların ekolojik, sosyal ve ekonomik faydaları ile ağaçların biyolojik ihtiyaçları hesaplanarak hazırlandığı ve amacın ormanın sağlıklı kalmasını sağlamak olduğu aktarıldı.
Yapılan tüm müdahalelerin resmi olarak denetlenmekte, yıl sonunda raporlanmakta ve kayıt altında tutulmakta olduğu başka bir deyişle usulsüz bir kesim veya işlemin söz konusu olmadığının altı çizildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşım ve açıklamaların, en değerli doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanlarımızın korunması hassasiyetinden kaynaklandığı anlaşılmakla birlikte, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Orman İşletme Müdürlüğümüz, her türlü ormancılık faaliyetlerini 20 yıl süreli ve ormancılık bilim ve tekniğine uygun olarak orman amenajman heyetleri tarafından yapılan amenajman planlarına göre yürütmektedir. Bu planlar, ormancılık eğitimi almış uzman teknik elemanlar tarafından ormanların ekolojik, hidrolojik, sosyal ve ekonomik fonksiyonları ve ormandaki ağaç türlerinin biyolojik istekleri göz önünde bulundurularak, sahada yapılan teknik ölçümler neticesinde elde edilen verilere göre yapılmakta; planlanan ormanın optimal, sağlıklı kuruluşa ulaşması için yapılması gereken tüm silvikültürel müdahaleleri zaman ve mekan olarak belirlemektedir. Bu planların uygulanması ayrıca kurumsal denetime tabi olup yapılan her türlü çalışma yıl sonunda raporlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

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