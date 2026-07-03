https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/monakodaki-bombali-saldirida-sir-perdesi-aralaniyor-bas-supheli-almanyada-yasayan-bir-ukraynali-1106964175.html
Monako'daki bombalı saldırıda sır perdesi aralanıyor: Baş şüpheli Almanya'da yaşayan bir Ukraynalı
Monako'daki bombalı saldırıda sır perdesi aralanıyor: Baş şüpheli Almanya'da yaşayan bir Ukraynalı
Sputnik Türkiye
Monako'da Ukraynalı milyarder Vadim Yermolayev ve beraberindekilerini hedef alan bombalı saldırının arkasından Ukrayna istihbaratı çıktı. Fransız medyasının... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T08:04+0300
2026-07-03T08:04+0300
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bombalı saldırı
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Dünya jet sosyetesinin merkezi Monako, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Reverend-Pere-Louis-Frolla Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıyla sarsılmıştı. Ukraynalı ünlü oligark Vadim Yermolayev ve beraberindekilerinin binaya girdiği sırada kapıya bırakılan bombalı sırt çantasının patlaması sonucu, ikisi yetişkin biri genç olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni ve çarpıcı detaylara ulaşıldı.İtalya'ya kaçtıFransız yayın kuruluşu France Info'nun emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Monako Savcılığı'nın ismini gizli tuttuğu baş şüpheli, Almanya'da yaşayan 30 yaşındaki bir Ukrayna vatandaşı kadın. Zanlının, patlamanın hemen ardından Fransa'nın Beausoleil komününe geçtiği, oradan da suç ortaklarıyla birlikte İtalya'ya kaçtığı tespit edildi. Monako savcılığı zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.Arkasında Ukrayna istihbaratı mı var?Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro ise soruşturmanın seyrine ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Monako dedektiflerinin öncelikli teorisine göre; bu eylem Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ünlü iş insanına yönelik bir ‘uyarı’ amacıyla organize edildi.Hedefteki isim kim?Saldırının hedefindeki Vadim Yermolayev, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk şehrinin en büyük emlak geliştiricilerinden biri ve Alef Corporation'ın kurucusu. Forbes dergisinin ‘En Zengin Ukraynalılar’ listesinde düzenli olarak yer alan Yermolayev, son yıllarda hem siyasi hem de hukuki krizlerle boğuşuyor.Monako polisi ve istihbarat birimleri, İtalya'ya kaçan Ukraynalı kadın şüpheli ve suç ortaklarının yakalanması için Avrupa genelinde operasyonlarını sürdürüyor.
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monako, ukrayna, almanya, i̇talya, fransa, bombalı saldırı, ukrayna güvenlik servisi sbu, vladimir zelenskiy, dünya, avrupa
monako, ukrayna, almanya, i̇talya, fransa, bombalı saldırı, ukrayna güvenlik servisi sbu, vladimir zelenskiy, dünya, avrupa
Monako'daki bombalı saldırıda sır perdesi aralanıyor: Baş şüpheli Almanya'da yaşayan bir Ukraynalı
08:04 03.07.2026 (güncellendi: 08:20 03.07.2026)
Monako'da Ukraynalı milyarder Vadim Yermolayev ve beraberindekilerini hedef alan bombalı saldırının arkasından Ukrayna istihbaratı çıktı. Fransız medyasının iddiasına göre, saldırının baş şüphelisi Almanya'da ikamet eden 30 yaşındaki bir Ukraynalı kadın.
Dünya jet sosyetesinin merkezi Monako, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Reverend-Pere-Louis-Frolla Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıyla sarsılmıştı. Ukraynalı ünlü oligark Vadim Yermolayev ve beraberindekilerinin binaya girdiği sırada kapıya bırakılan bombalı sırt çantasının patlaması sonucu, ikisi yetişkin biri genç olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni ve çarpıcı detaylara ulaşıldı.
Fransız yayın kuruluşu France Info'nun emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Monako Savcılığı'nın ismini gizli tuttuğu baş şüpheli, Almanya'da yaşayan 30 yaşındaki bir Ukrayna vatandaşı kadın. Zanlının, patlamanın hemen ardından Fransa'nın Beausoleil komününe geçtiği, oradan da suç ortaklarıyla birlikte İtalya'ya kaçtığı tespit edildi. Monako savcılığı zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.
Arkasında Ukrayna istihbaratı mı var?
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro ise soruşturmanın seyrine ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Monako dedektiflerinin öncelikli teorisine göre; bu eylem Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ünlü iş insanına yönelik bir ‘uyarı’ amacıyla organize edildi.
Saldırının hedefindeki Vadim Yermolayev, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk şehrinin en büyük emlak geliştiricilerinden biri ve Alef Corporation'ın kurucusu. Forbes dergisinin ‘En Zengin Ukraynalılar’ listesinde düzenli olarak yer alan Yermolayev, son yıllarda hem siyasi hem de hukuki krizlerle boğuşuyor.
Vatandaşlıktan çıktı:
Yermolayev, ‘uluslararası koruma’ elde etmek amacıyla Ukrayna vatandaşlığından çıkarak Kıbrıs Rum Yönetimi pasaportu aldı.
Zelenskiy'den yaptırım:
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, 2023 yılında Yermolayev'e yönelik 10 yıllık kişisel yaptırım kararı imzaladı.
Oğlunun 100 milyon euroluk vurgunu:
Ailenin başı sadece Ukrayna yönetimiyle dertte değil. İş insanının oğlu Artur Yermolayev, 2019-2022 yılları arasında dünya genelinde 100 milyon euroyu aşan uluslararası bir dolandırıcılık şebekesini yönetmek suçlamasıyla Interpol tarafından Kıbrıs'ta yakalanmış ve Estonya'ya iade edilmişti. Oğul Yermolayev, Estonya savcılığıyla anlaşarak 8.5 milyon euro ödemiş ve sınır dışı edilmişti.
Monako polisi ve istihbarat birimleri, İtalya'ya kaçan Ukraynalı kadın şüpheli ve suç ortaklarının yakalanması için Avrupa genelinde operasyonlarını sürdürüyor.