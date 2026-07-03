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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Rusya'dan Ukrayna'ya müzakere şartı: ‘Kiev ve Batı'nın siyasi iradesi lazım’
Rusya'dan Ukrayna'ya müzakere şartı: ‘Kiev ve Batı'nın siyasi iradesi lazım’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlaması için Kiev'in ve Batılı destekçilerinin siyasi irade göstermesi... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi için topun Kiev ve Batı'da olduğuna dikkat çekti.Galuzin, Rusya'nın diyalog sürecine hazır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'nın “Moskova müzakere masasına oturmak istemiyor” yönündeki iddialarını da sert bir dille eleştiren Galuzin, “Biz masadan kalkmadık. Masayı bir kez değil, defalarca terk eden taraf Ukrayna oldu” diyerek iddiaları yalanladı.Putin'in 4 temel şartıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta hükümetle yaptığı toplantıda Kiev ile diyalog kurulabilmesi için 4 temel dayanak belirlemişti:Rusya ve Ukrayna, ABD delegasyonunun da katılımıyla bu yıl içinde üç tur görüşme gerçekleştirmişti. Taraflar arasındaki son yüz yüze temas, 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yapılmıştı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, ukrayna, müzakereler

Rusya'dan Ukrayna'ya müzakere şartı: ‘Kiev ve Batı'nın siyasi iradesi lazım’

08:39 03.07.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlaması için Kiev'in ve Batılı destekçilerinin siyasi irade göstermesi gerektiğini söyledi. Galuzin, Rusya'nın görüşmeleri hiçbir zaman terk etmediğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e verdiği demeçte, Ukrayna görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi için topun Kiev ve Batı'da olduğuna dikkat çekti.
Galuzin, Rusya'nın diyalog sürecine hazır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmelere tam olarak durduğu noktadan devam etmeye hazırız. Ancak bunun için sadece Kiev'in değil, krizin asıl hamileri olan Batılı sponsorlarının da siyasi irade göstermesi gerekiyor.”
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'nın “Moskova müzakere masasına oturmak istemiyor” yönündeki iddialarını da sert bir dille eleştiren Galuzin, “Biz masadan kalkmadık. Masayı bir kez değil, defalarca terk eden taraf Ukrayna oldu” diyerek iddiaları yalanladı.

Putin'in 4 temel şartı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta hükümetle yaptığı toplantıda Kiev ile diyalog kurulabilmesi için 4 temel dayanak belirlemişti:
İstanbul anlaşmaları,
Anchorage mutabakatı formülleri,
Saha gerçekleri (mevcut askeri durum),
Putin'in iki yıl önce Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada hatlarını çizdiği ilkeler.
Rusya ve Ukrayna, ABD delegasyonunun da katılımıyla bu yıl içinde üç tur görüşme gerçekleştirmişti. Taraflar arasındaki son yüz yüze temas, 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yapılmıştı.
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