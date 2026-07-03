https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sahra-colu-havasi-geliyor-ispanyada-asiri-sicaklarin-yaz-boyu-devam-etmesi-bekleniyor-1106969604.html

Sahra Çölü havası geliyor: İspanya'da aşırı sıcakların yaz boyu devam etmesi bekleniyor

Sahra Çölü havası geliyor: İspanya'da aşırı sıcakların yaz boyu devam etmesi bekleniyor

Sputnik Türkiye

Tarihinin en sıcak ilk 6 ayını geçiren İspanya'da aşırı sıcakların rekorlar kırarak yaz boyu devam etmesi bekleniyor. 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T12:08+0300

2026-07-03T12:08+0300

2026-07-03T12:08+0300

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İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), yeni bir sıcak hava dalgasının 3 Temmuz'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alacağını, 40 derecenin üzerine çıkacak hava sıcaklıklarından dolayı güneydeki Endülüs ve Extremadura bölgeleri başta olmak üzere birçok yerde ikinci derecede önemli olan "turuncu alarm"a geçileceğini duyurdu.AEMET Sözcüsü Ruben Del Campo, basına yaptığı açıklamada, İspanya'da meteoroloji istatistiklerinin resmi olarak düzenli tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en sıcak ilk 6 ayın, 2026'da tespit edildiğini hatırlattı.Del Campo, İspanya'da 1975'ten bu yana haziran aylarında 12 sıcak hava dalgası yaşandığını ancak bunların yarısının 2015'ten sonra gerçekleşmesinin önemli bir istatistik olduğunu söyledi.Del Campo, "İnsan kaynaklı iklim değişikliği, bu aşırı sıcaklık değerlerinin temel nedenini oluşturuyor. Bu durum, hem atmosferin hem de İspanya'yı çevreleyen deniz ve okyanusların ısınmasına yol açtı. Bundan dolayı daha şiddetli yüksek sıcaklıklar oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.Sahra çölü iklimi geliyorDiğer yandan 3 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselecek sıcak havanın İspanya'da birçok yerde "Sahra Çölü benzeri koşulları beraberinde getireceği" uyarısında bulunan Sivil Koruma kurumu yetkilileri de özellikle kronik hastalığı olanların ve yaşlıların günün en sıcak saatlerinde sokağa çıkmamaları, gölge ve serin yerlerde olmaları ve bol su tüketmeleri hususunda uyardı.Madrid'de vatandaşlar sıcaktan serinlemek için büyük parklara gidiyorBaşkent Madrid'de ise vatandaşlar serinlemek için daha çok ağaçlıklı büyük park alanları tercih ediyor.Madrid'in sembol yerlerinden olan Retiro Park'ta büfe işleten Alfredo, AA muhabirine, sıcaklardan dolayı artan su satışları için "Peynir ekmek gibi çok fazla su satıyoruz." dedi.Küçük bir büfe içinde çalışmanın zor olduğunu ancak parktaki göl ve çeşmeler sayesinde serinlediğini anlatan Alfredo, "Yapacak bir şey yok. Bir yandan sıcaklarla, bir yandan su içerek yazı atlatacağız." şeklinde konuştu.Park alanında görev yapan atlı polis memuru Guillermo da "Günün en sıcak saatlerinden kaçınmak için bizim özel çalışma saatlerimiz var. Güneş çarpması veya diğer durumlarda yardıma ihtiyacı olan birini gördüğümüzde hemen sağlık görevlilerine haber veriyoruz." ifadelerini kullandı.Ailesi ile biraz olsun serinlemek için parkta yürüyüşe çıkan 82 yaşındaki İspanyol vatandaşı Carmen ise soğuktan daha çok sıcağı tercih ettiğini, güneşi sevdiğini söyleyerek, sadece su içerek ve yelpaze kullanarak sıcaklardan kendini koruduğunu dile getirdi.Carmen'e eşlik eden torunu Noelia da sıcak havayı sevdiğini ancak aşırı sıcak olduğu dönemlerde uygun saatlerde dışarıya çıkarak ve günde iki litre su tüketerek önlemini aldığını belirtti.Eşi ile turist olarak Madrid'e gelen Diego, Arjantin'de yaşadıkları bölgede nemden dolayı yaz aylarının çok daha sıcak ve bunaltıcı geçtiğini aktardı.Bir yıl önce Türkiye'yi dolaştıklarını ve orada da aşırı sıcaklara denk geldiklerini anlatan Diego, "Her yıl daha sıcak oluyor ama biz sıcağa alışığız. Şimdilik sıcaklara karşı kendimizi idare ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sicakliklar-40-dereceyi-geciyor-5-bolgede-saganak-etkili-olacak-1106960263.html

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endülüs, madrid, sıcak hava, sıcak hava dalgası, i̇spanya