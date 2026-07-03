https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-yaklasik-4-bin-iha-engellendi-1106975380.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Yaklaşık 4 bin İHA engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Yaklaşık 4 bin İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirerek son bir haftada kurtarılan yerleşim... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T12:51+0300
2026-07-03T12:51+0300
2026-07-03T12:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
dnepropetrovsk
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Aleksandrovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Bakanlık, Aleksandrovka ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 11 olduğunu kaydetti.Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildiren Bakanlık, son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 5 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri ile bir lojistik merkezi, Ukrayna ordusunun kullandığı hava üsleri, insansız hücumbotlarının depolandığı yerler, mühimmat ve ve yakıt depoları, SİHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı üsler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 10 bin 105 askeri etkisiz hale getirildi, aralarında çok sayıda tank 98 zırhlı savaş aracı, 2 savaş uçağı ve 10 insansız hücumbotu imha edildi.Ayrıca son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 3 bin 871 İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/mirosnik-kiev-ve-bruksel-ukrayna-ordusunun-sahadaki-kayiplarini-kabul-etmek-istemiyor-1106970753.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Yaklaşık 4 bin İHA engellendi
12:51 03.07.2026 (güncellendi: 12:57 03.07.2026)
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirerek son bir haftada kurtarılan yerleşim birimi sayısını 11’e çıkardığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Aleksandrovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Bakanlık, Aleksandrovka ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 11 olduğunu kaydetti.
Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildiren Bakanlık, son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 5 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri ile bir lojistik merkezi, Ukrayna ordusunun kullandığı hava üsleri, insansız hücumbotlarının depolandığı yerler, mühimmat ve ve yakıt depoları, SİHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı üsler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 10 bin 105 askeri etkisiz hale getirildi, aralarında çok sayıda tank 98 zırhlı savaş aracı, 2 savaş uçağı ve 10 insansız hücumbotu imha edildi.
Ayrıca son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 3 bin 871 İHA engellendi.