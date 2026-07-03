https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sahte-kimlikle-6-milyonluk-evi-sattilar-3-kisi-tutuklandi-1106984195.html

Sahte kimlikle 6 milyonluk evi sattılar: 3 kişi tutuklandı

Sahte kimlikle 6 milyonluk evi sattılar: 3 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yurt dışında yaşayan bir kişiye ait yaklaşık 6 milyon lira değerindeki taşınmazı sahte kimlikle satarak dolandırıcılık... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T17:19+0300

2026-07-03T17:19+0300

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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik yürüttükleri soruşturmada, yurt dışında yaşayan M.E.Ö. adına sahte kimlik düzenlenerek taşınmazının bilgisi dışında satışa çıkarıldığını belirledi.Yapılan incelemede, şüphelilerin e-Devlet üzerinden tapu işlemleri için başvuru yaptığı, emlakçı aracılığıyla alıcı A.K.'nin Döşemealtı Tapu Müdürlüğü'nde taşınmazı 6 milyon lira karşılığında satın aldığı tespit edildi. Satış bedelinin ise şüphelilerin banka hesabına aktarıldığı belirlendi.Parayı hesaplarına geçiren şüphelilerin, daha sonra İstanbul'da bir kuyumcudan ziynet eşyası satın almaya çalıştıkları öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla taşınmazı satan kişi, organizasyonu yönettiği değerlendirilen şüpheli ve kuyumcuda alışveriş yapmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.Soruşturma kapsamında banka yetkilileriyle irtibata geçen ekipler, alıcı tarafından gönderilen 6 milyon liraya bloke koyarak mağduriyetin büyümesini önledi.Operasyonda şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, bu telefonlara ait SIM kartlar ve taşınmaz sahibinin adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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