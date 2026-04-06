Trafikteki tartışmada sahte milletvekili kimliği gösteren kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Trafikteki tartışmada sahte milletvekili kimliği gösteren kişi hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Fatih'te trafikte tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği göstererek "Emniyetten alınacaksın" diyerek tehdit eden kadın hakkında "evrakta... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T22:39+0300
2026-04-06T22:39+0300
2026-04-06T22:40+0300
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsünün başka bir sürücüyle tartıştığı ve sürücünün yanındaki kişinin, tartıştıkları sürücüye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösterdiği anlar görüntülerde yer aldı.Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü 22 yaşındaki C.M. ile yolcu koltuğunda oturan 53 yaşındaki A.M. ekiplerce yakalandı.Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'ters yön', 'taşıt yolu üzerinde duraklamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden 16 bin 246 lira idari para cezası uygulanırken, A.M. hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.
tbmm, evrakta sahtecilik, milletvekili, kimlik
Trafikteki tartışmada sahte milletvekili kimliği gösteren kişi hakkında soruşturma başlatıldı
22:39 06.04.2026 (güncellendi: 22:40 06.04.2026)
İstanbul Fatih'te trafikte tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği göstererek "Emniyetten alınacaksın" diyerek tehdit eden kadın hakkında "evrakta sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı. Araçta sürücü konumundaki kadın ve sürücüye çeşitli ihlallerden 16 bin TL ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsünün başka bir sürücüyle tartıştığı ve sürücünün yanındaki kişinin, tartıştıkları sürücüye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösterdiği anlar görüntülerde yer aldı.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü 22 yaşındaki C.M. ile yolcu koltuğunda oturan 53 yaşındaki A.M. ekiplerce yakalandı.
Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'ters yön', 'taşıt yolu üzerinde duraklamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden 16 bin 246 lira idari para cezası uygulanırken, A.M. hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.