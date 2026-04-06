İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/trafikteki-tartismada-sahte-milletvekili-kimligi-gosteren-kisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1104813439.html
Trafikteki tartışmada sahte milletvekili kimliği gösteren kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Trafikteki tartışmada sahte milletvekili kimliği gösteren kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te trafikte tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği göstererek "Emniyetten alınacaksın" diyerek tehdit eden kadın hakkında "evrakta... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104813522_0:0:1419:798_1920x0_80_0_0_40beaa9222d9770fb36c0f62b0624a34.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/tarim-ve-orman-bakanligindan-zirai-don-uyarisi-5-gun-boyunca-surecek-1104813070.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104813522_173:0:1237:798_1920x0_80_0_0_fd4a14fa5eb24c1724bf0d72715d2aac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
22:39 06.04.2026 (güncellendi: 22:40 06.04.2026)
© AA / Anadolu Ajansı video görüntüsü
Abone ol
İstanbul Fatih'te trafikte tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği göstererek "Emniyetten alınacaksın" diyerek tehdit eden kadın hakkında "evrakta sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı. Araçta sürücü konumundaki kadın ve sürücüye çeşitli ihlallerden 16 bin TL ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsünün başka bir sürücüyle tartıştığı ve sürücünün yanındaki kişinin, tartıştıkları sürücüye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösterdiği anlar görüntülerde yer aldı.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü 22 yaşındaki C.M. ile yolcu koltuğunda oturan 53 yaşındaki A.M. ekiplerce yakalandı.
Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'ters yön', 'taşıt yolu üzerinde duraklamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden 16 bin 246 lira idari para cezası uygulanırken, A.M. hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.
TÜRKİYE
21:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала