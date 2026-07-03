https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/monakodaki-bombali-saldirida-sir-perdesi-aralaniyor-bas-supheli-almanyada-yasayan-bir-ukraynali-1106964175.html

Monako'daki bombalı saldırıda sır perdesi aralanıyor: Baş şüpheli Almanya'da yaşayan bir Ukraynalı

Monako'daki bombalı saldırıda sır perdesi aralanıyor: Baş şüpheli Almanya'da yaşayan bir Ukraynalı

Sputnik Türkiye

Monako'da Ukraynalı milyarder Vadim Yermolayev ve beraberindekilerini hedef alan bombalı saldırının arkasından Ukrayna istihbaratı çıktı. Fransız medyasının... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T08:04+0300

2026-07-03T08:04+0300

2026-07-03T08:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Dünya jet sosyetesinin merkezi Monako, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Reverend-Pere-Louis-Frolla Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıyla sarsılmıştı. Ukraynalı ünlü oligark Vadim Yermolayev ve beraberindekilerinin binaya girdiği sırada kapıya bırakılan bombalı sırt çantasının patlaması sonucu, ikisi yetişkin biri genç olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni ve çarpıcı detaylara ulaşıldı.İtalya'ya kaçtıFransız yayın kuruluşu France Info'nun emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Monako Savcılığı'nın ismini gizli tuttuğu baş şüpheli, Almanya'da yaşayan 30 yaşındaki bir Ukrayna vatandaşı kadın. Zanlının, patlamanın hemen ardından Fransa'nın Beausoleil komününe geçtiği, oradan da suç ortaklarıyla birlikte İtalya'ya kaçtığı tespit edildi. Monako savcılığı zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.Arkasında Ukrayna istihbaratı mı var?Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro ise soruşturmanın seyrine ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Monako dedektiflerinin öncelikli teorisine göre; bu eylem Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ünlü iş insanına yönelik bir ‘uyarı’ amacıyla organize edildi.Hedefteki isim kim?Saldırının hedefindeki Vadim Yermolayev, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk şehrinin en büyük emlak geliştiricilerinden biri ve Alef Corporation'ın kurucusu. Forbes dergisinin ‘En Zengin Ukraynalılar’ listesinde düzenli olarak yer alan Yermolayev, son yıllarda hem siyasi hem de hukuki krizlerle boğuşuyor.Monako polisi ve istihbarat birimleri, İtalya'ya kaçan Ukraynalı kadın şüpheli ve suç ortaklarının yakalanması için Avrupa genelinde operasyonlarını sürdürüyor.

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monako, ukrayna, almanya, i̇talya, fransa, bombalı saldırı, ukrayna güvenlik servisi sbu, vladimir zelenskiy, dünya, avrupa