https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/trafikteki-tartismada-sahte-milletvekili-kimligi-gosteren-kisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1104813439.html

Trafikteki tartışmada sahte milletvekili kimliği gösteren kişi hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Fatih'te trafikte tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği göstererek "Emniyetten alınacaksın" diyerek tehdit eden kadın hakkında "evrakta... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

tbmm

evrakta sahtecilik

milletvekili

kimlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104813522_0:0:1419:798_1920x0_80_0_0_40beaa9222d9770fb36c0f62b0624a34.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsünün başka bir sürücüyle tartıştığı ve sürücünün yanındaki kişinin, tartıştıkları sürücüye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösterdiği anlar görüntülerde yer aldı.Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü 22 yaşındaki C.M. ile yolcu koltuğunda oturan 53 yaşındaki A.M. ekiplerce yakalandı.Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'ters yön', 'taşıt yolu üzerinde duraklamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden 16 bin 246 lira idari para cezası uygulanırken, A.M. hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/tarim-ve-orman-bakanligindan-zirai-don-uyarisi-5-gun-boyunca-surecek-1104813070.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

