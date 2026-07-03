https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sahte-kimlikle-6-milyonluk-evi-sattilar-3-kisi-tutuklandi-1106984195.html
Sahte kimlikle 6 milyonluk evi sattılar: 3 kişi tutuklandı
Sahte kimlikle 6 milyonluk evi sattılar: 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yurt dışında yaşayan bir kişiye ait yaklaşık 6 milyon lira değerindeki taşınmazı sahte kimlikle satarak dolandırıcılık... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T17:19+0300
2026-07-03T17:19+0300
2026-07-03T17:19+0300
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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik yürüttükleri soruşturmada, yurt dışında yaşayan M.E.Ö. adına sahte kimlik düzenlenerek taşınmazının bilgisi dışında satışa çıkarıldığını belirledi.Yapılan incelemede, şüphelilerin e-Devlet üzerinden tapu işlemleri için başvuru yaptığı, emlakçı aracılığıyla alıcı A.K.'nin Döşemealtı Tapu Müdürlüğü'nde taşınmazı 6 milyon lira karşılığında satın aldığı tespit edildi. Satış bedelinin ise şüphelilerin banka hesabına aktarıldığı belirlendi.Parayı hesaplarına geçiren şüphelilerin, daha sonra İstanbul'da bir kuyumcudan ziynet eşyası satın almaya çalıştıkları öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla taşınmazı satan kişi, organizasyonu yönettiği değerlendirilen şüpheli ve kuyumcuda alışveriş yapmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.Soruşturma kapsamında banka yetkilileriyle irtibata geçen ekipler, alıcı tarafından gönderilen 6 milyon liraya bloke koyarak mağduriyetin büyümesini önledi.Operasyonda şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, bu telefonlara ait SIM kartlar ve taşınmaz sahibinin adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/trafikteki-tartismada-sahte-milletvekili-kimligi-gosteren-kisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1104813439.html
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antalya, i̇stanbul, antalya valiliği, türkiye, sahte, sahte kimlik, sahte imza, sahte belge
antalya, i̇stanbul, antalya valiliği, türkiye, sahte, sahte kimlik, sahte imza, sahte belge
Sahte kimlikle 6 milyonluk evi sattılar: 3 kişi tutuklandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yurt dışında yaşayan bir kişiye ait yaklaşık 6 milyon lira değerindeki taşınmazı sahte kimlikle satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik yürüttükleri soruşturmada, yurt dışında yaşayan M.E.Ö. adına sahte kimlik düzenlenerek taşınmazının bilgisi dışında satışa çıkarıldığını belirledi.
Yapılan incelemede, şüphelilerin e-Devlet üzerinden tapu işlemleri için başvuru yaptığı, emlakçı aracılığıyla alıcı A.K.'nin Döşemealtı Tapu Müdürlüğü'nde taşınmazı 6 milyon lira karşılığında satın aldığı tespit edildi. Satış bedelinin ise şüphelilerin banka hesabına aktarıldığı belirlendi.
Parayı hesaplarına geçiren şüphelilerin, daha sonra İstanbul'da bir kuyumcudan ziynet eşyası satın almaya çalıştıkları öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla taşınmazı satan kişi, organizasyonu yönettiği değerlendirilen şüpheli ve kuyumcuda alışveriş yapmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında banka yetkilileriyle irtibata geçen ekipler, alıcı tarafından gönderilen 6 milyon liraya bloke koyarak mağduriyetin büyümesini önledi.
Operasyonda şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, bu telefonlara ait SIM kartlar ve taşınmaz sahibinin adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.